/SIR বাতিল? হাইকোর্টে দায়ের জোড়া পিটিশন, জ্ঞানেশ বিতর্কের মধ্যেই ঝড়ের গতিতে বিপর্যয়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মহারাষ্ট্রে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন' (SIR) প্রক্রিয়ার সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বম্বে হাইকোর্টে দুটি পৃথক জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (CEC) জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে এই SIR কার্যকর করার জন্য জারি করা নির্দেশিকাকে সরাসরি খারিজ (quash) করার আর্জি জানানো হয়েছে ওই আবেদনে। আসন্ন নির্বাচনের মুখে নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপ নিয়ে আইনি লড়াই শুরু হওয়ায় রাজনৈতিক মহলে জোর চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।
আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, বম্বে হাইকোর্টে দায়ের হওয়া এই জোড়া পিটিশনে মূলত ভারতীয় সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদ (সমতার অধিকার), ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদ (স্বাধীনতার অধিকার) এবং ৩২৪ নম্বর অনুচ্ছেদের (নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা ও দায়িত্ব) লঙ্ঘনের অভিযোগ তোলা হয়েছে। আবেদনকারীদের বক্তব্য, নির্বাচন কমিশন যেভাবে তড়িঘড়ি করে এবং নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম শিথিল করে মহারাষ্ট্রে ভোটার তালিকা যাচাই ও সংশোধনের নির্দেশ দিয়েছে, তা পুরোপুরি স্বেচ্ছাচারী এবং অসাংবিধানিক।
পিটিশনে দাবি করা হয়েছে, বিশেষ নিবিড় সংশোধনের নামে বহু বৈধ নাগরিকের নাম ভোটার তালিকা থেকে ইচ্ছাকৃত বা অসাবধানতাবশত বাদ দেওয়ার গভীর ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। বিশেষ করে প্রান্তিক শ্রেণি, পরিযায়ী শ্রমিক এবং সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর নাগরিকদের প্রয়োজনীয় নথি পেশ করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় না দিয়ে এই প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে। ফলে তাঁদের ভোটাধিকার হরণের গুরুতর আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। আবেদনকারীদের দাবি, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার যে আদেশপত্রের মাধ্যমে গোটা রাজ্যে এই প্রক্রিয়া বাধ্যতামূলক করেছেন, তা কমিশনের অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক রীতিনীতি এবং স্বচ্ছতার নীতিকে উপেক্ষা করে জারি করা হয়েছে।
মামলাকারীদের প্রধান আবেদন, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক জারি করা এই বিতর্কিত নির্দেশকে অবিলম্বে বাতিল ঘোষণা করতে হবে। এছাড়া, পুরো বিষয়টি নিয়ে আদালত নিজস্ব নজরদারিতে একটি নিরপেক্ষ কমিটি গঠন করে ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করুক। আদালতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে এই এসআইআর প্রক্রিয়ার ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করারও আর্জি জানানো হয়েছে।
সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে দেশজুড়ে নানা বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে বম্বে হাইকোর্টে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নির্দেশকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানানোর ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে মামলা দুটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।
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