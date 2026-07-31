Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /রাজনীতির বড় চমক: এবার রাজনৈতিক দল গড়ে ভোটে লড়তে চলেছে ককরোচ জনতা পার্টি? বিরাট ঘোষণা অভিজিতের

রাজনীতির বড় চমক: এবার রাজনৈতিক দল গড়ে ভোটে লড়তে চলেছে ককরোচ জনতা পার্টি? বিরাট ঘোষণা অভিজিতের

Abhijit Dipke on CJP: সরকারের সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী ফাস্ট-ট্র্যাক আদালতের কথা বললেও সিবিআই-এর অনুপস্থিতির কারণে প্রথম শুনানিই স্থগিত হয়ে যায়। উদ্দেশ্য দৃঢ় না হলে যতই আইন পাস হোক, কাজের কাজ কিছুই হবে না।' 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 31, 2026, 09:28 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 09:28 PM IST
রাজনীতির বড় চমক: এবার রাজনৈতিক দল গড়ে ভোটে লড়তে চলেছে ককরোচ জনতা পার্টি? বিরাট ঘোষণা অভিজিতের

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'STF সাংবাদিক সম্মেলন করবে, ওরাই বলবে', জঙ্গি গ্রেফতারে সতর্ক মুখ্যমন্ত্রী
2
3
4
5