/VIRAL VIDEO: ৪৬ হাজারের রোদচশমা বৃদ্ধাকে পরিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী! একটাই তো হৃদয়, আর কতবার জিতবেন তিনি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তামিলনাড়ুর নয়া মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয় সম্প্রতি সালেম সফরে গিয়েছিলেন। কাবেরী ব-দ্বীপ অঞ্চলে সাম্বা ধান চাষের জন্য জল ছাড়ার উদ্দেশ্যে মেট্টুর বাঁধের গেট খুলে দিতে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। সেখানকার বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি পরিদর্শন শেষে তিনি রাস্তার ধারের এক খামারবাড়িতে গিয়েছিলেন এবং চেল্লাম নামের এক বৃদ্ধা খামার শ্রমিকের সঙ্গে দেখা করেন। বিজয় নিজের ৪৬ হাজারের ইতালিয়ান রোদচশমা বৃদ্ধার চোখে পরিয়ে দেন। হৃদয় ছুঁয়ে নেওয়া এই মুহূর্ত শুধুই ওই বৃদ্ধার মন জয় করেনি, বরং সোশ্যাল মিডিয়াতেও তা ভাইরাল হয়ে গিয়েছে।
বিজয়কে দেখে মোহিত বৃদ্ধা
এই ঘটনা স্মরণ করে বৃদ্ধ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বিজয় আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আমি কিছু খেয়েছি কি না। আমি তাঁকে জানাই যে কিছুই খাইনি, কারণ তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করার অপেক্ষায় ছিলাম।' বিজয় চেল্লামের সঙ্গে কিছুটা পথ হেঁটেছেন এবং তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজখবরও নিয়েছেন। স্থানীয় এক কৃষকের বাড়ি ও গোয়ালঘর পরিদর্শনের আগেই বিজয় তাঁর ক্রিশ্চিয়ান ডিওর সানগ্লাসটি খুলে ওই বৃদ্ধাকে উপহার দেন। চেল্লাম যদিও প্রথমে সেই উপহার নিতে রাজি হননি। কিন্তু পরে অভিনেতা থেকে রাজনীতিবিদ হওয়া বিজয় তাঁকে রাজি করান। বিজয়কে দেখে মোহিত বৃদ্ধা। বলেন, 'সিনেমায় বিজয়কে যেমন দেখায়, ঠিক তেমনই লাগছিলJ আমি এতটাই খুশি হয়েছিলাম যে তাঁকে বলেছিলাম—কেউ যদি কখনও তাঁর ক্ষতি করার চেষ্টা করে, তবে আমিই তাঁর রক্ষা করব।' চেল্লাম সাংবাদিকদের এও জানান যে, বিজয় তাঁকে জোর করে কিছু খেয়ে নেওয়ার পরামর্শও দিয়েছিলেন। বিজয়ের হৃদয়স্পর্শী আচরণে অভিভূত হয়ে নিজের কষ্টের কথা বলতেই ভুলে গিয়েছিলেন চেল্লাম। বার্ধক্যজনিত কারণে আর শারীরিক পরিশ্রম করতে পারেন না তিনি। তাঁর রেশন কার্ড হারিয়ে গিয়েছে, বেঁচে থাকার জন্য সামান্য মাসিক ভাতাই ভরসা। জানা গিয়েছে বিজয় সংশ্লিষ্ট পরিবারকে ঐতিহ্যবাহী ধুতি ও শাড়ি বিতরণ করেন এবং স্থানীয় কৃষি বিষয়ক নানা বিষয় নিয়েও আলোচনা করেন।
বিজয়ের সেই রোদচশমার বিষয়ে দু'এক কথা
ক্রিশ্চিয়ান ডিওর প্যারিসের বিশ্ববিখ্যাত ফ্যাশন ও বিউটি ব্র্যান্ড। যারা বিলাসবহুল হ্যান্ডব্যাগ, পোশাক এবং এক্সক্লুসিভ অ্যাকসেসরিজের জন্য পরিচিত। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত ভিডিয়োর চশমাটির গুগল ইমেজ সার্চ থেকে জানা যায় যে, মুখ্যমন্ত্রী যে সানগ্লাসটি উপহার দিয়েছেন সেটি ছিল ডিওরট্যাগ এসইউ ব্ল্যাক রেক্ট্যাঙ্গুলার সানগ্লাস। অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অনুসারে, সানগ্লাসটির দাম ৪৯০ ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ৪৬ হাজার ৪৫০ টাকা) সানগ্লাসের পাতলা কালো ফ্রেমটি ক্রিস্টাল-টোন এবং সিলভার-ফিনিশ মেটাল টেম্পল দিয়ে সাজানো, যেখানে একটি সূক্ষ্ম বৈপরীত্যপূর্ণ ক্রিশ্চিয়ান ডিওর সিগনেচার রয়েছে। ইতালিতে তৈরি এই সানগ্লাসে নীল লেন্স, নীল টেম্পল টিপস এবং একটি কালো অ্যাসিটেট ফ্রেম রয়েছে। এটি ১০০% ইউভিএ/ইউভিবি সুরক্ষা দেয়।
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