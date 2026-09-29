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ভয়ংকর কাণ্ড কাশ্মীরে, সহকর্মীদের লক্ষ্য করে নির্বিচার গুলি, ঝাঁজরা ৪ সিআইএসএফ জওয়ান

CISF Jawan dead: ঠিক কী পরিস্থিতিতে এই গুলি, তা খতিয়ে দেখছে সিআইএসএফ। এনিয়ে কোর্ট অফ ইনকোয়ারি-র নির্দেশ দিয়েছে সিআইএসএফ

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 29, 2026, 11:46 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 11:47 PM IST
ভয়ংকর কাণ্ড কাশ্মীরে, সহকর্মীদের লক্ষ্য করে নির্বিচার গুলি, ঝাঁজরা ৪ সিআইএসএফ জওয়ান
Image Credit: -ছবি-প্রতীকী

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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