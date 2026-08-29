/সকালে ঘুম ভাঙতেই দুঃসংবাদ! একলাফে বাড়ল সিএনজির দাম, চালকদের পকেটে চরম টান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একধাক্কায় বাড়ল সিএনজির দাম। প্রতি কেজি ৩.৮৯ টাকা দাম বাড়ানো হয়েছে সিএনজির। শনিবার সকাল ৬টা থেকে এই কার্যকর করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, আন্তর্জাতিক বাজারে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) দাম চড়চড়িয়ে বেড়েছে। যার প্রভাব সিএনজির দামের উপর সরাসরি পড়েছে বলে জানিয়েছে রবরাহকারী সংস্থা ইন্দপ্রস্থ গ্যাস লিমিটেড (আইজিএল)। এই দামবৃদ্ধির ফলে ফের অটো, ট্যাক্সিচালকদের পকেটে চাপ পড়তে চলেছে।
আইজিএলের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, দিল্লিতে এখন থেকে প্রতি কেজি সিএনজি বিক্রি হচ্ছে ৮৬.৯৮ টাকায়, যা আগে ছিল ৮৩.০৯ টাকা। নয়ডা ও গাজিয়াবাদে আগের ৯১.৭০ টাকার বদলে নতুন দাম দাঁড়িয়েছে ৯৫.৫৯ টাকা। নয়ডার দর ১১১.৮৭ টাকা বলেও উল্লেখ রয়েছে। অন্যদিকে, গুরগাঁওয়ে প্রতি কেজির দাম ৮৮.১২ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৯২.০১ টাকা এবং মেরঠে নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৯৫.৪৭ টাকা। যদিও কলকাতায় সিএনজির দামে কোনও পরিবর্তন আসেনি।
সংস্থাটি জানিয়েছে, বিশ্বজুড়ে গ্যাসের মূল্যের আকস্মিক বৃদ্ধির কারণেই দাম সামঞ্জস্য করতে হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সামরিক উত্তেজনার ফলে হরমুজ প্রণালী দিয়ে জ্বালানিবাহী জাহাজ চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। একই সঙ্গে শীতকাল সামনে রেখে ইউরোপীয় দেশগুলোতে গ্যাসের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ফেব্রুয়ারি থেকে অগাস্টের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাজারে গ্যাসের দাম ১০০ শতাংশের বেশি বাড়লেও দিল্লিতে সিএনজির দাম বাড়ান হয়েছে মাত্র ৭.৮ শতাংশ। এর আগে গত মে মাসেও চার দফায় কেজি প্রতি মোট ৬ টাকা দাম বাড়িয়েছিল আইজিএল।
আইজিএল স্পষ্ট করেছে যে, আন্তর্জাতিক বাজারে আমদানি খরচ দ্বিগুণের বেশি বাড়লেও গ্রাহকদের সুবিধার্থে তারা সামান্য দাম বাড়িয়েছে। বর্তমানে আইজিএলের নেটওয়ার্কে ১,০০০টিরও বেশি স্টেশন থেকে ২১ লাখের বেশি গাড়িতে সিএনজি দেওয়া হয়। পেট্রল বা ডিজেলের তুলনায় সিএনজি এখনও অনেক সাশ্রয়ী বলেই দাবি আইজিএলের। তবে এই মূল্যবৃদ্ধির কারণে দিল্লি-এনসিআর এলাকায় বাস, অটো ও ট্যাক্সি ভাড়া বাড়ার আশঙ্কা তীব্র হচ্ছে।
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