/রাজনীতির বড় চমক: এবার রাজনৈতিক দল গড়ে ভোটে লড়তে চলেছে ককরোচ জনতা পার্টি? বিরাট ঘোষণা অভিজিতের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শিক্ষা ব্যবস্থায় অনিয়ম ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা ছাত্র আন্দোলন রাজধানীর-সহ সারা দেশের রাজনীতিতে এক অভূতপূর্ব অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। টানা আন্দোলনের মুখে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ ও শিক্ষার্থীদের চাপের কাছে সরকারের নতিস্বীকারের পর এবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে এই প্রতিবাদী আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (CJP)। মোদী জমানায় কোনও মন্ত্রীর পদত্যাগের এই বিরল ঘটনার পর ককরোচের ভবিষ্যতে কোন পথে হাঁটবে, তা নিয়ে তৈরি হওয়া নানান জল্পনা। এবার কি রাজনৈতিক দল গড়তে চলেছে CJP? ভোটের ময়দানে কি তবে মোদির মুখোমুখি এবার ককরোচরা? বিশাল খবরে কাঁপছে দেশ। নিরসন করলেন সিজেপি-র প্রতিষ্ঠাতা ও শীর্ষ নেতৃত্ব।
সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন
প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে কেন্দ্রের আনা সংশোধনী আইন নিয়ে মোটেও সন্তুষ্ট নন সিজেপি-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দিপকে। তাঁর মতে, নতুন আইন অপরাধ প্রতিরোধের চেয়ে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর পদক্ষেপ নেওয়ার ওপর বেশি জোর দিয়েছে।
সরকারের সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী ফাস্ট-ট্র্যাক আদালতের কথা বললেও সিবিআই-এর অনুপস্থিতির কারণে প্রথম শুনানিই স্থগিত হয়ে যায়। উদ্দেশ্য দৃঢ় না হলে যতই আইন পাস হোক, কাজের কাজ কিছুই হবে না।'
তিনি স্পষ্ট জানান, এক মন্ত্রীর পদত্যাগে জনগণের ক্ষোভ মেটেনি; আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের হয়রানি বন্ধ না হলে আবারও রাজপথে নামবে সিজেপি।
রাজনৈতিক দল গঠনের ভাবনা
রাজনৈতিক দল গঠনের সম্ভাবনা পুরোপুরি নাকচ করে দিয়েছেন অভিজিৎ। আন্দোলনকে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি জানান, এটি কোনও রাজনৈতিক দলের তৈরি করা সংগ্রাম নয়।
বিরোধীরা রাজনৈতিক স্বার্থে সমর্থন জানালেও এতে অংশ নেওয়া ৮০ শতাংশ মানুষই ছিল প্রথমবার প্রতিবাদে সামিল হওয়া সাধারণ নাগরিক। অভিজিতের সাফ কথা, 'আমরা রাজনৈতিক দল গড়ব না। এটা একটা ‘রেসপন্স গ্রুপ’, যা নির্বাচন পর্যন্ত যুব সমাজের কণ্ঠস্বর হয়ে বিভিন্ন জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট ইস্যু নিয়ে কাজ করে যাবে।'
এক সাক্ষাৎকারে সিজেপির অন্যতম মুখপাত্র সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কাও সংগঠনের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। সৌরভ দাসের মতে, দেশে ইতোমধ্যেই সাড়ে সাতশরও বেশি রাজনৈতিক দল থাকা সত্ত্বেও তারা যুবসমাজের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ। তাই সিজেপি-র মূল লক্ষ্য আন্দোলনকে তৃণমূল স্তরে ছড়িয়ে দেওয়া, যাতে ক্ষমতায় যে-ই থাক না কেন, যুবদের দাবি মানতে বাধ্য হয়।
তবে রাজনীতিতে আসার পথ একেবারে বন্ধ কি না--এমন প্রশ্নে মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কা মন্তব্য করেন, 'ভারতে কোনও কিছুকেই না বলতে নেই।' আপাতত দুই মাসের ক্লান্তি কাটিয়ে পরিবারের কাছে ফিরে একটু বিশ্রাম নেওয়াই তাঁদের প্রধান অগ্রাধিকার।
আন্দোলনের ইতি
গত ২০ জুন দিল্লির যন্তর মন্তরে অনির্দিষ্টকালের জন্য শুরু হওয়া এই আন্দোলন মূলত একটি ব্যঙ্গাত্মক (স্যাটায়ার) ক্যাম্পেইন থেকে অন্যতম বৃহৎ যুব আন্দোলনে রূপ নেয়।
শেষ দফায় বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডা এবং মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে সিজেপি নেতৃত্বের ইতিবাচক আলোচনা হয়।
সমঝোতা অনুযায়ী, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারী ও আয়োজকদের বিরুদ্ধে থাকা সমস্ত এফআইআর (FIR) তুলে নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে কেন্দ্র।
সিজেপি সরাসরি নির্বাচনী রাজনীতিতে না নামলেও, শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও জনস্বার্থের নানা ইস্যুতে আগামী দিনেও যে আন্দোলনের পথেই সক্রিয় থাকবে, শীর্ষ নেতৃত্বের বক্তব্যে সেই বার্তা অত্যন্ত স্পষ্ট।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)