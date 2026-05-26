/CNG Price Hike: গত ১৫ দিনে এনিয়ে ৪ বার, ফের লাফিয়ে বাড়ল সিএনজির দাম

CNG Price Hike: গত কয়েক মাস ধরেই অস্থিরতা চলছে পশ্চিম এশিয়ায়। এর জেরে হরমুজ প্রণালী পেরিয়ে তেল ও গ্যাসের ট্যাঙ্কার ভারতে আসা অনেকটাই কমে গিয়েছে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত ১৫ দিন দুবার। ফের বাড়ল সিএনজির(CNG) দাম। মঙ্গলবার সিএনজির দাম বাড়ার কথা জানিয়েছে ইন্দ্রপ্রস্থ গ্যাস লিমিটেড(IGL)। দিল্লিতে কেজিতে সিএনজির দাম বাড়ল ২ টাকা। পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরেই এই দাম বৃদ্ধি বলে জানা যাচ্ছে। মঙ্গলবার সকাল ছটা থেকেই নতুন দাম কার্যকর হয়েছে বলে জানিয়েছে আইজিএল।
পেট্রোল-ডিজেলের পর সিএনজির দাম বাড়ায় চাপ বাড়তে চলেছে আম জনতার উপরে। দাম বাড়ার পর দিল্লিতে আজ থেকে সিএনজির দাম প্রতি কেজিতে বেড়ে হল ৯৮.০৯ টাকা। আগে এই দাম ছিল ৮১.০৯ টাকা। দিল্লির বাইরে সিএনজির দামের পার্থক্য রয়েছে। নয়ডা, গাজিয়াবাদ ও গ্রেটার নয়ডায় সিএনজির দাম হল ৯১.৭০ টাকা প্রতি কেজি। আজমেরে এই দাম পড়ছে ৯২.৪৪ টাকা প্রতি কেজি।
উল্লেখ্য, ২৩ মে সিএনজির দাম প্রতি কেজিতে ১ টাকা বাড়িয়েছিল ইন্দ্রপ্রস্থ গ্যাস লিমিটেড। সেবার গত ১০ দিনে ছিল তৃতীয়বার দাম বৃদ্ধি। অর্থাত্ গত ১৫ দিনে সিএনজির দাম বাড়ল মোট চারবার। দিল্লি-সহ দেশের অন্যান্য শহরে বড় গাড়ি চলে সিএনজিতে। কলকাতার মতো শহরে বাসের পাশাপাশি, বহু অটো সিএনজি নির্ভর। ফলে ফের অটোর ভাড়া বাড়ে কিনা সেটা দেখার।
গত কয়েক মাস ধরেই অস্থিরতা চলছে পশ্চিম এশিয়ায়। এর জেরে হরমুজ প্রণালী পেরিয়ে তেল ও গ্যাসের ট্যাঙ্কার ভারতে আসা অনেকটাই কমে গিয়েছে। ফলে তার চাপ নিতে হচ্ছে গোটা দেশকে। প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, জ্বালানীর খরচ কমাতে হবে। পাশাপাশি তেলে আনার খরচ পোষাতে ও আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে দাম বাড়ানো হচ্ছে পেট্রোল ও ডিজেলের।
সোমবার দেশে পেট্রোলের দাম বেড়েছে লিটারে ২ টাকা ৬১ পয়সা। ডিজেলে বাড়ানো হয়েছে ২ টাকা ৭১ পয়সা। গত ২ সপ্তাহে এনিয়ে চারবার বাড়ল তেলের দাম। সবেমিলিয়ে ১৫ মে এর পরে তেলের দামে প্রতি লিটারে বাড়ল ৭টাকা ০৫ পয়সা। অন্যদিকে, গত ১১ দিনে সিএনজির দাম বাড়ল কেজিতে ৫ টাকা।
বিশেষজ্ঞদের মতে, জ্বালানীর দামের এই ওঠাপড়ার পশ্চিম এশিয়ায় রাজনৈতিক অস্থিরতা। ইরান-আমেরিকার মধ্যে উত্তেজনার কারণে হরমুজ প্রণালীতে জাহাজ চলাচলে সমস্যা হচ্ছে। এর ফলে, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল দাম অনেক বেড়ে গেছে। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারি মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত শুরু হওয়ার ঠিক আগের দিনগুলোতে যেখানে ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের দাম প্রতি ব্যারেল ৭২ মার্কিন ডলারে নেমে এসেছিল। বর্তমানে সেই দাম ব্যারেলে ৮৬ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। ফলে এর চাপ প্রায় সব দেশের উপরেই পড়ছে।
