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VIRAL VIDEO: ৪৬ হাজারের রোদচশমা বৃদ্ধাকে পরিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী! একটাই তো হৃদয়, আর কতবার জিতবেন তিনি

 নিজের ৪৬ হাজারের রোদচশমা বৃদ্ধাকে পরিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী! একটাই তো হৃদয়, আর কতবার জিতবেন তিনি। নেটপাড়া মোহিত যা দেখে 

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 02, 2026, 07:32 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 07:42 PM IST
VIRAL VIDEO: ৪৬ হাজারের রোদচশমা বৃদ্ধাকে পরিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী! একটাই তো হৃদয়, আর কতবার জিতবেন তিনি

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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৪৬ হাজারের রোদচশমা বৃদ্ধাকে পরিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী! একটাই হৃদয়, কতবার জিতবেন তিনি
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