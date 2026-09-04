/মুম্বই থেকে বিমান ভূস্বর্গের মাটি ছুঁতেই সজোরে ধাক্কা ইলেকট্রিক পোলে: দুমড়ে মুচড়ে গেল নাক-- শুক্রবার সকালে ইন্ডিগোর ফ্লাইটে ভয়ংকর দুর্ঘটনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শুক্রবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বড় দুর্ঘটনা? অল্পের জন্য রক্ষা পেল যাত্রীবাহী বিমান। নিউ মুম্বই থেকে শ্রীনগরগামী ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের একটি বিমান রানওয়েতে নামার পরই পার্কিং করার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ধাক্কা মারে। ঘটনায় বিমানের একটি অংশ বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বিমানের সমস্ত যাত্রী ও ক্রু সদস্যরা সম্পূর্ণ অক্ষত ও নিরাপদ রয়েছেন।
এয়ারপোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বা এএআই সূত্রে জানা গিয়েছে, ইন্ডিগোর 6E 225, রেজিস্ট্রেশন নম্বর VT-NOG বিমানটি নিউ মুম্বই থেকে শুক্রবার সকালে শ্রীনগরে এসে পৌঁছয়। সকাল প্রায় ৯টা ২ মিনিটে বিমানটিকে ৬ নম্বর পার্কিং বে-তে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পার্কিংয়ের নির্দিষ্ট জায়গায় ঢোকার সময়ই বিমানের ডান দিকের অংশটি সেখানে থাকা 'ভিজ্যুয়াল ডকিং গাইডেন্স সিস্টেম' (VDGS)-এর একটি খুঁটির সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খায়।
সংঘর্ষের জেরে বিমানের ডানা ও কাঠামোর কিছুটা ক্ষতি হয়। তবে চালকের তৎপরতায় বিমানটি কোনও বড় বিপত্তি ঘটেনি। ঘটনার আকস্মিকতায় যাত্রীদের মধ্যে সাময়িক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লেও কোনও হতাহতের খবর মেলেনি।
বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'বিমানে উপস্থিত সমস্ত যাত্রী এবং ক্রু সদস্যরা সুরক্ষিত আছেন। কারও কোনও আঘাত লাগেনি।' ঘটনার পর সাধারণ অ্যারোব্রিজের পরিবর্তে ম্যানুয়াল সিঁড়ি ব্যবহার করে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রত্যেক যাত্রীকে সুরক্ষিতভাবে বিমান থেকে নিচে নামিয়ে আনা হয়। যাত্রীদের নিরাপদে টার্মিনাল ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
ঠিক কী কারণে এই ঘটনাটি ঘটল, তা খতিয়ে দেখতে ইতোমধ্যেই উচ্চপর্যায়ের তদন্ত শুরু হয়েছে। এটি কি পাইলটের কোনও ভুল নাকি গ্রাউন্ড স্টাফদের নির্দেশনায় কোনও বিভ্রান্তি ছিল, কিংবা স্বয়ংক্রিয় পার্কিং গাইডেন্স সিস্টেমে প্রযুক্তিগত কোনও ত্রুটি দেখা দিয়েছিল-- তা তদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পরই স্পষ্ট হবে।
বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট জানিয়েছে, নির্ধারিত নিয়মাবলী মেনে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থা গোটা বিষয়টি বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করবে। তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত আগাম কোনও কারণ নিয়ে মন্তব্য করা সম্ভব নয়।
দুর্ঘটনার পর ক্ষতিগ্রস্ত বিমানটিকে প্রয়োজনীয় মেরামত ও পরীক্ষার জন্য সাময়িকভাবে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে (গ্রাউন্ডেড)। তবে এই ঘটনার জেরে শ্রীনগর বিমানবন্দরের স্বাভাবিক উড়ান চলাচলে কোনও ব্যাঘাত ঘটেনি।
অন্যান্য সমস্ত বিমানের ওঠানামা এবং বিমানবন্দরের সামগ্রিক কাজকর্ম সময়সূচি মেনেই স্বাভাবিক রয়েছে বলে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে।
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