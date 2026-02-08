SIR in Bengal: বিগ ব্রেকিং! SIR শুনানি বন্ধ করতে চায় কমিশন, সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ...

SIR in Bengal: বিগ ব্রেকিং! SIR শুনানি বন্ধ করতে চায় কমিশন, সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ...
SIR in Bengal: পঞ্চায়েত ভবনে SIR শুনানি বন্ধের আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে পাল্টা হলফনামা দিল নির্বাচন কমিশন। ইটাহার ও ফারাক্কার মতো এলাকায় হিংসার উদাহরণ টেনে কমিশন দাবি করেছে, বর্তমানে সেখানে কাজ করার মতো উপযুক্ত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নেই।
রাজীব চক্রবর্তী: ফের SIR নিয়ে সংঘাত নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্যের মধ্যে। পঞ্চায়েত স্তরে ভোটার তালিকার বিশেষ শুনানি বা 'SIR' প্রক্রিয়া নিয়ে জট। নিরাপত্তার অভাব এবং লাগাতার হিংসার কারণ দেখিয়ে পঞ্চায়েত ভবনে এই শুনানি বন্ধ করার আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে পাল্টা হলফনামা জমা দিল কমিশন।
গত ১৯ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল যে, সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে পঞ্চায়েত ভবনেই এসআইআর (SIR) শুনানি করতে হবে। তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং দোলা সেন এই মর্মে মামলা দায়ের করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে সেই নির্দেশ পরিবর্তনের আবেদন জানাল কমিশন।
আরও পড়ুন:Ajker Rashifal | Horoscope Today: আত্মবিশ্বাসে সাফল্যের সম্ভাবনা সিংহের, নতুন ভাবনায় কাজ এগোবে কুম্ভের...
কমিশনের হলফনামায় চাঞ্চল্যকর দাবি--
সুপ্রিম কোর্টে জমা দেওয়া হলফনামায় নির্বাচন কমিশন সাফ জানিয়েছে যে, রাজ্যের বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পঞ্চায়েত স্তরে শুনানি করার জন্য উপযুক্ত নয়। কমিশনের প্রধান যুক্তিগুলি হল:
আধিকারিকদের নিরাপত্তা: হলফনামায় দাবি করা হয়েছে, মাইক্রো অবজারভার, বিএলও (BLO) এবং কমিশনের অন্যান্য আধিকারিকরা কাজ করতে গিয়ে প্রাণহানির আশঙ্কা করছেন।
হিংসার খতিয়ান: পরিস্থিতি বোঝাতে কমিশন নির্দিষ্টভাবে ইটাহার, ফারাক্কা এবং চাকুলিয়ার মতো এলাকায় ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক হিংসাত্মক ঘটনাগুলির উদাহরণ টেনেছে।
পরিবেশের অভাব: কমিশনের মতে, পঞ্চায়েত স্তরে যে ধরনের উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে শুনানি প্রক্রিয়া চালানো অসম্ভব।
তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি ছিল, মহকুমা বা জেলা শাসকের দফতরে শুনানির বদলে পঞ্চায়েত স্তরে কাজ হলে সাধারণ মানুষ ও ভোটারদের সুবিধা হবে। তবে কমিশনের এই পাল্টা হলফনামা সেই প্রক্রিয়ায় বড় বাধা হয়ে দাঁড়াল। এখন দেখার, কমিশনের এই ‘নিরাপত্তাহীনতার’ যুক্তি শোনার পর শীর্ষ আদালত তাদের আগের নির্দেশে কোনও পরিবর্তন আনে কি না।
আরও পড়ুন:Breaking News LIVE Update: 'আমরা আবার আসিব ফিরে', ছাব্বিশে প্রত্যাবর্তনে সুপার কনফিডেন্ট অরূপ বিশ্বাস!
প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (CEO) দফতর সূত্রের খবর, শুনানির জন্য তলব করা অবৈধ ভোটারের মোট সংখ্যা ছিল ৩১,৬৮,৪২৬। কথা হল, বারবার নোটিস পাঠানো সত্ত্বেও ৫০,০০০-এর কিছু বেশি (মোট অবৈধ ভোটারের ১.৫৭ শতাংশ) ভোটার শুনানির জন্য উপস্থিত হননি। তাই ভোটার তালিকা থেকে তাঁদের নাম বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন।
বর্তমানে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি মামলাগুলির শুনানি চলছে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, ১.৫৭ শতাংশ অবৈধ ভোটারকে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে। এখন দেখার বিষয়, চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির কতগুলি মামলা শেষ পর্যন্ত বাদ পড়ে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)