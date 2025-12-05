Cloudflare Down: নেট-আকাশে কালো মেঘ! ভারতে বন্ধ বুক মাই শো, লিংকডইন, ক্যানভা-সহ একাধিক সাইট-অ্যাপ, আউটেজ না কি...
Cloudfare Outage: এই সমস্যাটি শুক্রবার দুপুরের প্রথম দিকে শুরু হয় এবং দ্রুত ভারত এবং অন্যান্য জায়গায় একটি বৃহৎ আকারের বিপর্যয়ে পরিণত হয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই বিভ্রাটের সময় আউটেজ ট্র্যাক করার জন্য জনপ্রিয় ওয়েবসাইট Downdetector-ও কাজ করছে না, ফলে বাস্তব সময়ে কতজন ব্যবহারকারী এই সমস্যায় ভুগছেন তা দেখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয়বার, Cloudflare-এর নেটওয়ার্ক সমস্যার কারণে তাদের পরিকাঠামোর উপর নির্ভরশীল বেশ কয়েকটি প্রধান পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে।
Canva, BookMyShow, LinkedIn, Zerodha, Groww, Notion, SpaceX, Coinbase, এবং এমনকি Zoom-এর মতো মেসেজিং ভিডিয়ো কলিং অ্যাপ (collaboration tools)-সহ জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্মগুলিতে ব্যাপক সমস্যা দেখা যাচ্ছে। কেউ খুলতে পারছে না সেইসঙ্গে কেউ ব্যাবহারও করতে পারছে না।
Canva ডাউন? Zoom এবং অন্যান্য পরিষেবা Cloudflare বিভ্রাটের কারণে প্রভাবিত
এই সমস্যাটি শুক্রবার দুপুরের প্রথম দিকে শুরু হয় এবং দ্রুত ভারত এবং অন্যান্য জায়গায় একটি বৃহৎ আকারের বিপর্যয়ে পরিণত হয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই বিভ্রাটের সময় আউটেজ ট্র্যাক করার জন্য জনপ্রিয় ওয়েবসাইট Downdetector-ও কাজ করছে না, ফলে বাস্তব সময়ে কতজন ব্যবহারকারী এই সমস্যায় ভুগছেন তা দেখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।
যা জানা গিয়েছে এখনও অবধি:
Cloudflare তাদের নেটওয়ার্কের কিছু অংশে বিঘ্ন ঘটার কথা স্বীকার করেছে। তারা জানিয়েছে যে এই সমস্যাগুলি সময়সূচী অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণের (scheduled maintenance) কাজ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। যদিও সংস্থাটি গভীর প্রযুক্তিগত বিবরণ জানায়নি, তবে এর প্রভাব এতটাই তাৎপর্যপূর্ণ যে এটি গ্রাহক-কেন্দ্রিক প্ল্যাটফর্ম (consumer-facing platforms) এবং ব্যাঙ্কিং, ট্রেডিং, পেমেন্ট, কাজ এবং ডিজাইনের জন্য ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা উভয়কেই অকার্যকর করে দিয়েছে।
Cloudflare বিভ্রাটের বিস্তারিত
সার্ভার সংযোগ, হোস্টিং ব্যর্থতা এবং ড্যাশবোর্ড লোড করতে বা লগ ইন করতে না পারার মতো ব্যাপক ত্রুটি দেখা যাচ্ছে। অনেক প্ল্যাটফর্মের জন্য, এই বিভ্রাট মানে তাদের মূল রুটিং স্তরটি (core routing layer) একেবারেই নাগালের বাইরে।
নভেম্বর মাসের ১৮ তারিখে হওয়া সর্বশেষ বড় Cloudflare বিভ্রাটটি ভারতে এআই প্ল্যাটফর্মগুলিকে অচল করে দিয়েছিল। আজ অনেক ব্যবহারকারী Claude.ai অ্যাক্সেস করতে পারছেন না বলেও জানিয়েছেন, যদিও এই মুহূর্তে ChatGPT প্রভাবিত হয়নি।
যে যে প্ল্যাটফর্মগুলো সরাসরি প্রভাবিত হয়েছে তাদের বক্তব্য: Zoom, Bookmyshow এবং Notion ডাউন
কিছু কোম্পানি সতর্কতা জারি করতে শুরু করেছে: Zerodha ব্যবহারকারীরা জানিয়েছে যে অ্যাপটি ছিল না হওয়া অবধি কোনও লেনদেন সাময়িকভাবে পরিচালনা করার জন্য তারা যেন Kite WhatsApp ব্যবহার করে।
Canva এবং Groww জানিয়েছে যে, এই বিভ্রাট তাদের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ সার্ভারের সমস্যার কারণে নয়, বরং Cloudflare-এর CDN স্তরের (CDN layer) সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত।
অন্যান্য প্রভাবিত ব্র্যান্ড—যার মধ্যে Coinbase, LinkedIn এবং Notion রয়েছে—তারা এখনও পর্যন্ত নীরব রয়েছে, যদিও সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে ব্যবহারকারীদের অভিযোগ বাড়তে থাকছে।
বিভ্রাট কী কী ভাবে?
