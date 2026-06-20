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মাটির নিচে ৫০,০০০ কেজির বিশাল সোনার খনি! কর্ণাটক নয় দেশের সেরা সোনা উৎপাদন এই রাজ্য?

ভারতের বুকেই ৫০ টনের সোনার ভাণ্ডার! অন্ধ্রপ্রদেশের জোন্নাগিরিতে শুরু হচ্ছে মেগা প্রজেক্ট। দেশের বৃহত্তম সোনা উৎপাদক হলে কমে আসতে পারে আমদানির নির্ভরতা। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 20, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 06:27 PM IST
মাটির নিচে ৫০,০০০ কেজির বিশাল সোনার খনি! কর্ণাটক নয় দেশের সেরা সোনা উৎপাদন এই রাজ্য?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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