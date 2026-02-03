Mamata Banerjee: 'জ্ঞানেশ কুমারের ইম্পিচমেন্ট হতে পারে, আমরা দলকে বলব অংশ নিতে', দিল্লিতে বিস্ফোরক মমতা..
Mamata Banerjee: 'নির্বাচন কমিশনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিজেদের কথা জানাতে গিয়েছিলাম। আমাদের কথা শোনা হয়নি। অপমান করা হয়েছে। কারণ তারা বিজেপির হয়ে কাজ করছেন বলে আমরা মনে করি'
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজে নির্বাচন কমিশন চলছে'। SIR নিয়ে বিস্ফোরক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়। বললেন, 'সবাইকে হিয়ারিংয়ের নোটিশ পাঠানো হয়েছে। রোল অবর্জাভারদের কোনও ভূমিকা নেই। আপনারা ভাবতে পারেন, নোবেলজয়ীকে বাবা-মায়ের বয়সের ব্যবধান জানতে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। অমর্ত্য সেন, জয় গোস্বামী। জয় গোস্বামীর বয়স ৮০ র বেশি। তিনিও সুপ্রিম কোর্টে এসেছেন। তাঁকেও নোটিশ পাঠানো হয়েছে'।
আরও পড়ুন: India US Trade Deal: ট্রাম্পের দখল করা ভেনেজুয়েলা থেকেই এবার তেল কিনতে বাধ্য হচ্ছেন মোদী! যুক্তি, দাম কম...
SIR সংঘাতে এবার দিল্লিতে স্বয়ং মমতা। গতকাল, সোমবার মু্খ্য় নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক করেন মমতা। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বললেন, 'আমরা এখন সব দরজায় কড়া নাড়ছি। সংবাদমাধ্যমও গণতন্ত্রের একটা স্তম্ভ। এসআইআরে আক্রান্তদের নিয়ে এসেছি। আপনারাই দেখুন তাঁদের অবস্থা। দিল্লির সংবাদমাধ্যমের তো জানার কথা নয়, বাংলায় কী ঘটছে'!
মমতার অভিযোগ, 'নির্বাচন কমিশনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিজেদের কথা জানাতে গিয়েছিলাম। আমাদের কথা শোনা হয়নি। অপমান করা হয়েছে। কারণ তারা বিজেপির হয়ে কাজ করছেন বলে আমরা মনে করি'। তাঁর প্রশ্ন, '৩০ শতাংশের বেশি সংখ্যালঘু মানুষ আছেন। তাদের কি আমরা বের করে দেব' ? তৃণমূল সুপ্রিমোর সাফ, 'বিজেপির সব মুখ্যমন্ত্রী, নেতা, সব এজেন্সি সবাই বাংলায় গিয়ে ঘাঁটি গেড়েছে। কিন্তু ওরা ভুলে গেছেন, ক্ষমতা চিরকাল কারো কাছে থাকে না'।
মমতা বলেন, 'আমার ভবানীপুর কেন্দ্রে ৪০ হাজার বাদ দিয়েছে। তারপর নানা ভাবে ৭০ হাজার নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। কে এইগুলো করছেন? এআই-এর সাহায্যে করছেন। গতকাল দেখা করে বলেছি। কারা সরকার তৈরি করবে,কমিশন নাকি ভোটাররা। দিল্লির জমিদাররা ভোটের অধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছে। ঘুসপেটিয়ার দায় কার? সীমান্ত, রেল সবই তো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। অনেকেই এসে অপকর্ম করতে পারেন। আমাদের কোনো তথ্য দেওয়া হয় না। অনেকবার চিঠি লিখেছি। কাজ হয়নি। বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে'।
গতকাল সোমবার নির্বাচন কমিশনে ঠিক কী ঘটেছিল? SIR-এ কি নির্দিষ্ট কোনো দলকে টার্গেট করা হচ্ছে? তৃণমূল সুপ্রিমোর জবাব, 'অবশ্যই তৃণমূলকে টার্গেট করা হচ্ছে। অন্য দলের হলেও কম। নির্বাচন কমিশনার আমাদের হুমকি দিচ্ছিলেন। আমরাও বলেছি, আমরা আপনাদের বন্ডেড লেবার নই। তারপর বয়কট করেছি'। SIR বিতর্কে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে রেট্রোস্পেক্টিভ ল আনার কথা বলেছেন রাহুল গান্ধী। মমতার মতে, 'ইম্পিচমেন্ট হতে পারে। আমরা দলকে বলব অংশ নিতে'।
আরও পড়ুন: Trek turns Fatal: অ্যাডভেঞ্চারের নেশাই হল কাল! ট্রেকিংয়ের রাস্তায় ৪০০ ফুট খাদের নীচে তরুণী শ্রেয়ার ছেঁড়াখোঁড়া দেহ...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)