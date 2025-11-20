Metro Rail Incident: সরি...! পাঁচতলা উঁচু স্টেশন থেকে নীচে ঝাঁপ স্কুল পড়ুয়ার, পকেটের চিরকুটেই মাকে লেখা শেষ...

Metro Rail Incident: সরি...! পাঁচতলা উঁচু স্টেশন থেকে নীচে ঝাঁপ স্কুল পড়ুয়ার, পকেটের চিরকুটেই মাকে লেখা শেষ...
Metro Rail Incident: পুলিসে করা এফআইআর-এ ছাত্রের বাবা লিখেছেন, প্রতিদিনের মতো বুধবারও সাকাল ৭টা ১৫ নাগাদ স্কুলের জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লি মেট্রোর একটি স্টেশন থেকে নীচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হল রাজধানীর এক নামী স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র। তার পকেটে একটি সুইসাইড নোট পাওয়া গিয়েছে সেখানে নিজেকে শেষ করে দেওয়ার পেছনে সে স্কুলের শিক্ষকদেরই দায়ি করেছে। ছাত্রের বাবা পুলিসে অভিযোগ করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল ও ৩ শিক্ষক ছেলেকে মানসিক নির্যাতন করত। সেই মানসিক চাপে সে নিতে পারেনি।
সুইসাইডে নোটে ছাত্রটি লিখেছে, 'সরি মা। অনেকবার তোমার মন ভেঙে দিয়েছি। এবারই শেষবার। আর হবে না। স্কুলের শিক্ষকরা এখন এমনই হয়ে গিয়েছে। কী বলব বলো...।'
পুলিসে করা এফআইআর-এ ছাত্রের বাবা লিখেছেন, প্রতিদিনের মতো বুধবারও সাকাল ৭টা ১৫ নাগাদ স্কুলের জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। দুপুর ২টো ৪৫ নাগাদ তিনি একটি ফোন পান সেখানে ওপ্রান্ত থেকে বলা হয় একটি ১৬ বছরের ছেলে রাজেন্দ্র নগর মেট্রো স্টেশনের বাইরে পড়ে রয়েছে। ওই ব্যক্তিকে ছাত্রের বাবা বলেন তাঁর ছেলেকে যেন বি এল কাপুর হাসপাতালে ভর্তি করতে। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছে তিনি দেখতে পান ছেলে আর বেঁচে নেই। জানতে পারেন রাজেন্দ্র নগর মেট্রো স্টেশন থেকে সে নীচে ঝাঁপ দেয়।
আরও পড়ুন-বাংলাদেশে অবাধে ঘুরছে লস্করের লোকজন, দিল্লি বিস্ফোরণে ওদের যোগ রয়েছে, দাবি হাসিনাপুত্রের
আরও পড়ুন-বুড়ো হাড়ের ভেলকিতে কাত তেজস্বীরা! রেকর্ড দশমবারের জন্য বিহারের কুর্সিতে নীতীশবাবু
ছাত্রের বাবা পুলিসকে জানিয়ে, স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল ও ৩ শিক্ষক তাকে ক্রমাগত হেনস্থা করত। ছেলের এক বন্ধু জানিয়েছে সম্প্রতি এক শিক্ষক ওই ছাত্রকে স্কুলে থেকে বের করে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছিলেন। একবার এক শিক্ষক তাকে ধাক্কাও মেরেছিলেন। স্কুলে বিভিন্নভাবে তাকে হেনস্থা করতেন শিক্ষকরা কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল শিক্ষকদের কোনও বাধা দেননি।
সংবাদসংস্থাকে ছাত্রের বাবা আরও জানিয়েছেন, তিনি শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোনও কড়া ব্যবস্থা নিতে চাননি কারণ সামনেই ক্লাস টেনের ফাইনাল পরীক্ষা। কারণ স্কুল থেকে ২০ মার্কস দেওয়ার কথা। তাই এনিয়ে কোনও হইচই করিনি। তার পরিণতি কী হল দেখুন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)