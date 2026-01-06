Sonia Gandhi BIG BREAKING: গুরুতর অসুস্থ, হাসপাতালে ভর্তি সোনিয়া গান্ধী! কী হয়েছে? এখন কেমন আছেন কংগ্রেস সভানেত্রী?

Sonia Gandhi BIG BREAKING: গুরুতর অসুস্থ, হাসপাতালে ভর্তি সোনিয়া গান্ধী! কী হয়েছে? এখন কেমন আছেন কংগ্রেস সভানেত্রী?
Sonia Gandhi Health: দীর্ঘদিন ধরেই কাশির সমস্যায় ভুগছেন ৭৮ বছরের সোনিয়া গান্ধী (Sonia Gandhi health condition)। সেই কারণে রুটিন চেকআপের জন্য প্রায়ই তাঁকে হাসপাতালে যেতে হয়। কিন্তু সোমবার সন্ধ্যায় কাশি আরও বেড়ে যায়। দিল্লির চরম দূষণের কারণে তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত সমস্যা আরও বেড়ে গেছে বলেই চিকিৎসকদের ধারণা। হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে, তাঁর কিছু স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়েছে।
সোনিয়া গান্ধী হাসপাতালে ভর্তি। সোমবার রাত ১০টা নাগাদ কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধীকে দিল্লির স্যার গঙ্গারাম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যার কারণে তাঁকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। সংবাদ সংস্থা এএনআই (ANI)-এর তথ্য অনুযায়ী, তিনি শ্বাসকষ্ট অনুভব করছিলেন।
চিকিৎসকরা তাঁকে পরীক্ষা করার পর জানান যে,দিল্লির প্রচণ্ড ঠান্ডা এবং দূষণের জোরালো প্রভাবে তাঁর ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা (Bronchial Asthma) বা শ্বাসকষ্টের সমস্যা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, বর্তমানে শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। আপাতত তাঁদের পর্যবেক্ষণে চিকিৎসা চলবে কংগ্রেস নেত্রীর।
বর্তমান অবস্থা ও চিকিৎসা
স্যার গঙ্গারাম হাসপাতালের চিকিৎসকরা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এবং পর্যবেক্ষণে রাখার জন্য তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করেন। সংবাদ সংস্থার খবর অনুযায়ী:
সোনিয়া গান্ধীর শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল।
তিনি চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন।
তাঁকে অ্যান্টিবায়োটিক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হচ্ছে।
দীর্ঘ অসুস্থতা:
দীর্ঘদিন ধরেই কাশির সমস্যায় ভুগছেন ৭৮ বছরের সোনিয়া গান্ধী (Sonia Gandhi health condition)। সেই কারণে রুটিন চেকআপের জন্য প্রায়ই তাঁকে হাসপাতালে যেতে হয়। কিন্তু সোমবার সন্ধ্যায় কাশি আরও বেড়ে যায়। দিল্লির চরম দূষণের কারণে তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত সমস্যা আরও বেড়ে গেছে বলেই চিকিৎসকদের ধারণা। হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে, তাঁর কিছু স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়েছে।
কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী গত কয়েক বছর ধরেই বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন। দু’বার করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। সেরে ওঠার পরও দুর্বলতা ও শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যা তাঁকে মাঝেমধ্যেই ভোগায়। গত বছর শিমলায় ছুটি কাটাতে গিয়ে একবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তখনও তাঁকে তড়িঘড়ি শিমলার ইন্দিরা গান্ধী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
দু'বার কোভিড
দেখতে গেলে বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ৭৮ বছরের সোনিয়া। সংশ্লিষ্ট মহল থেকে জানা গিয়েছে, বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার জন্য মোটামুটি চিকিৎসার মধ্যেই আছেন তিনি। করাচ্ছেনও চিকিৎসা। দু'বার কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন সোনিয়া গান্ধী। কোভিড থেকে সেরে উঠলেও নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগতে হচ্ছে প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রীকে।
হাসপাতালের চেয়ারম্যান ডাঃ অজয় স্বরূপ জানিয়েছেন, 'তাঁর শারীরিক উন্নতির ওপর ভিত্তি করে চিকিৎসকরা ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। সম্ভবত আগামী এক বা দুই দিনের মধ্যে তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হতে পারে।'
নব সত্যাগ্রহে নয়
গত বছরের ডিসেম্বরে ৭৮ বছরে পা দিয়েছেন সোনিয়া। ওই সময়েও তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কর্নাটকে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের নব সত্যাগ্রহ বৈঠকে যোগ দিতে পারেননি। গত তিন বছর ধরে মাঝেমধ্যেই সোনিয়ার অসুস্থতার খবর পাওয়া গিয়েছে। যদিও অসুস্থতার মধ্যেই পরিষদীয় রাজনীতিতে সক্রিয় থাকতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে।
মেয়ের ডাকে
গতবছর শিমলা গিয়ে প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন। শিমলায় তাঁর মেয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর বাগানবাড়ি রয়েছে। সেখানেই ছুটি কাটানোর পরিকল্পনা ছিল তাঁর। কয়েকটি মন্দিরেও যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল কংগ্রেসের সংসদীয় দলনেত্রীর। কিন্তু এই সব পরিকল্পনার মধ্যেই আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি।
এর আগে আরও ২ বার হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল সোনিয়াকে। এ বছর ১২ জানুয়ারি ফুসফুসের সংক্রমণে অসুস্থ হয়ে এই গঙ্গারাম হাসপাতালেই ভর্তি হয়েছিলেন সোনিয়া। সে বার পাঁচ দিন ভর্তি থাকার পর ১৭ জানুয়ারি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন তিনি। জ্বর হওয়ার কারণে ২ মার্চও হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন সোনিয়া গান্ধী।
উল্লেখ্য, গত ডিসেম্বর ২০২৫-এ সোনিয়া গান্ধী ৭৯ বছরে পদার্পণ করেছেন।
আরও পড়ুন: Nicolas Maduro first Picture at New York Court: তুলে নিয়ে গিয়ে মাদুরোকে ভয়ংকরতম নরকে রেখেছেন ট্রাম্প! প্রকাশ্যে জেলের ছবি, খোঁড়াচ্ছেন সস্ত্রীক ভেনে-প্রেসিডেন্ট...
আরও পড়ুন: Trump captured Venezuela President Nicolas Maduro: ভয়ংকর দুর্দিন! এবার কি মাদুরো স্টাইলে পুতিন-অপহরণ পালা? ট্রাম্পের কাছে নতজানু জেলেনস্কির কাতর আর্তিতে বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনি...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)