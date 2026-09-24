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পদত্যাগের জন্য জাস্ট ৪৮ ঘণ্টা টাইম দিলাম, নইলে দেশজুড়ে ভয়ংকর আন্দোলনের ডাক দেব: জ্ঞানেশ কুমারকে হুঁশিয়ারি ককরোচদের

Gyanesh Kumar impeachment as CEC: সাংবাদিক সম্মেলনে ককরোচদের জাতীয় আহ্বায়ক অভিজিৎ দীপকে এবং সহ-আহ্বায়ক সৌরভ দাস নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন। তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য, দেশের নির্বাচন প্রক্রিয়াকে পক্ষপাতদুষ্ট করা হচ্ছে। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 24, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 07:00 PM IST
পদত্যাগের জন্য জাস্ট ৪৮ ঘণ্টা টাইম দিলাম, নইলে দেশজুড়ে ভয়ংকর আন্দোলনের ডাক দেব: জ্ঞানেশ কুমারকে হুঁশিয়ারি ককরোচদের

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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