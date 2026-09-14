/অ্যাডাল্ট ফিল্মের মোহময়ী বাঙালি তারকার সঙ্গে পুলিস সুপারের মাখামাখি, সরকারি হোমড়াচোমড়ারাও তালিকায়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ওড়িশার ইস্পাত নগরী রৌরকেলার সরকারি সার্কিট হাউস ঘিরে মারাত্মক ঘটনা। এক বাঙালি নিষিদ্ধ অ্যাডাল্ট ফিল্ম তারকার পুরনো একটি ভিডিয়ো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পরই নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। ভিডিয়োতে ওই অভিনেত্রী দাবি করেন, সরকারি অতিথি নিবাসে তাঁকে বিশেষ খাতির-যত্ন করা হয়েছে। সরকারি জায়গায় এমন আতিথেয়তার সত্যতা ও নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করেছে ওড়িশা পুলিস।
ভিডিয়োতে কী দাবি করেছিলেন অভিনেত্রী?
গত বছরের ১ ডিসেম্বর রৌরকেল্লা সফরে এসেছিলেন ইনস্টাগ্রামে তিন লাখেরও বেশি অনুগামী, ইনফ্লুয়েন্সার । প্রায় পাঁচ মিনিটের একটি ভিডিও ব্লগে তিনি ঝাড়সুগুড়া বিমানবন্দর থেকে সার্কিট হাউস পর্যন্ত যাত্রার বিবরণ তুলে ধরেন। বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে হিন্দিতে তিনি বলেন, একটি কোম্পানির প্রধান তাঁকে ব্যক্তিগত অডি গাড়িতে নিয়ে যেতে আসছেন।
সার্কিট হাউসের সামনে পৌঁছে টিনা স্পষ্ট জানান, শীর্ষ সরকারি আমলারা যেখানে থাকার সুযোগ পান, সেখানেই তিনি থাকছেন। তাঁকে যারা আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তারা কোনও সাধারণ ব্যক্তি নন। এমনকী পুলিস সুপার (এসপি) ও তাঁর ছেলের সঙ্গে তাঁর একান্ত সাক্ষাত্ আছে বলেও ভিডিয়োতে দাবি করেন তিনি।
একটি বড় শুটিং প্রোজেক্টে অংশ নিতেই তিনি শহরে এসেছিলেন বলে উল্লেখ করেছিলেন।
তদন্তে উঠে আসা তথ্য ও জিজ্ঞাসাবাদ
ভিডিয়োটি প্রকাশ্যে আসার পরই পুলিস ঘটনার অনুসন্ধান শুরু করে। তদন্তে জানা যায়, রৌরকেল্লার একটি বেসরকারি সংস্থার শীর্ষ কর্তার নির্দেশে এক স্থানীয় ট্রাভেল অপারেটর অভিনেত্রীর জন্য বিলাসবহুল গাড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন।
এই ঘটনায় পুলিসের অবসরপ্রাপ্ত এক এসপি পদমর্যাদার পুলিস কর্মকর্তার ছেলে-সহ অন্তত তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। তবে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।
পশ্চিম রেঞ্জের ডিআইজি ব্রিজেশ রাই জানিয়েছেন, কার সুপারিশে এবং কোন নিয়মে সার্কিট হাউসের ঘর বরাদ্দ হয়েছিল, তা বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
সার্কিট হাউস দেখভালের দায়িত্বে থাকা পানপোষ মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের কাছে গত কয়েক মাসের অতিথি তালিকা ও রুম বুকিং সংক্রান্ত নিয়মবিধির নথি চেয়েছে পুলিস। পানপোষ মহকুমা শাসক চন্দ্রকান্ত মল্লিক অবশ্য জানিয়েছেন, কোনও অভিনেত্রীর সেখানে থাকার বিষয়ে তাঁর কাছে তথ্য নেই।
বারংবার বিতর্কে নতুন সার্কিট হাউস
উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝির হাতে উদ্বোধনের এক বছর পূর্ণ হতে না হতেই এই সার্কিট হাউস বারবার বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হচ্ছে।
মাত্র এক মাস আগেই এই ভবনে অভিযান চালিয়ে সাতজনকে অস্ত্র-সহ গ্রেফতার করেছিল পুলিস। কেন্দ্রীয় আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রীর তৎকালীন প্রতিনিধি ও যুব বিজেপি নেতা প্রকাশ পাসোয়ানকে সশস্ত্র দুষ্কৃতীদের এই সরকারি আবাসে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে বিহার থেকে গ্রেফতার করা হয়, পরে দল থেকেও তাঁকে বহিষ্কার করা হয়।
মন্ত্রী, বিধায়ক, শীর্ষ সরকারি কর্মকর্তা এবং অনুমোদিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত এই সরকারি আবাসে কী ভাবে একজন অ্যাডাল্ট তারকার থাকার ব্যবস্থা হল, তা নিয়ে স্থানীয় মহলে প্রশাসনিক জবাবদিহি করা নিয়েও তীব্র প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।
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