/বন্দে মাতরম গান মাঝপথে থামিয়ে দিতে বলেছিলেন! সোনিয়ার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ বিজেপির

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্বাধীনতা দিবসে দিল্লিতে কংগ্রেসের সদর দফতরে ‘বন্দে মাতরম্’ গাওয়া নিয়ে রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র আকার ধারণ করল। কর্ণাটকের উর্বা থানায় কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন বিজেপি নেতারা।
সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ (সাবেক টুইটার) একটি ভিডিও সামনে আসার পরই একটি বিতর্ক ছড়িয়ে পড়ে। সেই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস সদর দফতরে জাতীয় গীত চলার সময় সোনিয়া গান্ধী ও কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন। বিজেপির অভিযোগ, গানটি সম্পূর্ণ গাইতে না দিয়ে সোনিয়া গান্ধী বরং তা মাঝপথেই বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ বা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কংগ্রেসের শীর্ষ নেতাদের ওই আচরণ ছিল আপত্তিকর।
For the first time, the entire ‘Vande Mataram’ was sung at the Congress headquarters on Independence Day.— Amit Malviya (@amitmalviya) August 15, 2026
After the initial stanzas of Vande Mataram were sung, Sonia Gandhi became agitated and asked for the rendition to be stopped rather than played in full. Rahul Gandhi too… pic.twitter.com/ITgkkBvStG
বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারি কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর দাবি, ‘বন্দে মাতরম্’ সম্পূর্ণ গাওয়ার সময় তাঁদের বিরক্তি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। অন্যদিকে, বিজেপি নেতা শাহনওয়াজ হুসেনও কংগ্রেস নেতাদের এই প্রতিক্রিয়াকে “দুর্ভাগ্যজনক” বলে অভিহিত করেছেন এবং অভিযোগ করেছেন যে গান থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল।
অন্যদিকে, সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ পোস্ট করে বিজেপি নেতা অমিত মালব্য দাবি করেছেন, গানটির প্রথম কয়েকটি স্তবক গাওয়ার পর সোনিয়া গান্ধীকে বেশ ‘বিরক্ত’ দেখাচ্ছিল এবং তিনি গানটি থামিয়ে দিতে বলেন। একই সঙ্গে রাহুল গান্ধীও গানটি শেষ করার ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন বলে অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর দাবি, পরবর্তীতে উপস্থিত প্রবীণ নেতারা তাঁদের পুরো গানটি চলতে দেওয়ার জন্য জানান এবং এরপরই পুরো ‘বন্দে মাতরম্’ গাওয়া শেষ হয়। মালব্য আরও অভিযোগ করেন যে, দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যবাহী রূপের প্রতি গান্ধী পরিবার এবং কংগ্রেসের একটি ‘অস্বস্তিকর সম্পর্ক’ রয়েছে।
কংগ্রেস অবশ্য সম্পূর্ণ বন্দে মাতরম্ থামানোর এই দাবি ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে। দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোনিয়া গান্ধী আসলে গান থামানোর চেষ্টা করছিলেন না, বরং তিনি কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের জন্য একটি চেয়ারের ব্যবস্থা করতে বলছিলেন।
এই ঘটনায় কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি এই ঘটনাকে ‘জাতীয় গীতের অপমান’ বলে অভিহিত করে বলেন যে, ভোটব্যাংকের রাজনীতির জন্যই কংগ্রেস বন্দে মাতরমের অমর অবদানকে ভুলে গেছে। দেশবাসী সোনিয়া গান্ধীর এই আচরণ কখনোই ক্ষমা করবে না উল্লেখ করে তিনি কংগ্রেসকে জনগণের কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানান।
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