Air India flight: টেক অফের পরই তীব্র ঝাঁকুনি! তড়িঘড়ি নামতে গিয়ে রানওয়েতে ফের বিপদ, এয়ার ইন্ডিয়ায় দুঃস্বপ্ন নেতার...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের ভয়ংকর বিপদ মুখ থেকে ফিরল এয়ার ইন্ডিয়া। সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা জানালেন খোদ কংগ্রেস সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল। ঠিক কী ঘটেছে? কংগ্রেস নেতা সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন সেই ঘটনার কথা।
তিনি এক্স হ্যান্ডেলে জানান AI 2455 নম্বর ফ্লাইটে তাঁর যাত্রা ছিল 'ভয়ঙ্কর'। এবং প্রত্যেক যাত্রী 'ভয়ংকর দুর্ঘটনার মুখ থেকে ফিরে এসেছেন'। কংগ্রেস নেতা লেখেন, ' ত্রিভান্দ্রম থেকে দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট AI 2455 বিমানটি সময়ের বেশ কিছুক্ষণ পরই ছেড়েছিল। বিমানে বেশ কয়েকজন সাংসদ এবং কয়েক শো যাত্রী ছিলেন। উড়ানের কিছুক্ষণ পরই বিমানে প্রবল ঝাঁকুনি হয়। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর পাইলট সিগন্যালে ত্রুটির কথা ঘোষণা করেন।'
Air India flight AI 2455 from Trivandrum to Delhi - carrying myself, several MPs, and hundreds of passengers - came frighteningly close to tragedy today.
What began as a delayed departure turned into a harrowing journey. Shortly after take-off, we were hit by unprecedented…
তিনি আরও লেখেন, 'ঘোষণা পর বিমানটি চেন্নাইয়ে অবতরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ইর্মাজেন্সি ল্যান্ডিংয়ের আগে প্রায় দুঘণ্টা ধরে বিমানটি এয়ারপোর্টের আশেপাশে ঘুরতে থাকে। প্রথমবার ল্যান্ডিংয়ের সময় জানা যায়, সেই সময় রানওয়েতে আরেকটি বিমানটি ছিল।' যার ফলে প্রত্যেক যাত্রী তীব্র আতঙ্কের মধ্যে পড়ে যায়।
বেণুগোপাল আরও জানিয়েছেন, ক্যাপ্টেনের দ্রুত সিদ্ধান্তে বিমানের সকল যাত্রীর প্রাণ রক্ষা পায়। দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় বিমান তাদের নিয়ে সুরক্ষিতভাবে ল্যান্ডিং করে। তবে বরাত জোরে তাঁরা বেঁচে যান।
কংগ্রেস নেতা এই ঘটনার তদন্তের দাবি জানিয়ে ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন (DGCA) এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রককে ট্যাগ করে বলেন, দায়িত্ব নির্ধারণ করে এমন ঘটনা যেন আর না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে হবে। বেণুগোপালের পোস্টের প্রতিক্রিয়ায় এয়ার ইন্ডিয়া জানায়, যান্ত্রিক ত্রুটি ও খারাপ আবহাওয়ার কারণে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়ে বিমানের গতিপথ চেন্নাইয়ের দিকে করা হয়েছিল। এই বিমানবন্দরে প্রথমবার অবতরণের চেষ্টা করলে এটিসি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে বলে। তবে, সেই সময়ে রানওয়তে অন্য কোনও বিমান ছিল না বলে দাবি সংস্থার।
