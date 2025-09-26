Police Constable Horror: চরম নোংরামি, কামের তাড়নায় মহিলাকে লাগাতার ধর্ষণ... জঘন্য কাজ কনস্টেবলের...

Police Constable Horror: চরম নোংরামি, কামের তাড়নায় মহিলাকে লাগাতার ধর্ষণ... জঘন্য কাজ কনস্টেবলের...
Andhra Pradesh Crime News: পুলিস কনস্টেবল এবং হোম গার্ডের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ। সাহায্যের হাতের বদলে চরম নোংরামো। নির্যাতিতাকে মাদকের নেশায় বিঘোর করে বারবার ধর্ষণ। হাড়হিম ঘটনাটি অন্ধ্রপ্রদেশের।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রক্ষকই ভক্ষক! পুলিস কনস্টেবল এবং এক হোম গার্ডের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ। ঘটনাটি অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুর জেলার। জানা গিয়েছে, ২৮ বছরের এক মহিলা দুই বর্বরের বিরুদ্ধে হাড়হিম অভিযোগ তোলে।
নির্যাতিতা অভিযোগ করেছেন যে, হোমগার্ড কিরণ তিন বছর আগে তাঁর মোবাইল নম্বর নিয়েছিলেন, পারিবারিক বিবাদে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। কারণ তার স্বামী তাকে এবং তাদের সন্তানদের ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু সাহায্য করার পরিবর্তে সে তাঁকে বিরক্ত করতে শুরু করে।
আরও পড়ুন:Purulia: বিসর্জনের আগেই বিষাদের সুর! মা ও তিন মেয়ে-সহ চারজনের রহস্যমৃত্যু...
নির্যাতিতা আরও অভিযোগ করেছেন যে, ২২ এপ্রিল তিনি আর কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন। সেখানে পুলিস কনস্টেবল উমাশঙ্কর তাঁকে উদ্ধার করেন। এবং তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন। কিন্তু তাঁকে সাহায্য করার অজুহাতে নস্টেবল তাকে মাদক খাওয়ান এবং একাধিকবার ধর্ষণ করে। নির্যাতিতা জানান যে, ঘটনাটি প্রকাশ করলে তাঁকে এবং তাঁর সন্তানদের খুনের হুমকিও দেওয়া হয়েছিল।
পুলিস কর্মকর্তা বলেন, পুলিস সুপার (এসপি) তুষার দুদি ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।
উল্লেখ্য, অন্যদিকে দিল্লিতে এক হেভিওয়েট আশ্রম বাবার নোংরা কীর্তি তোলপাড় কাণ্ড। জানা যায়, ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের ছাত্রীদের জোর করে শারীরিক সম্পর্ক ইনস্টিটিউটের প্রধান 'আশ্রম বাবা'র! ভয়ংকর অভিযোগ ওঠে দিল্লির শ্রী সারদা ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে।
আরও পড়ুন:Poisoned Biryani: পুজোর মুখে বিরিয়ানিতে বিষ মিশিয়ে ভাইকে খুন! কালনায় কেলেঙ্কারি...
অভিযোগ, দিল্লির বসন্ত কুঞ্জে শ্রী সারদা ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান ম্যানেজমেন্টে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ১৭ জন ছাত্রী। তাঁদের যৌন হয়রানি করা হয়েছে। ছাত্রীদের যৌন নির্যাতন করেছেন ইনস্টিটিউটের প্রধান স্বামী চৈতন্যন্দ সরস্বতী। যিনি পার্থ সারথি নামেও পরিচিত। ইতিমধ্যেই স্বামী চৈতন্যন্দ সরস্বতী ওরফে পার্থ সারথি নামে এফআইআর দায়ের হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ এনেছেন ১৭ জন ছাত্রী। অভিযোগ, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ছাত্রীদের যৌন নির্যাতন করেন তিনি। এখনও তিনি পলাতক বলে জানা গিয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)