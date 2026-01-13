English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Supreme Court: নাবালক-নাবালিকার মধ্যেও পারস্পরিক সম্মতিতে হওয়া যৌন সম্পর্ককে কখনই ধর্ষণ বলা যাবে না! নতুন আইন রোমিও-জুলিয়েট...

Supreme Court: 'নাবালক-নাবালিকার মধ্যেও পারস্পরিক সম্মতিতে হওয়া যৌন সম্পর্ককে কখনই ধর্ষণ বলা যাবে না!' নতুন আইন 'রোমিও-জুলিয়েট...'

Romeo Juliet Clause in Pocso Protect: আদালত সমাজে একটি ‘করুণ বৈষম্য’ বা ফাটলের দিকেও আলোকপাত করেছে। একদিকে এমন অনেক শিশু ভিকটিম রয়েছে যারা ভয়, দারিদ্র্য বা সামাজিক লোকলজ্জার কারণে নীরব থাকতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে, এমন কিছু মানুষ আছে যারা শিক্ষিত, সামাজিক ও আর্থিকভাবে শক্তিশালী এবং তারা নিজেদের স্বার্থে আইনকে সহজেই ‘ম্যানিপুলেট’ বা প্রভাবিত করতে পারছে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Jan 13, 2026, 11:37 PM IST
Supreme Court: 'নাবালক-নাবালিকার মধ্যেও পারস্পরিক সম্মতিতে হওয়া যৌন সম্পর্ককে কখনই ধর্ষণ বলা যাবে না!' নতুন আইন 'রোমিও-জুলিয়েট...'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court) কেন্দ্রীয় সরকারকে যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা (POCSO) আইনে একটি ‘রোমিও-জুলিয়েট’ (Romeo-Juliet Act) ধারা প্রবর্তন করার আহ্বান জানিয়েছে। এই ধারার মূল লক্ষ্য হলোকিশোর-কিশোরীর প্রকৃত প্রেমের সম্পর্ককে ফৌজদারি বিচার থেকে অব্যাহতি দেওয়া। আদালত লক্ষ্য করেছে যে, অনেক ক্ষেত্রে পরিবার বা অন্য পক্ষগুলো ব্যক্তিগত ‘হিসাব মেটাতে’ বা প্রতিহিংসা নিতে এই আইনটিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

Add Zee News as a Preferred Source

‘রোমিও-জুলিয়েট’ ধারা কী?

এটি একটি আইনি ছাড় বা অব্যাহতি, যা সমবয়সী বা কাছাকাছি বয়সের কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্মতিতে হওয়া যৌন সম্পর্ককে 'সংবিধিবদ্ধ ধর্ষণ' (Statutory Rape) হিসেবে গণ্য হওয়া থেকে সুরক্ষা দেয়।

গত ৯ জানুয়ারি এক রায়ের দীর্ঘ উত্তরলিপিতে (Post-script) বিচারপতি সঞ্জয় করোল পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, “মেয়ের পরিবার যখন কোনো কিশোরের সাথে প্রেমের সম্পর্ক মেনে নিতে পারে না, তখন তারা পকসো মামলা দায়ের করে। এটি এখন একটি অতি সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে এবং এর ফলে ওই তরুণ ছেলেদের দিনের পর দিন জেলে পচতে হচ্ছে।”

পকসো আইনের অপব্যবহার নিয়ে উদ্বেগ

আদালত এই রায়ের অনুলিপি কেন্দ্রীয় আইন সচিবের কাছে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে যাতে এই ‘সামাজিক ব্যাধি’ দমনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া যায়। আদালত উদ্বেগের সাথে জানিয়েছে যে, পকসো আইনের অপব্যবহারের বিষয়টি তারা বারবার লক্ষ্য করছে।

বিচারপতি করোল লিখেছেন, “যখন মহৎ উদ্দেশ্যে তৈরি একটি আইনকে প্রতিশোধ নেওয়ার হাতিয়ার হিসেবে অপপ্রয়োগ করা হয়, তখন ন্যায়বিচারের মূল ধারণাটিই উল্টে যাওয়ার উপক্রম হয়। আদালত ইতিপূর্বেও অনেক মামলায় এই পরিস্থিতির ভয়াবহতা নিয়ে সতর্ক করেছে।”

