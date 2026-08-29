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সকালে ঘুম ভাঙতেই দুঃসংবাদ! একলাফে বাড়ল সিএনজির দাম, চালকদের পকেটে চরম টান

CNG Price Hike: সিএনজি তৈরি করতে বিদেশ থেকে গ্যাস আমদানি করতে হয়। তাই আন্তর্জাতিক বাজারের ওপর ভারতের সিএনজির দাম নির্ভর করে। তবে বিশ্ববাজারে গ্যাসের দাম দ্বিগুণের বেশি বাড়লেও দিল্লিতে সিএনজির দাম বাড়ানো হয়েছে মাত্র ৭.৮ শতাংশ। এর আগে গত মে মাসেও চার ধাপে কেজি প্রতি মোট ৬ টাকা বাড়িয়েছিল আইজিএল।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 29, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 08:36 AM IST
সকালে ঘুম ভাঙতেই দুঃসংবাদ! একলাফে বাড়ল সিএনজির দাম, চালকদের পকেটে চরম টান

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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