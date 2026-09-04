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রাজনীতির বড় খবর: ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল ককরোচ জনতা পার্টি, অভিজিত্‍ দীপকে ২০২৯-এ বিজেপির প্রার্থী?

CJP Split Big news: সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে উঠে আসেন অভিজিৎ দীপকে, সৌরভ দাস এবং আশুতোষ রাঙ্কার মতো যুবনেতারা। কিন্তু সাফল্যের শীর্ষ স্পর্শ করার পরেই দলের অন্দরে তীব্র ক্ষমতা দখলের লড়াই ও অসন্তোষ প্রকাশ্যে আসে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 04, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 08:05 PM IST
রাজনীতির বড় খবর: ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল ককরোচ জনতা পার্টি, অভিজিত্‍ দীপকে ২০২৯-এ বিজেপির প্রার্থী?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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