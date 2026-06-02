/Cockroach Janta Party: দেশে ফিরছেন ককরোচ জনতা পার্টি-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিত্, ৬ জুন তোলপাড় যন্তরমন্তর?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশে ফিরছেন ককরোচ জনতা পার্টি(CJP)-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিত্ দীপকে। দিল্লির যন্তরমন্তরে নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ কর্মসূচি হওয়ার কথা ৬ জুন। ওইদিনই দেশে ফিরছেন অভিজিত্। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক ভিডিও বার্তায় তিনি নিজেই এই কথা জানিয়েছেন।
সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের একটি মন্তব্যকে ঘিরে শোরগোল পড়ে যায়। প্রধান বিচারপতি দেশের যুব সম্প্রদায়ের একাংশকে 'আরশোলা' বা 'পরজীবী' বলবে মন্তব্য করেন। তবে তাঁর দাবি, তাঁর বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্য়া হয়েছে। কিন্তু প্রধান বিচারপতির ওই 'আরশোলা' মন্তব্যের পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেন আমেরিকা প্রবাসী আইটি কর্মী অভিজিত্ দীপকে। তাঁর ওই পোস্টে তিনি আরশোলার একটি ছবি দিয়ে তৈরি করে দেন ককরোচ জনতা পার্টি(CJP)। আর সঙ্গে জুড়ে দেন ওই দলের সদস্য হওয়ার তিন শর্ত। তাঁর ওই পোস্টের পরপরই ফলোয়ারের সংখ্যা মিলিয়ন ছাড়িয়ে যায়।
এদিকে, দেশজুড়ে যুব সমাজের মধ্যে অভিজিত্ দীপকের যে ক্রেজ তাতে ককরোচ জনতা পার্টির রাস্তায় নামার একটি দাবি উঠতে থাকে। অনেকটা সেই ডাকেই সাড়া দিয়ে সিজেপি-র সোশ্য়াল মিডিয়া হ্যান্ডেলে অভিজিত্ লিখেছেন, সবার একজোট হওয়ার সময় এসেছে এবার। শান্তিপূর্ণভাবে সংবিধান মেনে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ দাবি করব আমরা। দীপকের ওই ঘোষণার পর ৬ জুন যন্তরমন্তরে ভালো ভিড়ের আশা করছেন অনেকে।
এদিকে, সিবিআই জানিয়েছেনিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের তদন্ত প্রায় শেষ। সোমবার সিবিআই জানিয়েছে, শীঘ্রই একটি বিস্তারিত রিপোর্ট সরকার এবং ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (NTA)-র কাছে জমা দেব। এক্ষেত্রে পরীক্ষার ত্রুটি তুলে ধরবে এবং ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটে সেজন্য কিছু সুপারিশ করা হবে।
সূত্রের খবর, সিবিআই বর্তমান পরীক্ষা প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ আমূল পরিবর্তনের সুপারিশ করতে পারে। এই পরিবর্তনগুলো ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (UPSC)-এর স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা নীতির মতো পারে। এনটিএ (NTA) যেসব পরীক্ষা নেয়, সেগুলোর ওপর নজরদারি আরও জোরদার করারও সুপারিশ করা হতে পারে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)