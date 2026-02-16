English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  Death from Drinking Water: নিরীহ জলের পাইপ দিয়ে রোজ ঘরে ঢুকে আসছে সাক্ষাৎ যম! সামান্য কলের জল থেকেই মৃত্যুমিছিল...

Death from Drinking Water: হরিয়ানার পালওয়াল থেকে সংগৃহীত ১০৭টি পরিবারের জলের নমুনার মধ্যে ২৩টিই গুণমান পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থ নমুনাগুলিতে ব্যাকটেরিয়া দূষণ এবং অপর্যাপ্ত ক্লোরিনেশন দেখা গিয়েছে, যা জেলার কিছু অংশে নিম্নমানের পানীয় জল সরবরাহের দিকে ইঙ্গিত করে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 16, 2026, 06:36 PM IST
Death from Drinking Water: নিরীহ জলের পাইপ দিয়ে রোজ ঘরে ঢুকে আসছে সাক্ষাৎ যম! সামান্য কলের জল থেকেই মৃত্যুমিছিল...
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হরিয়ানার পালওয়ালে (Haryana’s Palwal) মাত্র ১৫ দিনে ১২ জনের মৃত্যু (12 people including children, died) ঘটেছে। দূষিত পানীয় জলের (contaminated drinking water) সঙ্গে যুক্ত সন্দেহজনক সংক্রামক রোগের (infectious disease spread) কারণে, জল দূষণের গুরুতর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। যা নিয়ে উদ্বেগে ভুগছেন স্থানীয়রা। স্বাস্থ্যমকর্তারা প্রভাবিত এলাকায় ব্যাপকভাবে পরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ শুরু করে দিয়েছেন।

নিম্নমানের পানীয় জল

হরিয়ানার পালওয়াল থেকে সংগৃহীত ১০৭টি পরিবারের জলের নমুনার মধ্যে ২৩টিই গুণমান পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থ নমুনাগুলিতে ব্যাকটেরিয়া দূষণ এবং অপর্যাপ্ত ক্লোরিনেশন দেখা গিয়েছে, যা জেলার কিছু অংশে নিম্নমানের পানীয় জল সরবরাহের দিকে ইঙ্গিত করে।

নানা রোগ

গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই এখানে বাসিন্দারা কলে দুর্গন্ধ এবং নোংরা ময়লা কাদাযুক্ত জল আসার অভিযোগ করছিলেন। অনেক পরিবার জ্বর-বমি-পেটে ব্যথা এবং জন্ডিসের মতো লক্ষণগুলির রিপোর্ট করেছেন। ডাক্তাররা হেপাটাইটিস এবং অন্যান্য জলবাহিত সংক্রামক রোগেরও সন্দেহ করছেন।

ক্লোরিনেশন

পালওয়ালের জেলা প্রশাসন জলের ট্যাংকগুলিতে ক্লোরিনেশনের মাত্রা বাড়িয়েছে এবং ঘরে ঘরে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমীক্ষা শুরু করেছে। মেডিকেল টিমগুলি বিপদগ্রস্ত গ্রামগুলিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ওষুধ বিতরণ করছে। তাঁরা স্থানীয় বাসিন্দাদের খাওয়ার আগে জল ফুটিয়ে খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

ক্রস-কানেকশন

হরিয়ানার স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, দূষণের উৎস শনাক্ত করার জন্য তদন্ত চলছে। জলের পাইপলাইনগুলিতে লিকেজ হয়েছে কি না, বা পয়ঃনিষ্কাশন লাইনের সঙ্গে কোনওভাবে এগুলির ক্রস-কানেকশন ঘটে দূষণ ঘটাচ্ছে কি না, তা জানার জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করা হচ্ছে।

আতঙ্কেই স্থানীয়রা

স্থানীয় বাসিন্দারা অবশ্য আতঙ্কেই আছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা রোধ করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছেন। চাইছেন দীর্ঘমেয়াদি সমাধান। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা নিয়মিত জলের গুণমান পরীক্ষা, সঠিক ক্লোরিনেশনের উপর জোর দিচ্ছেন। কর্তৃপক্ষ সংক্রমণের আরও ঘটনা রোধ করার চেষ্টা করছে এবং পরিস্থিতি নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।

