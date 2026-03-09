LPG Crisis: গ্যাস-সংকট আরও গভীর: বিরাট সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের, চাইলেও বড় সিলিন্ডার আর পাওয়া যাবে না

LPG Crisis: গ্যাস-সংকট আরও গভীর: বিরাট সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের, চাইলেও বড় সিলিন্ডার আর পাওয়া যাবে না
LPG Crisis: দাম বৃদ্ধির পর ফের ধাক্কা। আজ থেকে দেশে বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ। পরবর্তী নির্দেশিকা না আসা পর্যন্ত বন্ধ।
অয়ন ঘোষাল: ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের আঁচে জ্বলছে গোটা বিশ্ব। ৭ মার্চ সকালেই বড় ধাক্কা লাগে সাধারণ মানুষের হেঁশেলে। দেশজুড়ে রান্নার গ্যাসের (LPG) সিলিন্ডারের দাম একযোগে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই ধাক্কা সামলাতে না সামলাতে আরও বড় ঘোষণা সরকারের।
এলপিজি সংকটে বড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের। সোমবার থেকে দেশে বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সরবরাহ বন্ধের সিদ্ধান্ত। পরবর্তী নির্দেশিকা না আসা পর্যন্ত বন্ধ। ১৯ কেজি সিলিন্ডার-সহ তদূর্ধ্ব সমস্ত রকম বাণিজ্যিক গ্যাস সরবরাহ আপাতত স্থগিত। শুধুমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল-সহ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ চলবে। এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছে মুম্বই হেড অফিস থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব তেল সংস্থা গুলি মেসেজও পাঠাতে শুরু করে দিয়েছে।
দাম বৃদ্ধি:
৭ মার্চ থেকে কার্যকর হওয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী, প্রতি ১৪.২ কেজির গার্হস্থ্য রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ৬০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। এই পরিবর্তনের পর কলকাতায় ১৪.২ কেজি গ্যাস সিলিন্ডারের বর্তমান দাম দাঁড়িয়েছে ৯৩৯ টাকা। অন্যদিকে, বাণিজ্যিক বা ১৯ কেজি ওজনের সিলিন্ডারের ক্ষেত্রেও বড়সড় ধাক্কা এসেছে। এই বিভাগে দাম বেড়ে প্রায় ১১৪ থেকে দাঁড়িয়েছে ১১৫ টাকা পর্যন্ত।
বুকিংয়ে কড়াকড়ি:
মূল্যবৃদ্ধির পাশাপাশি গ্যাস সিলিন্ডার বুকিংয়ের ক্ষেত্রেও একাধিক নতুন নিয়ম জারি করা হয়েছে। কৃত্রিম ঘাটতি ও প্যানিক বুকিং রোধ করতে এখন থেকে একটি সিলিন্ডার পাওয়ার পর পরবর্তী বুকিংয়ের জন্য গ্রাহককে অন্তত ২৫ দিন অপেক্ষা করতে হবে। এছাড়া, সিলিন্ডার ডেলিভারি নেওয়ার সময় গ্রাহককে আবশ্যিকভাবে ডেলিভারি অথেন্টিকেশন কোড (DAC) দেখাতে হবে। তেল সংস্থাগুলোর স্পষ্ট নির্দেশ, এখন থেকে ফোন বা অ্যাপের মাধ্যমেই গ্যাস বুকিং সম্পন্ন করতে হবে।
হঠাৎ কেন এই মূল্যবৃদ্ধি?
ভারত তার মোট এলপিজি চাহিদার প্রায় ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ বিদেশ থেকে আমদানি করে। যার সিংহভাগ আসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে। বর্তমান ইরান-ইসরায়েল সংঘাতের জেরে মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান সমুদ্রপথগুলি দিয়ে জ্বালানি পরিবহণ ব্যাহত হচ্ছে। ফলে সরবরাহ চেইনে ব্যাপক অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।
