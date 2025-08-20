Delhi CM Rekha Gupta Attacked: আক্রান্ত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী! বাড়িতেই জনশুনানি চলাকালীন রেখা গুপ্তার উপর ভয়ংকর হামলা...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Delhi CM Rekha Gupta Attacked: আক্রান্ত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী! বাড়িতেই জনশুনানি চলাকালীন রেখা গুপ্তার উপর ভয়ংকর হামলা...

CM Rekha Gupta Attacked: আক্রান্ত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। নিজের বাসভবনে জনশুনানি চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার উপর হামলা। ইতোমধ্যেই পুলিস আক্রমণকারীকে আটক করেছে। এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Aug 20, 2025, 10:34 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার উপর হামলা। জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী নিজের বাসভবনে 'জনশুনানি' তে ব্যস্ত ছিলেন। সেই সময় ঘটনাটি ঘটে। এরপর সেখানে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে, দিল্লি পুলিস হামলার বিস্তারিত জানার জন্য তদন্ত শুরু করেছে। সূত্রের খবর, অভিযুক্তকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। হামলাকারী একজন অভিযোগকারী সেজে সভায় ঢুকেছিল। তারপর সে হামলা করে বলে অভিযোগ। হামলাকারীর বয়স আনুমানিক ৪০ বছর হবে বলে জানা গিয়েছে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, হামলাকারীর নাম রাজেশ সাকরিয়া, যিনি গুজরাতের রাজকোটের বাসিন্দা।

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে জনশুনানি চলছিল। সেই সময় এক ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্রীকে কাগজ দেওয়ার নাম করে সামনে আসে। তারপর কথা বলার সময় আচমকাই মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলা করে। গোটা বিষয়টিকে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার বড় ব্যর্থতা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

দিল্লি বিজেপি সভাপতি বিরেন্দ্র সচদেবা এই হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, তিনি নিজেও মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে যাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রীর চিকিৎসার জন্য ডাক্তারদের ডাকা হয়েছে, তারপরই জানা যাবে তিনি কতটা আহত হয়েছেন। তিনি আরও বলেন, হামলাকারী একজন আদালতের মামলার কথা বলছিল। পুলিস তাকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

ইতোমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং দিল্লি পুলিসের শীর্ষ কর্মকর্তারা তাঁর বাসভবনে পৌঁছে নিরাপত্তা জোরদার করেছেন। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা জনগণের সমস্যা শুনতে প্রতি সপ্তাহে তাঁর বাসভবনে জনশুনানি করেন। অন্যদিকে, সিনিয়র বিজেপি নেতা হরিশ খুরানা বলেন, 'সভায় থাকা একজন ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্রীর ওপর হামলা চালিয়েছে। এখন ডাক্তাররা মুখ্যমন্ত্রীকে পরীক্ষা করছেন। আমরা এই হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। এটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কি না, তা খতিয়ে দেখা উচিত।'

