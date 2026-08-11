/বিদেশে সমুদ্রভ্রমণে রাহুল: পাশে সুন্দরী রমণী ও এক বাচ্চা, সম্পর্কের রহস্য নিয়ে রগরগে রাজনীতিতে উত্তাল দেশ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজনীতিকদের ব্যক্তিগত জীবন বা ছুটির মুহূর্ত খুব কম সময়ই আড়ালে থাকে। ঠিক সেরকমই লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর ছুটিযাপনের একটি ছবিকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে নতুন করে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে।
সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে রাহুল গান্ধীর একটি ছবি পোস্ট করেন। ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে রাহুল গান্ধী এক মহিলা ও একটি বাচ্চা ছেলের সঙ্গে একটি নৌকায় বসে আছেন। এই ছবি পোস্ট করে গিরিরাজ সিং প্রশ্ন তোলেন, ছবিটি কোথা নেওয়া হয়েছে এবং ছবিতে থাকা ব্যক্তিরা কারা? তাঁর এই পোস্টটি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পরপরই রাজনীতির ময়দানে নতুন বিতর্ক তৈরি হয়।
গিরিরাজ সিং-এর পোস্ট এবং বিজেপির প্রশ্ন
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং ছবি পোস্ট করে লেখেন, 'রাহুলজি, এই ছবিটি কোথায় তোলা হয়েছে, কখন তোলা হয়েছে এবং আপনার সঙ্গে এই ছবিতে কারা রয়েছেন? আমি জানতে আগ্রহী!'
বিজেপি দীর্ঘদিন ধরেই রাহুল গান্ধীর ঘনঘন বিদেশ সফর নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলে আসছে। চলতি বছরের জুন ও জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে রাহুলের প্রায় তিন সপ্তাহের বিদেশ সফর নিয়েও বিজেপি কড়া সমালোচনা করেছিল। গিরিরাজ সিং যে ছবিটি প্রকাশ করেছেন, সেখানে রাহুল গান্ধীকে অত্যন্ত হালকা মেজাজে এক মহিলা এবং একটি শিশুর সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। মহিলাটি স্কার্ফ ও সানগ্লাস পরা এবং শিশুটি সাঁতারের পোশাকে রাহুল ও সেই মহিলার মাঝে বসে রয়েছে।
বিজেপির তথ্য ও প্রযুক্তি সেলের প্রধান অমিত মালব্য এবং অন্যান্য বিজেপি নেতারাও রাহুলের ব্যক্তিগত বিদেশ যাত্রা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁদের অভিযোগ, রাহুল গান্ধী কোথায় যাচ্ছেন, কার সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন এবং তাঁর এই সফরের খরচ কে বহন করছেন-- তা সাধারণ মানুষের জানা উচিত। বিজেপির দাবি, গত কয়েক বছরে রাহুল গান্ধী বহুবার বিদেশে গিয়েছেন এবং তাঁর ঘোষিত আয়ের সঙ্গে সফর খরচের কোনও মিল নেই।
কংগ্রেসের তীব্র প্রতিক্রিয়া
ছবিটি ঘিরে জল্পনা ও বিতর্ক বৃদ্ধি পেতেই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানানো হয়। কংগ্রেসের মুখপাত্র সুপ্রিয়া শ্রীনাতে বিজেপির এই কটাক্ষের তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং ছবিটির মূল সত্য উন্মোচন করেন। তিনি স্পষ্ট জানান যে, ছবিতে যে মহিলা ও শিশুটিকে দেখা যাচ্ছে, তাঁরা আসলে রাহুল গান্ধীর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর স্ত্রী ও সন্তান।
সুপ্রিয়া শ্রীনাতে কড়া ভাষায় গিরিরাজ সিং-এর মানসিকতার সমালোচনা করে বলেন, এক মহিলা ও পুরুষকে একসঙ্গে দেখলেই যাদের মনে কুৎসিত ভাবনা আসে, তাদের মানসিকতা সত্যিই নিন্দনীয়। তিনি জানান, রাহুল গান্ধী তাঁর বন্ধুর পরিবারের সঙ্গে একটি পারিবারিক ছুটিতে গিয়েছিলেন এবং ছবির ফ্রেমে বন্ধুটি উপস্থিত ছিলেন না মাত্র।
ছবিটি আসলে কোথায়?
ইন্ডিয়ান ওভারসিজ কংগ্রেসের (IOC) সোশ্যাল মিডিয়া ইনচার্জ অবি ডানডিয়া ছবিটির সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি জানান, এই ছবিটি আমেরিকার টেক্সাসের 'লেক রে রবার্টস' (Lake Ray Roberts)-এ তোলা হয়েছিল। যুব কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি শ্রীনিবাস বি ভি-ও গিরিরাজ সিং-কে নিশানা করে বলেন যে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত কৌতুহল ভালো নয় এবং তাঁর উচিত ভালো চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া।
বিরোধী দলনেতার ব্যক্তিগত জীবন ও পারিবারিক ছুটির ছবিকে রাজনৈতিক হাতিয়ার করার বিজেপির এই প্রচেষ্টাকে কংগ্রেস 'অপপ্রচার' হিসেবে অভিহিত করেছে। একই সঙ্গে কংগ্রেস স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এই ছবির পেছনে কোনও রহস্য বা গোপনীয়তা নেই।
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