তথ্য অনুসারে, বিঘ্ন ঘটার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ২,০০০-এরও বেশি বিভ্রাটের রিপোর্ট জমা পড়েছে, যার বেশিরভাগই নিম্নোক্ত বিষয়গুলির সঙ্গে যুক্ত:
১. ওয়েবসাইট খুলছে না
২. সার্ভার অ্যাক্সেসে সমস্যা
হোস্টিংয়ে সমস্যা
রিপোর্টের এই আকস্মিক বৃদ্ধি প্রমাণ করে যে Cloudflare-এর সিস্টেমগুলি বৈশ্বিক ইন্টারনেট ব্যাকবোনে (global internet backbone) কতটা গভীরভাবে যুক্ত। প্রমাণীকরণ অনুরোধ (authentication requests) থেকে শুরু করে কনটেন্ট ডেলিভারি পর্যন্ত সবকিছুই থমকে যেতে পারে যদি এর মূল নোডগুলি অস্থির থাকে।
কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ?
Cloudflare এটি বড় অ্যাপ, স্টার্টআপ, মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, আর্থিক ট্রেডিং সরঞ্জাম এবং এন্টারপ্রাইজ নেটওয়ার্কের জন্য ওয়েবের প্রবেশদ্বার (gatekeeper)
তিন সপ্তাহের মধ্যে আবারও বিভ্রাট ঘটায় সেই সমস্ত ব্যবসার মধ্যে প্রশ্ন উঠবে, যারা রুটিং, ক্যাশিং এবং নিরাপত্তার জন্য প্রায় সম্পূর্ণরূপে Cloudflare-এর উপর নির্ভর করে। তাদের এই নির্ভরশীলতা কমানো এবং রিডানডেন্সি (redundancy) নিয়ে প্রশ্ন উঠবে।
সম্পূর্ণ ঠিক করার জন্য কোনও সময় বা তারিখ দেওয়া হয়নি, তবে Cloudflare নেটওয়ার্কের কিছু অংশ ঠিক করার সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যাটফর্মগুলি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। এই মুহূর্তে, ব্যবহারকারীরা তাদের ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানকারীর উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধীরগতি, লগ-ইন সমস্যা বা পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ থাকার সম্মুখীন হতে পারেন।
আরও পড়ুন: Putin Visits India: Poop Suitcase Mystery: ২৮ ঘণ্টার লম্বা ফ্লাইটে একবারও প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেননি পুতিন! আছে চমকে দেওয়া 'বাক্সরহস্য', জানেন?
আরও পড়ুন: Indigo Flight Cancel: ভারতের আকাশে মহাবিপর্যয়ের আঁচ! মাঝরাত পর্যন্ত দিল্লি থেকে ইন্ডিগোর কোনও বিমান উড়বে না, বিষফোঁড়া আকাসা...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)