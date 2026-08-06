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সব কথা হবে ক্যামেরার সামনে! হেমন্ত সোরেনের প্রস্তাব ফিরিয়ে আন্দোলনে অনড় ঝাড়খণ্ডের পড়ুয়ারা

Jharkhand JPSC Exam Protest: জেপিএসসি (JPSC) প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগে রাঁচিতে চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলন ১২ দিনে পড়েছে। আন্দোলনকারীরা বর্তমানে জয়পাল সিং মুন্ডা স্টেডিয়ামে অনশন ও অবস্থান বিক্ষোভ করছেন। পরিস্থিতি সামলাতে রাজ্য সরকার আলোচনার জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করেছে। কিন্তু শিক্ষার্থীরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, আলোচনা হতে হবে সংবাদমাধ্যমের সামনে প্রকাশ্যে।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 06, 2026, 10:43 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 10:43 AM IST
সব কথা হবে ক্যামেরার সামনে! হেমন্ত সোরেনের প্রস্তাব ফিরিয়ে আন্দোলনে অনড় ঝাড়খণ্ডের পড়ুয়ারা

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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