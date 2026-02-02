Mamata Banerjee: 'আমাদের অপমান করা হয়েছে', দিল্লিতে কমিশনের সঙ্গে বৈঠক 'বয়কট' ক্ষুদ্ধ মমতার!

Mamata Banerjee: 'আমাদের অপমান করা হয়েছে', দিল্লিতে কমিশনের সঙ্গে বৈঠক 'বয়কট' ক্ষুদ্ধ মমতার!
Mamata Banerjee: 'আমি অনেক দিন রাজনীতি করছি। চারবার মন্ত্রী ছিলাম। সাতবার এমপি ছিলাম। এত দাম্ভিক নির্বাচন কমিশনার কখনও দেখিনি'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'এত দাম্ভিক নির্বাচন কমিশনার কখনও দেখিনি'। কমিশনের ফুলবেঞ্চের সঙ্গে বৈঠক 'বয়কট' করে বেরিয়ে এলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা, 'আমাদের অপমান করা হয়েছে। অসম্মান করা হয়েছে। তাই আমরা বয়কট করে চলে এসেছি। পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে, কাল জানাব। এই নির্বাচন কমিশনের কাছে কোনও প্রত্যাশা নেই। সবাইকে নোটিশ দিয়েছে। জনতা ওদের নোটিশ দেবে'।
SiR বিতর্কে দিল্লিতে স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিশন আগেই সময় দিয়ে রেখেছিল। আজ, সোমবার এক ঘণ্টার বেশি কমিশনের ফুলবেঞ্চের সঙ্গে বৈঠক করেন মমতা। সঙ্গে ছিলেন ১৫ জন প্রতিনিধি ও SIR আতঙ্কে মৃতদের পরিবারের লোকেরা। নির্বাচন সদন থেকে বেরিয়ে মমতা বলেন, 'আমার অনেক দুঃখ হয়েছে। অসুবিধাও হয়েছে। আমি অনেক দিন রাজনীতি করছি। চারবার মন্ত্রী ছিলাম। সাতবার এমপি ছিল। এত দাম্ভিক নির্বাচন কমিশনার কখনও দেখিনি। নির্বাচন কমিশনার মিথ্য়াবাদী'।
মমতার দাবি, 'আমি বলেছিলাম, আপনার চেয়ারকে সম্মান করি। কারও জন্য কুর্সি চিরন্তন নয়। আপনারা কী করলেন? ৫৮ লক্ষ নাম বাদ দিলেন। সওয়াল করার সুযোগও দিলেন না। কেন বাংলাকে টার্গেট করছে'? বলেন, 'কে সীমা খান্না? বিজেপির আইটি সেলের লোক। এত মানুষের মৃত্যু হয়েছে তার দায় কে নেবে ? নির্বাচন কমিশনকে নিতে হবে। নির্বাচনের আগে সরকার নির্বাচন করবে কমিশন'।
মমতার প্রশ্ন, 'নির্বাচনের তিন মাস আগে কেন এসআইআর করতে হল? অসমে কেন করা হল না? এখানে ৫৮ লক্ষের নাম বাদ দিয়ে দিয়েছে'। তাঁর অভিযোগ, 'এআই দিয়ে সীমা খন্না এই কাজ করেছেন'। বলেন, 'আপনারা প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করুন। ওনার বাবা-মায়ের জন্মের কুন্ডলী বার করতে বলুন'।
মমতা জানান, 'নির্বাচন কমিশনারকে বলে এসেছি, আপনার অবস্থা ধনখড়ের মতো হবে। বিজেপির ভয়ে কাজ করছেন। বিহার, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্রে প্রভাবিত করে জিতে গিয়েছে। কিন্তু বাংলা হবে না'। সঙ্গে হুঁশিয়ারি, 'প্রয়োজনে আমি এক লক্ষ মানুষ নিয়ে দিল্লি আসব। এখানে প্যারেড করাব। বাইরে থেকে অবজ়ার্ভার নিয়ে এসেছে। এত লোকের মৃত্যু হল তার দায় কে নেবে? কমিশনই এই সব মৃত্যুর জন্য দায়ী। বিজেপির কথায় কাজ করছে কমিশন। ধনখড়জিও এমনই করেছিলেন। আমাদের রাজ্যে রাজ্যপাল ছিলেন। আমাদের বিরুদ্ধে বলতেন। আমরা কিন্তু সম্মান দেখাতাম। তবে সম্মান দেখানোরও একটা লক্ষ্মণরেখা থাকে। এখানে তো দেখছি কোনও লক্ষ্মণরেখা নেই'।
