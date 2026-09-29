/ভয়ংকর কাণ্ড কাশ্মীরে, সহকর্মীদের লক্ষ্য করে নির্বিচার গুলি, ঝাঁজরা ৪ সিআইএসএফ জওয়ান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়ায় ভয়ংকর কাণ্ড। সেওয়া হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রকল্পের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক সিআইএসএফ জওয়ান নির্বিচার গুলি চালিয়ে দিলেন সহকর্মীদের লক্ষ্য করে। প্রাণ হারালেন ৪ সিআইএসএফ জওয়ান। মর্মান্তিক ওই ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার বিকেলে।
অভিযুক্ত সিআইএসএফ জওয়ান অবধেশ সিংকে গ্রেফতার করা হয়েছে। টিক কী কারণে তিনি এমন নির্মম কাণ্ড ঘটিয়ে ফেললেন তা জানতে অবধেশকে জিজ্ঞাসবাদ করা হচ্ছে। এখনও পর্য়ন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, সহকর্মীদের সঙ্গে কোনও একটি কারণে বচসায় জড়িয়ে পড়েন অবধেশ। তার পরই তিনি তার সার্ভিস বন্দুক থেকে সহকর্মীদের লক্ষ করে গুলি চালিয়ে দেন।
সূত্রের খবর, ডিউটি বদল নিয়েই তর্কাতর্কি শুরু হয়ে যায় জওয়ানদের মধ্যে। তবে এনিয়ে সিআইএসএফের কোনও বিবৃতি পাওয়া যায়নি। ওই তর্কাতর্কির পরই ওই ৪ জওয়ানকে গুলিতে ঝাঁজরা করে দেন অবধেশ। গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্সকেরা।
নিহতদের পরিচয় জানা গিয়েছে সিআইএসএফের তরফে। মৃতরা হলেন, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট অঙ্কিত কুমার পান্ডে, সাব-ইন্সপেক্টর লক্ষ্মণ সিং, কনস্টেবল সঞ্জীব কুমার এবং কনস্টেবল মহম্মদ রফিক। কাঠুয়া জেলা পুলিসের একটি টিম গোটা ঘটনার তদন্ত করছে।
ঠিক কী পরিস্থিতিতে এই গুলি, তা খতিয়ে দেখছে সিআইএসএফ। এনিয়ে কোর্ট অফ ইনকোয়ারি-র নির্দেশ দিয়েছে সিআইএসএফ। তর্কাতর্কির মূল কারণ এবং কী পরিস্থিতিতে এই গুলি চলেছে, তা এখনও জানা যায়নি। সিআইএসএফ-এর ডিরেক্টর জেনারেল পুরো পরিস্থিতি এবং তদন্ত প্রক্রিয়া নিজে পর্যবেক্ষণ করছেন।
উল্লেখ্য, সেওয়া-২ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি হিমাচল প্রদেশ সীমান্তের কাছে কাঠুয়া জেলার মাশকা এলাকায়। এই এলাকাটি হিমাচল প্রদেশের চম্বা জেলার সীমান্ত সংলগ্ন।
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