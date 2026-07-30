/স্কুলের টিফিনে এবার চিকেন বিরিয়ানি! মিড-ডে মিলে ঐতিহাসিক বদলের পথে বিজয়ের রাজ্য?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সরকারি স্কুলগুলির মিড-ডে মিল কর্মসূচিতে আসতে চলেছে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন। এবার শিক্ষার্থীদের পাতে পড়তে পারে সুস্বাদু ও পুষ্টিকর চিকেন বিরিয়ানি! সপ্তাহে অন্তত এক দিন এই শাহী পদ উপহার দেওয়ার ভাবনাচিন্তা করছে তামিলনাড়ুর সরকার। সম্প্রতি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রাজমোহন মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয়ের কাছে এই সংক্রান্ত একটি লিখিত প্রস্তাব পেশ করেছেন। প্রস্তাবটি মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য বিবেচনাধীন রয়েছে।
মিড-ডে মিলের সুদীর্ঘ ও গৌরবময় ইতিহাস
স্কুল পুষ্টি কর্মসূচিতে তামিলনাড়ু বরাবরই গোটা দেশের কাছে এক পথিকৃৎ ‘মডেল’ রাজ্য হিসেবে পরিচিত। শিক্ষামন্ত্রী রাজমোহন প্রস্তাবটি পেশ করার সময় মনে করিয়ে দেন, রাজ্যের প্রতিটি রাজনৈতিক যুগেই এই জনকল্যাণমুখী প্রকল্পটিকে আরও উন্নত ও গতিশীল করা হয়েছে। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কে কামরাজার প্রথম সরকারি স্কুলে বিনামূল্যে মধ্যাহ্নভোজ চালু করে দরিদ্র ঘরের শিশুদের শিক্ষা ও পুষ্টি নিশ্চিত করার ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নেন। পরবর্তী সময়ে ডিএমকে প্রধান করুণানিধি শিক্ষার্থীদের প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে মেনুতে প্রথম ডিম যুক্ত করেন। আশির দশকে এই প্রকল্পকে আরও বড় পরিসরে নিয়ে গিয়ে 'নিউট্রিশিয়াস মিল প্রোগ্রাম'-এ রূপান্তর করেন তিনি। এআইএডিএমকে নেত্রী জয়ললিতা পুষ্টির মান আরও বাড়াতে পুরো সপ্তাহজুড়ে ডিম বিতরণের সিদ্ধান্ত নেন। সেই ঐতিহ্যকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েই বর্তমান সরকার সপ্তাহে একদিন চিকেন বিরিয়ানি চালু করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।
একঘেয়ে উপমা বাদ! প্রাতঃরাশের মেনুতেও বদল
শুধু দুপুরের বিরিয়ানিই নয়, সরকারি স্কুলের প্রাতঃরাশের একঘেয়ে মেনু পরিবর্তনের দিকেও জোর দিয়েছে শিক্ষা দফতর। ২০২২ সালে চালু হওয়া ‘পেরুনথালাইভার কামরাজার প্রাতঃরাশ প্রকল্প’-এর মাধ্যমে প্রাথমিকের শিশুরা সকালে পুষ্টিকর খাবার পায়। বর্তমানে এই প্রাতঃরাশের জন্য শিক্ষার্থী পিছু বরাদ্দ প্রায় ১৫ টাকা। শিক্ষামন্ত্রী জানান, গমের উপমা বা সুজির উপমার মতো পদগুলি শিশুরা প্রতিদিন খেতে পছন্দ করে না। তাই এই একঘেয়ে খাবারগুলি বদলে নতুন, সুস্বাদু ও সুষম বিকল্প মেনুতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যা শিশুদের খাবারের প্রতি আগ্রহ বাড়াবে।
সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে কী প্রভাব পড়বে?
শিক্ষামন্ত্রীর এই প্রস্তাবে মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয় চূড়ান্ত সিলমোহর দিলে তা সাম্প্রতিক সময়ে স্কুলের পুষ্টি কর্মসূচিতে সবচেয়ে বড় সংস্কার হিসেবে গণ্য হবে। এটি বাস্তবায়িত হলে: সরকারি স্কুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে। ড্রপ-আউট বা স্কুল ছুটের সংখ্যা কমবে। শিশুদের প্রোটিন ও অপুষ্টিজনিত ঘাটতি পূরণ করা সহজ হবে। এখন গোটা রাজ্যের নজর মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয়ের সিদ্ধান্তের দিকে— তিনি এই ঐতিহাসিক প্রস্তাবে কবে অনুমোদন দেন!
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