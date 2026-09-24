/পদত্যাগের জন্য জাস্ট ৪৮ ঘণ্টা টাইম দিলাম, নইলে দেশজুড়ে ভয়ংকর আন্দোলনের ডাক দেব: জ্ঞানেশ কুমারকে হুঁশিয়ারি ককরোচদের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিয়ে দেশজুড়ে তীব্র বিতর্ক। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে এবার সাড়া দেশ উত্তাল করে দেওয়ার কথা জানিয়ে দিল ককরোচ জনতা পার্টি (CJP)। বৃহস্পতিবার নিউ দিল্লিতে যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে ককরোচ পার্টি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, জ্ঞানেশ কুমারকে স্বেচ্ছায় ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ইস্তফা না দিলে দিল্লি-সহ দেশজুড়ে সর্বাত্মক গণ-আন্দোলন ও অবস্থান-বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে CJP.
সাংবাদিক সম্মেলনে ককরোচদের জাতীয় আহ্বায়ক অভিজিৎ দীপকে এবং সহ-আহ্বায়ক সৌরভ দাস নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন। তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য, দেশের নির্বাচন প্রক্রিয়াকে পক্ষপাতদুষ্ট করা হচ্ছে।
এই মুহূর্তে CJP-র প্রধান দাবিগুলো কী কী?
১. মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের অবিলম্বে ইস্তফা
২. জ্ঞানেশ কুমার ও নেপথ্যে থাকা এই ভয়ংকর কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের
৩. কমিশন সম্পূর্ণ সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত আসন্ন সমস্ত নির্বাচন স্থগিত রাখা।
ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন
'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন' (SIR) নিয়েও তীব্র আপত্তি তুলেছে CJP। বর্তমানে ১৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই SIR প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের অভিযোগ তুলেছেন CJP-র সহ-আহ্বায়ক আশুতোষ রাঙ্কা।
তাঁর দাবি, এই প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট নাগরিকদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হতে পারে, যার ফলে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা ও অধিকার থেকেও বঞ্চিত হবেন। তাদের আরও দাবি, এই এসআইআর প্রক্রিয়া অবিলম্বে বন্ধ করে ২০২৫ সালের ভোটার তালিকায় ফিরে যেতে হবে এবং যাবতীয় নথি সুপ্রিম কোর্টের পরিচালিত কমিটির হেফাজতে রাখতে হবে।
এছাড়া নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ সংক্রান্ত বিতর্কিত কেন্দ্রীয় আইন বাতিলের দাবিও জানিয়েছে তারা।
রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কমিশন কাজ করছে বলে অভিযোগ করে অভিজিৎ দীপকে। তিনি দাবি করেন, জ্ঞানেশ কুমার দায়িত্ব নেওয়ার পর বেশ কিছু রাজ্যে শাসক বিজেপির ভোট শতাংশ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
সরাসরি অভিযোগ তোলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নির্দেশেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার কাজ করছেন।
কমিশনের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের খবর ইতোমধ্যেই জাতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশ্যে এসেছে। জানা গিয়েছে, নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু এবং বিবেক যোশী বিভিন্ন সিদ্ধান্তে অন্তত ১৪ বার লিখিত আপত্তি জানিয়েছিলেন। যদিও নির্বাচন কমিশনের দাবি, অভ্যন্তরীণ মতবিনিময় একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং SIR-সহ সমস্ত মূল সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবেই গৃহীত হয়েছে।
অন্যদিকে, অন্য দুই কমিশনারকে পাশ কাটিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভিযোগে জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করার আবেদনও পৌঁছেছে শীর্ষ আদালতে।
এর আগে নিট-ইউজি (NEET-UG) প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে দিল্লির যন্তর মন্তরে টানা ৪৯ দিন অবস্থান চালিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ ছিনিয়ে নিয়েছিল জেনজি আন্দোলনে জন্ম নেওয়া ককরোচ জনতা পার্টি।
তারপর 'স্কুল ঠিক করো' অভিযানের পর এবার দেশের গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার রক্ষায় নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করেছে তারা। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ইস্তফা না দিলে দিল্লিতে বড় জমায়েতের পাশাপাশি দেশ জুড়ে বিক্ষোভের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছে। বলাই বাহুল্য, ২০২৯ নির্বাচনের আগে জাতীয় রাজনীতিতে ককরোচ জনতা পার্টি দেশের বড় ইস্যুগুলো নিয়ে সাধারণ মানষের জন্য বড় আলোড়ন সৃষ্টি করতে চলেছে।
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