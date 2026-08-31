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কারগিলে মেঘের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক! ভয়ংকর ক্লাউডবার্স্টে আকস্মিক ভয়লা হড়পাবন্যা; কাদাপাথরেরর মারণ স্রোতে প্রলয়

Cloudburst triggers flash flood in Kargil: নেপালে বিধ্বংসী আকস্মিক বন্যা আঘাত হানার কয়েকদিন পরেই কার্গিলে। নেপালে-চিন সীমান্তের কাছে এক হিমবাহ ধসের ফলে ভোটেকোশী ও ত্রিশূলী নদীতে জল ও আবর্জনার বিশাল স্রোত বয়ে যায়। নেপালের ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট সর্বশেষ তথ্যে জানিয়েছে, এই দুর্যোগে নেপালে অন্তত ৯০৩ জনের মৃত্যু ঘটেছে, ২৫০০ জন এখনও নিখোঁজ।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 31, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 01:39 PM IST
কারগিলে মেঘের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক! ভয়ংকর ক্লাউডবার্স্টে আকস্মিক ভয়লা হড়পাবন্যা; কাদাপাথরেরর মারণ স্রোতে প্রলয়

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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