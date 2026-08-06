/সব কথা হবে ক্যামেরার সামনে! হেমন্ত সোরেনের প্রস্তাব ফিরিয়ে আন্দোলনে অনড় ঝাড়খণ্ডের পড়ুয়ারা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পরীক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগের ঝড়ে উত্তপ্ত ঝাড়খণ্ড। ঝাড়খণ্ড লোকসেবা কমিশনের (জেপিএসসি) চতুর্দশ প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল বেরোতেই ফেটে পড়েছিলেন পরীক্ষার্থীরা। অনিয়মের অভিযোগে ফুঁসে ওঠা চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলন আজ ১২ দিনে পা দিল। রাজধানী রাঁচির জয়পাল সিং মুন্ডা স্টেডিয়ামে এখন শত শত পড়ুয়াদের ভিড়, চলছে অবস্থান বিক্ষোভ আর অনশন।
গত ৫ জুলাই ফল প্রকাশের পর থেকে শুরু হওয়া এই ক্ষোভের আগুন দিন দিন আরও তীব্র হচ্ছে। পরিস্থিতি সামলাতে বাধ্য হয়ে এবার আলোচনার হাত বাড়িয়েছে হেমন্ত সোরেনের সরকার। বিক্ষোভের আঁচ বুঝে গত বুধবার আন্দোলনস্থলে হাজির হন রাঁচির সাব-ডিভিশনাল অফিসার (এসডিও) কুমার রজত। তিনি ছাত্রদের ৫ থেকে ৭ জনের একটি প্রতিনিধি দল বেছে নিতে বলেন এবং জানান, কথা বলে সমাধান খুঁজতে সরকার প্রস্তুত। মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি বিশেষ কমিটিও গড়া হয়েছে। কিন্তু আন্দোলনকারীরা সরাসরি বন্ধ ঘরের বৈঠক প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাদের স্পষ্ট কথা, যা আলোচনা হবে, তা ক্যামেরার সামনে এবং সংবাদমাধ্যমের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে করতে হবে।
টানা পাঁচ দিন ধরে অনশনে থাকা ছাত্রনেতা দেবেন্দ্র মাহাতো জানান, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা মাঠ ছাড়বেন না। আন্দোলনকারীদের মূল দাবি ঘটনাটি সিবিআই (CBI)-কে দিয়ে তদন্ত করানো। তবে রাজ্য সরকারের দাবি, গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডি ইতোমধ্যেই জোরকদমে কাজ করছে। ঘটনার জল বহুদূর গড়িয়েছে, পরীক্ষা পরিচালনাকারী সংস্থা টিডিপিএল-এর হিসাবরক্ষক রক্ষক সিংকে লখনউ থেকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি।
তাজ্জবের বিষয় হল, নিজে পরীক্ষা পরিচালনা প্রক্রিয়ার যুক্ত থেকেও তিনি জেপিএসসি পাস করেছিলেন! তাকে নিয়ে এই মামলায় মোট গ্রেফতারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০-এ। বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) এখন ডিজিটাল নথি খতিয়ে দেখে ফেলেছে।
এদিকে রাঁচির এই আন্দোলন ঘিরে রাজনীতিও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। মহারাষ্ট্র থেকে ককরোচ জনতা পার্টির (সিজিপি) প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে ছাত্রদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছেন। তিনি জানান, তাদের দল রাঁচিতে গিয়ে আন্দোলনকারীদের সমর্থন দেবে এবং প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে চাপ সৃষ্টি করবে। অন্যদিকে, এই ইস্যুতে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর নীরবতা নিয়ে তোপ দেগেছে বিজেপি। বিজেপি মুখপাত্র প্রদীপ ভান্ডারি এই নীরবতাকে 'অপরাধমূলক' বলে খোঁচা দিয়েছেন। তবে ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রী ইরফান আনসারি পাল্টা জানিয়েছেন, আলোচনার দরজা খোলাই রয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের যুক্তিসঙ্গত দাবিগুলো সরকার অবশ্যই সানন্দে মেনে নেবে।
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