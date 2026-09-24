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SIR বাতিল? হাইকোর্টে দায়ের জোড়া পিটিশন, জ্ঞানেশ বিতর্কের মধ্যেই ঝড়ের গতিতে বিপর্যয়

SIR Gyanesh Kumar Controversy: আবেদনকারীদের বক্তব্য, নির্বাচন কমিশন যেভাবে তড়িঘড়ি করে এবং নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম শিথিল করে মহারাষ্ট্রে ভোটার তালিকা যাচাই ও সংশোধনের নির্দেশ দিয়েছে, তা পুরোপুরি স্বেচ্ছাচারী এবং অসাংবিধানিক।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 24, 2026, 09:38 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 09:38 PM IST
SIR বাতিল? হাইকোর্টে দায়ের জোড়া পিটিশন, জ্ঞানেশ বিতর্কের মধ্যেই ঝড়ের গতিতে বিপর্যয়

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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