আদালত সমাজে বিদ্যমান একটি ‘করুণ বৈষম্য’ বা ফাটলের দিকেও আলোকপাত করেছে। একদিকে এমন অনেক শিশু ভিকটিম রয়েছে যারা ভয়, দারিদ্র্য বা সামাজিক লোকলজ্জার কারণে নীরব থাকতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে, এমন কিছু মানুষ আছে যারা শিক্ষিত, সামাজিক ও আর্থিকভাবে শক্তিশালী এবং তারা নিজেদের স্বার্থে আইনকে সহজেই ‘ম্যানিপুলেট’ বা প্রভাবিত করতে পারছে।

আদালতের মতে, “কেবল যে ভিকটিমের বয়স বাড়িয়ে কঠোর ধারায় মামলা করার ঘটনা ঘটছে তাই নয়, বরং তরুণদের মধ্যকার সম্পর্কের বিরোধিতা করতে পরিবারগুলোও এই আইন ব্যবহার করছে।”

বয়সের অসংগতি ও আদালতের নির্দেশ

উত্তরপ্রদেশ সরকার বনাম এলাহাবাদ হাইকোর্টের একটি মামলার আপিল শুনানি চলাকালীন এই পর্যবেক্ষণগুলো সামনে আসে।

উক্ত মামলায় স্কুল রেকর্ড অনুযায়ী ভিকটিমের বয়সে ব্যাপক অসংগতি ছিল এবং অভিযুক্তকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দেওয়া হয়েছিল। ভিকটিম নিজেও তার বয়সের বয়ান এবং অভিযুক্তের সাথে সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছিলেন।

হাইকোর্ট ভিকটিমের ‘অসিফিকেশন টেস্ট’ (হাড়ের পরীক্ষার মাধ্যমে বয়স নির্ধারণ) সহ ডাক্তারি পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট জামিন আদেশে হস্তক্ষেপ না করলেও ডাক্তারি পরীক্ষার বিষয়টিকে সমর্থন জানায়। শীর্ষ আদালত ২০১৫ সালের জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্টের ৯৪ ধারার কথা উল্লেখ করে জানায় যে, বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রথমে স্কুল সার্টিফিকেট বা মিউনিসিপ্যাল সার্টিফিকেটকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। যদি কোনো নথি না থাকে, তবেই শেষ উপায় হিসেবে ডাক্তারি পরীক্ষার আশ্রয় নেওয়া যাবে।

রায়ে বলা হয়েছে, কিশোর-কিশোরীদের পারস্পরিক সম্মতির সম্পর্কের মামলার ক্ষেত্রে আদালতকে চারটি বিষয় গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে: ১. সম্পর্কের প্রকৃতি ও গভীরতা। ২. উভয় পক্ষের উদ্দেশ্য। ৩. ভিকটিমের জবানবন্দি গুরুত্ব সহকারে বিশ্লেষণ করা। ৪. সম্পর্কটি পারস্পরিক স্নেহ ও সম্মতির ভিত্তিতে কি না, তা খতিয়ে দেখা।

আরও পড়ুন: Canada Gold Heist|Who is Arsalan Choudhury? ডাকাত আরসালান! ১৬৭ কোটি টাকার সোনা হাতিয়ে বিদেশে পাড়ি... রূদ্ধশ্বাস তদন্তে নাম ডুবল ভারতের?

আরও পড়ুন: Elon Musk Prediction: কাঠবিড়ালির মতো বাদাম জমিয়ে কোনও লাভ নেই, আর ২০ বছরে সঞ্চয়ের কোনও মূল্যই থাকবে না! বড় গণনা ইলন মাস্কের...

 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Supreme CourtPOCSO ActRomeo-Juliet actadolescent relationshipsromantic involvementteenagers
পরবর্তী
খবর

Mumbai Ahmedabad bullet Train: কবে চালু হবে মুম্বই-আমদাবাদ বুলেট ট্রেন, জানিয়ে দিলেন রেলমন্ত্রী
.

পরবর্তী খবর

No RAC, Vande Bharat sleeper fare chart: রাজধানীর থেকেও দামী! মিলবে না RAC টিকিট... ৪০০ থেকে...