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Explainer: সোশ্যাল মিডিয়া থেকে রাজপথ: নিট আন্দোলনে জয়ের পরেই এবার কোন নতুন ইস্যুতে সরব CJP?

নিট (NEET) আন্দোলনের পর এবার কোন পথে ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (CJP)? আগামী ৫ অগাস্ট ছত্রপতি সম্ভাজিনগরে বসছে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। সরকারি চাকরির নিয়োগে সংস্কার থেকে শুরু করে বেকারত্ব ও শূন্যপদ পূরণের মতো নতুন কী কী দাবি উঠতে পারে এই আন্দোলনের তরফে? 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Aug 03, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:31 PM IST
Explainer: সোশ্যাল মিডিয়া থেকে রাজপথ: নিট আন্দোলনে জয়ের পরেই এবার কোন নতুন ইস্যুতে সরব CJP?

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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