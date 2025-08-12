Verdict On Life Imprisonment: যাঁদের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে, যাবজ্জীবন কয়েদ বলা থাকলেও তাঁদের মুক্তি দিন: সুপ্রিম কোর্ট

Verdict On Life Imprisonment: যাঁদের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে, যাবজ্জীবন কয়েদ বলা থাকলেও তাঁদের মুক্তি দিন: সুপ্রিম কোর্ট
Supreme Court: যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দোষী সাব্যস্তেরা যদি নির্দিষ্ট মেয়াদ জেলে কাটিয়ে ফেলে, সে ক্ষেত্রে মেয়াদ ফুরনোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুক্তি দিতে হবে বলে জানাল শীর্ষ আদালত।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিচার শেষ হওয়ার পর থেকে সাজার মেয়াদ শুরু হলে যাবজ্জীবন কবে শেষ হবে? এ বিষয়ে এবার চাঞ্চল্যকর রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court)। মঙ্গলবার এক গুরুত্বপূর্ণ রায়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, যেসব সাজাপ্রাপ্ত আসামি তাদের কারাদণ্ডের মেয়াদ পূর্ণ করেছেন, তাদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। বিচারপতি বি.ভি. নাগরথ্না এবং বিচারপতি কে.ভি. বিশ্বনাথনের বেঞ্চ দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের হোম সেক্রেটারিদের জেলগুলো পরীক্ষা করে এই নির্দেশ কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছে।
আরও পড়ুন, Dentist chopped mother-in-law: ৭টি প্লাস্টিকের থলিতে ১৯ টুকরো দে*হ! মহিলা খু*নে গ্রেফতার ডেন্টিস্ট জামাই! হাড়হিম হত্যালীলার পর্দাফাঁস....
সুপ্রিম কোর্ট গত মাসে দেওয়া অন্য এক নির্দেশের কথাও উল্লেখ করেছে, যেখানে দিল্লির ব্যবসায়ী নিতীশ কাতারার ২০০২ সালের হত্যাকাণ্ডে দোষী সুখদেব যাদব ওরফে পেহলওয়ানের মুক্তির আবেদন নিয়ে রায় দেওয়া হয়েছিল। পেহলওয়ানকে ২০ বছরের নির্দিষ্ট মেয়াদি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। সেই সাজা শেষ হয় ৯ মার্চ, কিন্তু তার মুক্তির আবেদন সাজা পর্যালোচনা বোর্ড তার ২০ বছরের কারাবাসের সময়কার আচরণের কারণে খারিজ করে দেয়।
পরে পেহলওয়ান সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন এবং আদালত ২৯ জুলাই তার মুক্তির নির্দেশ দেয়। সাজা পর্যালোচনা বোর্ড থেকে মুক্তির অনুমতি কেবল সেইসব দণ্ডপ্রাপ্তদের জন্য প্রয়োজন, যাদের বাকি জীবন কারাগারেই কাটানোর সাজা দেওয়া হয়েছে, আদালত এমনটাই জানিয়েছে। আদালত প্রশ্ন তোলে— "এ কেমন আচরণ? যদি এই মনোভাব চলতে থাকে, তবে প্রতিটি সাজাপ্রাপ্তই জেলে মারা যাবে..."
জুলাই মাসের শুনানিতে দিল্লি সরকারের পক্ষে উপস্থিত অতিরিক্ত সলিসিটার জেনারেল অর্চনা পাঠক দেভ যুক্তি দেন, পেহলওয়ান ২০ বছর পূর্ণ করার পরও স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুক্তি পেতে পারেন না। তার ব্যাখ্যা অনুযায়ী, বিনা রিমিশনে ২০ বছরের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড—যা পেহলওয়ানকে দেওয়া হয়েছে—মানে হলো ওই ২০ বছরের মধ্যে দণ্ডপ্রাপ্ত কম সাজা পাওয়ার আবেদন করতে পারবেন না। তার মতে, “যাবজ্জীবন” মানে প্রাকৃতিক জীবনের বাকি সময়টা কারাগারে থাকা।
তবে পেহলওয়ানের পক্ষে সিনিয়র অ্যাডভোকেট সিদ্ধার্থ মৃদুল জানান, সাজা অনুযায়ী তার কারাবাস ৯ মার্চ শেষ হয়েছে এবং তাকে মুক্তি না দেওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই। তিনি বলেন, দিল্লি সরকারের সাজা ব্যাখ্যা ভুল। এর আগে আদালত পেহলওয়ানকে তিন মাসের ফার্লো (যা সাজা হ্রাস নয়, বরং অস্থায়ী মুক্তির একটি ধরণ) মঞ্জুর করেছিল, কারণ তিনি টানা ২০ বছর কারাবাস করেছেন।
২০১৬ সালের অক্টোবরে সুপ্রিম কোর্ট পেহলওয়ানকে ২০ বছরের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন। একই মামলায় আদালত আরও দুই আসামি—বিকাশ যাদব এবং তার চাচাতো ভাই বিশালকে—রিমিশন ছাড়া ২৫ বছরের সাজা দেয়, নিটিশ কাটারা অপহরণ ও হত্যার অপরাধে। নিটিশ কাটারাকে ২০০২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি রাতে এক বিবাহ আসর থেকে অপহরণ করা হয় এবং পরে তাকে হত্যা করা হয়, বিকাশ যাদবের বোন ভারতী যাদবের সঙ্গে কাটারার কথিত সম্পর্কের কারণে। ভারতী হলেন উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ ডি.পি. যাদবের মেয়ে।
আরও পড়ুন, Porn Video During Zoom Meeting: শিক্ষকদের জুম মিটিংয়ে স্ক্রিনে চলছে 'নী*ল ছবি'! হাঁ হয়ে দেখল সবাই...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)