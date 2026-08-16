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বন্দে মাতরম গান মাঝপথে থামিয়ে দিতে বলেছিলেন! সোনিয়ার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ বিজেপির

Vande Mataram Row: সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ পোস্ট করে বিজেপি নেতা অমিত মালব্য দাবি করেছেন, গানটির প্রথম কয়েকটি স্তবক গাওয়ার পর সোনিয়া গান্ধীকে বেশ ‘বিরক্ত’ দেখাচ্ছিল

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 16, 2026, 06:42 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 06:49 PM IST
বন্দে মাতরম গান মাঝপথে থামিয়ে দিতে বলেছিলেন! সোনিয়ার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ বিজেপির

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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