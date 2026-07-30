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স্কুলের টিফিনে এবার চিকেন বিরিয়ানি! মিড-ডে মিলে ঐতিহাসিক বদলের পথে বিজয়ের রাজ্য?

Chicken biryani mid-day meal: স্কুলের একঘেয়ে উপমা অতীত! এবার সরকারি শিক্ষার্থীদের পাতে কি পড়তে চলেছে রাজকীয় চিকেন বিরিয়ানি? এক নতুন ইতিহাস লিখতে মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের কাছে জমা পড়ল প্রস্তাব। কামরাজার থেকে জয়ললিতার ঐতিহ্য পেরিয়ে এবার কোন বড় চমক আসতে চলেছে? মুখ্যমন্ত্রীর এক সিদ্ধান্তেই কি বদলে যাবে কোটি শিশুর ভাগ্য?

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 30, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:13 PM IST
স্কুলের টিফিনে এবার চিকেন বিরিয়ানি! মিড-ডে মিলে ঐতিহাসিক বদলের পথে বিজয়ের রাজ্য?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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স্কুলের টিফিনে এবার চিকেন বিরিয়ানি! মিড-ডে মিলে ঐতিহাসিক বদলের পথে রাজ্য?
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