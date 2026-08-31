/কারগিলে মেঘের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক! ভয়ংকর ক্লাউডবার্স্টে আকস্মিক ভয়লা হড়পাবন্যা; কাদাপাথরেরর মারণ স্রোতে প্রলয়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কারগিলের স্টাকপা সাঙ্কু এলাকায় মেঘভাঙা বৃষ্টিপাতের ফলে ওই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া একটি নালার জলে আকস্মিক ঢেউ সৃষ্টি হয়, যার ফলে কাদা, পাথর এবং অন্যান্য আবর্জনা স্রোতের সঙ্গে ভেসে তৈরি করে হড়পা। ধ্বংসাবশেষপূর্ণ বন্যার জল প্রবল বেগে এলাকাটি ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বা হতাহতের বিষয়ে এখনও কিছু পরিষ্কার জানা যায়নি।
আকস্মিক বিধ্বংসী বন্যা
নেপালে বিধ্বংসী আকস্মিক বন্যা আঘাত হানার কয়েকদিন পরেই এই ঘটনা। নেপালে চিন সীমান্তের কাছে একটি হিমবাহ ধসের ফলে ভোটেকোশী ও ত্রিশূলী নদী প্রণালীতে জল ও আবর্জনার বিশাল স্রোত বয়ে যায়। নেপালের ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের তরফে পাওয়া সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, এই দুর্যোগে নেপালে অন্তত ৯০৩ জনের মৃত্যু ঘটেছে। এবং ২৫০০ জন নিখোঁজ রয়েছেন।
ভারতেও উদ্বেগ
নেপালের এই দুর্যোগ ভারতেও উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে নেপালের নদীস্রোতের ভাটির দিকের এলাকাগুলিতে। উত্তর প্রদেশে, ক্রমবর্ধমান নারায়ণী-গণ্ডক নদীর জলস্তর বন্যাপ্রবণ এলাকার গ্রামগুলিতে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। অন্যদিকে, নেপাল থেকে ভাটির দিকে ভেসে আসা গণ্ডক নদী থেকে মহারাজগঞ্জ ও কুশীনগরে বেশ কয়েকটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
বিপদসীমার উপরে
নেপালে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে গঙ্গা, গন্ডক, কোশী ও বুড়ি গন্ডক নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় বিহারেও বন্যার আশঙ্কা তীব্র হয়েছে। বিহারের সর্বশেষ বন্যা পর্যবেক্ষণ তথ্য বলছে, খাগারিয়ায় বুড়ি গন্ডক, ডুমারিয়াঘাটে গন্ডক এবং শ্রীপালপুরে পুনপুন নদী বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, সাহেবগঞ্জে গঙ্গাও বিপদসীমার উপরে রয়েছে।
অতি ভারী বর্ষণের সতর্কতা জারি
এদিকে, কেন্দ্রীয় আবহাওয়া বিভাগ দেশের বিভিন্ন অংশে ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের সতর্কতা জারি করেছে। রবিবারই গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খণ্ডে বিচ্ছিন্নভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি, ওড়িশা ও ছত্তীসগঢ়ে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি এবং বিচ্ছিন্নভাবে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছিল তারা। অবিরাম বৃষ্টিপাত ও নদীর জলস্তর বৃদ্ধির কারণে হিমালয় অঞ্চল এবং পূর্ব ভারতের কিছু অংশে বন্যা ও আকস্মিক বন্যার ঝুঁকিও বেড়েছে বলে জানা গিয়েছিল। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঝুঁকিপূর্ণ নদী ও নিচু এলাকাগুলির উপর নজর রাখছে।
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