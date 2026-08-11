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বিদেশে সমুদ্রভ্রমণে রাহুল: পাশে সুন্দরী রমণী ও এক বাচ্চা, সম্পর্কের রহস্য নিয়ে রগরগে রাজনীতিতে উত্তাল দেশ

Rahul Gandhi: সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে রাহুল গান্ধীর একটি ছবি পোস্ট করেন। ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে রাহুল গান্ধী এক মহিলা ও একটি বাচ্চা ছেলের সঙ্গে একটি নৌকায় বসে আছেন। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 11, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 04:20 PM IST
বিদেশে সমুদ্রভ্রমণে রাহুল: পাশে সুন্দরী রমণী ও এক বাচ্চা, সম্পর্কের রহস্য নিয়ে রগরগে রাজনীতিতে উত্তাল দেশ

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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