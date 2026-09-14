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অ্যাডাল্ট ফিল্মের মোহময়ী বাঙালি তারকার সঙ্গে পুলিস সুপারের মাখামাখি, সরকারি হোমড়াচোমড়ারাও তালিকায়

Odisha Rourkela govt circuit house scam: এই ঘটনায় পুলিসের অবসরপ্রাপ্ত এক এসপি পদমর্যাদার পুলিস কর্মকর্তার ছেলে-সহ অন্তত তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। তবে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 14, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 03:14 PM IST
অ্যাডাল্ট ফিল্মের মোহময়ী বাঙালি তারকার সঙ্গে পুলিস সুপারের মাখামাখি, সরকারি হোমড়াচোমড়ারাও তালিকায়

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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