West Bengal assembly Election 2026: বিগ আপডেট! বিধানসভা নির্বাচন কি পিছোচ্ছে? নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে দিল্লিতে অলআউট আক্রমণে মমতা...

Mamata in Supreme Court against EC: তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, তালিকায় লক্ষ লক্ষ মৃত ভোটারের নাম রয়ে গেছে, আবার অনেক নতুন ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করছেন, এই ত্রুটিপূর্ণ তালিকার ভিত্তিতে নির্বাচন হলে তা অবাধ ও সুষ্ঠু হবে না, যা গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Feb 2, 2026, 06:25 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে (West Bengal Assembly Election 2026) কেন্দ্র করে রাজনৈতিক এবং আইনি টানাপোড়েন তুঙ্গে পৌঁছেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) নির্বাচন কমিশনের (ECI) ভোটার তালিকা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা (PIL) দায়ের করেছেন। তাঁর দাবি, পুরনো ভোটার তালিকার ভিত্তিতে রাজ্যে নির্বাচন করানো যাবে না এবং বর্তমান ভোটার তালিকায় যে মারাত্মক অসঙ্গতি রয়েছে তা সংশোধন না করা পর্যন্ত নির্বাচনী প্রক্রিয়া স্থগিত রাখতে হবে।

মামলার মূল প্রেক্ষাপট

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, ভারতের নির্বাচন কমিশন যে ভোটার তালিকা ব্যবহার করে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে, তাতে প্রচুর ভুল রয়েছে। 

তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, তালিকায় লক্ষ লক্ষ মৃত ভোটারের নাম রয়ে গেছে, আবার অনেক নতুন ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করছেন, এই ত্রুটিপূর্ণ তালিকার ভিত্তিতে নির্বাচন হলে তা অবাধ ও সুষ্ঠু হবে না, যা গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান দাবি:

সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা পিটিশনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর লিগ্যাল টিম বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তুলে ধরেছেন: 

১. সংশোধিত তালিকা: নির্বাচন কমিশনকে অবিলম্বে ভোটার তালিকা যাচাই ও সংশোধন করতে হবে। বিশেষ করে যারা মারা গেছেন বা এলাকা পরিবর্তন করেছেন, তাদের নাম বাদ দিতে হবে। 

২. নতুন ভোটারদের অন্তর্ভুক্তি: যারা নতুন ভোটার হওয়ার যোগ্য, তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পর্যাপ্ত সময় ও সুযোগ দিতে হবে। 

৩. নির্বাচন স্থগিতের আবেদন: যতদিন না ভোটার তালিকা সম্পূর্ণ নির্ভুল হচ্ছে, ততদিন পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি বা ভোট প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে না। 

৪. সুষ্ঠু নির্বাচন: একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটাধিকার প্রয়োগের আগে সঠিক ডেটাবেস থাকা বাধ্যতামূলক।

নির্বাচন কমিশনের অবস্থান

অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, তারা নির্ধারিত নিয়ম মেনেই ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সাধারণত প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে একটি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়। 

কমিশনের দাবি, তারা নির্দিষ্ট সময় অন্তর বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধন (Special Summary Revision) প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই আইনি চ্যালেঞ্জ কমিশনের নির্বাচনী নির্ঘণ্ট বা ক্যালেন্ডারে প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

রাজনৈতিক গুরুত্ব

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই আইনি লড়াইকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পদক্ষেপের দুটি দিক থাকতে পারে:

তৃণমূলের যুক্তি: বিজেপি আশ্রিত ভোটার তালিকায় জালিয়াতির আশঙ্কা করছে রাজ্যের শাসক দল। তাদের অভিযোগ, ষড়যন্ত্র করে ভোটার তালিকায় গরমিল করা হয়েছে যাতে ভোটের ফলে প্রভাব ফেলা যায়।

বিরোধীদের পাল্টা আক্রমণ: বিজেপি-সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলোর দাবি, পরাজয় নিশ্চিত জেনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোট পিছিয়ে দেওয়ার বা প্রক্রিয়াটি জটিল করার চেষ্টা করছেন। ভোটার তালিকায় গরমিলের অভিযোগ আসলে তৃণমূলের শাসনের বিরুদ্ধেই যায় বলে তাদের দাবি।

সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা ও সম্ভাব্য ফলাফল

সুপ্রিম কোর্ট যদি এই আবেদনটি শুনানির জন্য গ্রহণ করে, তবে তারা নির্বাচন কমিশনের কাছে জবাবদিহি চাইতে পারে। দেশের সর্বোচ্চ আদালত সাধারণত নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় খুব একটা হস্তক্ষেপ করতে চায় না, তবে যদি ভোটারদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের বা বড় ধরনের জালিয়াতির অকাট্য প্রমাণ মেলে, তবে আদালত কমিশনকে পুনরায় তালিকা যাচাইয়ের নির্দেশ দিতে পারে।

জনগণের ওপর প্রভাব

সাধারণ ভোটারদের মধ্যে এই খবর নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। একদিকে মানুষ চান দ্রুত নির্বাচন হোক এবং তারা তাদের জনপ্রতিনিধি বেছে নিন। 
অন্যদিকে, ভুল ভোটার তালিকা নিয়ে ভোট হলে ভোট লুঠ বা রিগিংয়ের আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। 

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মামলা শেষ পর্যন্ত কোন দিকে মোড় নেয়, তার ওপর নির্ভর করছে পশ্চিমবঙ্গের কয়েক কোটি মানুষের ভোটাধিকারের ভবিষ্যৎ।

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন সবসময়ই ঘটনাবহুল হয়। এবার লড়াইটা কেবল ময়দানে নয়, পৌঁছে গেছে দেশের শীর্ষ আদালতের দরজায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই আইনি চ্যালেঞ্জ নির্বাচন কমিশনকে কতটা চাপে ফেলে এবং সুপ্রিম কোর্ট আদৌ ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য বাড়তি সময় দেয় কিনা—সেদিকেই এখন তাকিয়ে আছে পুরো দেশ। 

যদি ভোটার তালিকা সংশোধনের নির্দেশ আসে, তবে পশ্চিমবঙ্গের ভোট কিছুটা পিছিয়ে যেতে পারে, যা রাজনৈতিক সমীকরণকে পুরোপুরি বদলে দিতে সক্ষম।

