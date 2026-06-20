/মাটির নিচে ৫০,০০০ কেজির বিশাল সোনার খনি! কর্ণাটক নয় দেশের সেরা সোনা উৎপাদন এই রাজ্য?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের বুকে বিপুল সোনার খনি! অন্ধ্রপ্রদেশে মিলল ৫০ হাজার কেজি সোনার ভাণ্ডার, দেশের শীর্ষে যাওয়ার দৌড়ে রাজ্য। সোনাপ্রেমী ভারতীয়দের জন্য এক অবিশ্বাস্য ও খুশির খবর! দেশের বুকেই খোঁজ মিলল এক বিশাল সোনার খনির। অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নূল জেলায় আনুমানিক ৫০,০০০ কিলোগ্রাম (বা ৫০ টন) সোনার এক বিপুল ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।
রাজ্য প্রশাসনের দাবি, এই খনি থেকে পুরোদমে উত্তোলন শুরু হলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ গোটা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ সোনা উৎপাদনকারী রাজ্য হিসেবে চিহ্নিত হবে। অন্ধ্রপ্রদেশের খনি দফতরের প্রধান সচিব মুকেশ কুমার মীনা এক সাংবাদিক বৈঠকে এই ঐতিহাসিক আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি জানান, কুর্নূল জেলার জোন্নাগিরি গ্রামে এই বিপুল সোনার ভাণ্ডার রয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।
প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, জোন্নাগিরিতে প্রায় এক দশক আগেই সোনার খনির জন্য ১,৫০০ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল। তবে এতদিন পর্যন্ত মাত্র ৫০০ একর জমিতে অনুসন্ধান চালানো সম্ভব হয়েছে। আর এইটুকু এলাকা থেকেই প্রায় ১৩ টন সোনার খোঁজ মিলেছে। বাকি ১,০০০ একর জমিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ হলে মোট সোনার পরিমাণ ৫০ টনে পৌঁছাবে বলে আশাবাদী বিশেষজ্ঞরা। শুধু জোন্নাগিরিই নয়, রাজ্যের রামাগিরি, জাভভাকুলা, চিগুরুকুন্টা এবং বিস্নাতম নামের আরও চারটি এলাকাকেও সম্ভাব্য সোনার খনি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
বেসরকারি সংস্থাকে টেন্ডার
খনি সচিব জানিয়েছেন যে সোনা উত্তোলনের কাজ অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং এতে জটিল প্রযুক্তির প্রয়োজন হয়। তাই সরকার এই কাজটির জন্য টেন্ডার ডেকে অভিজ্ঞ বেসরকারি সংস্থাগুলোকে দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চলতি মাসেই অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু আনুষ্ঠানিকভাবে এই জোন্নাগিরি গোল্ড মাইনিং প্রজেক্টের সূচনা করবেন।
কমেছে সোনা পাওয়ার হার
কর্মকর্তারা একটি উদ্বেগের কথাও জানিয়েছেন। আগে যেখানে প্রতি টন খনিজ পাথর বা উপাদান থেকে প্রায় ৩ গ্রাম সোনা মিলত, বর্তমানে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১ গ্রামে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই হার যদি ০.৮ গ্রামের নিচে নেমে যায়, তবে খনি থেকে সোনা তোলা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক থাকে না। তবে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে এই সমস্যার সমাধান মিলবে বলে আশা করা হচ্ছে।
ভারতের বাজারে সোনার আকাশছোঁয়া চাহিদার কারণে প্রতি বছর বিদেশ থেকে প্রচুর সোনা আমদানি করতে হয়। অন্ধ্রপ্রদেশের এই নতুন খনি থেকে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হলে দেশের আমদানি নির্ভরতা অনেকটাই কমবে এবং দেশের অর্থনীতি আরও মজবুত হবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
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