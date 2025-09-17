English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
EVM Ballot: ইভিএম ব্যালটের ডিজাইনেও এবার বদল! আসন্ন বিধানসভা ভোট থেকেই... বড় আপডেট...

EVM Ballot:  এখন থেকে ইভিএম ব্যালট পেপারে প্রার্থীদের রঙিন ছাপা হবে। ছবি এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে থাকবে প্রার্থীর মুখ।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 17, 2025, 06:27 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোট দিতে গিয়ে এবার সহজে চিনে নেওয়া যাবে প্রার্থীদের। সাদা কালো নয়, থাকবে রঙিন ছবি। বিহারের বিধান নির্বাচন থেকেই বদলে যাচ্ছে ইভিএম ব্যালটের ডিজাইন। নির্দেশিকা জারি করল নির্বাচন কমিশন।

চলতি বছরে বিধানসভা নির্বাচন বিহারে। স্পেফ SIR নয়, ইভিএম ব্যালটের ডিজাইনও বদলে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল কমিশন। এখন ব্যালটে প্রার্থীদের সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য থাকে। যেমন, নাম, দলের প্রতীক আর ক্রমিক সংখ্যা(Serial Number)। ছবি যে সবসময় থাকে, তেমন নয়। আর থাকলেও তা সাদা-কালো এবং তুলনামূলকভাবে ছোট।  ছবিহীন তো নয়ই, ভোটারদের সুবিধার জন্য ব্য়ালটে প্রার্থীদের রঙিন ছবি থাকবে। বড় করে ছাপানো থাকবে বড় করে।

নতুন কি?
---
এখন থেকে ইভিএম ব্যালট পেপারে প্রার্থীদের রঙিন ছাপা হবে। ছবি এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে থাকবে প্রার্থীর মুখ।

প্রার্থী বা নোটার (NOTA) ক্রমিক নম্বরে আন্তর্জাতিক ভারতীয় সংখ্যার রূপ (international form of Indian numerals) ব্যবহার করে ছাপা হবে। বড় ফন্টে মোটা(Bold)করে। 

প্রার্থীভেদে কোনও তারতম্য নয়। সমস্ত প্রার্থী, এমনকী নোটাও একই ধরনের ফন্টে  ছাপা হবে।

 ৭০ জিএসএম (70 GSM) কাগজে ছাপা ব্যালট পেপার। বিধানসভার ভোটে ব্যবহার করা হবে নির্দিষ্ট আরজিবি-সহ গোলাপী কাগজ। বিহারে বিধানসভা নির্বাচন থেকে নতুন ব্যালটের ব্যবহার শুরু হবে।

