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মুম্বই থেকে বিমান ভূস্বর্গের মাটি ছুঁতেই সজোরে ধাক্কা ইলেকট্রিক পোলে: দুমড়ে মুচড়ে গেল নাক-- শুক্রবার সকালে ইন্ডিগোর ফ্লাইটে ভয়ংকর দুর্ঘটনা

Indigo Flight accident in Srinagar Airport: এয়ারপোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বা এএআই সূত্রে জানা গিয়েছে, ইন্ডিগোর 6E 225, রেজিস্ট্রেশন নম্বর VT-NOG বিমানটি নিউ মুম্বই থেকে শুক্রবার সকালে শ্রীনগরে এসে পৌঁছয়। সকাল প্রায় ৯টা ২ মিনিটে বিমানটিকে ৬ নম্বর পার্কিং বে-তে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 04, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 03:33 PM IST
মুম্বই থেকে বিমান ভূস্বর্গের মাটি ছুঁতেই সজোরে ধাক্কা ইলেকট্রিক পোলে: দুমড়ে মুচড়ে গেল নাক-- শুক্রবার সকালে ইন্ডিগোর ফ্লাইটে ভয়ংকর দুর্ঘটনা

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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মুম্বই থেকে বিমান ভূস্বর্গের মাটি ছুঁতেই সজোরে ধাক্কা ইলেকট্রিক পোলে: দুমড়ে মুচড়ে
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