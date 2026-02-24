English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • দেশ
Cooking Oil To Get Cheaper Nationwide: মধ্যবিত্তের হেঁশেলে স্বস্তি! রান্নার তেলের দাম কমল বিরাট, কোন কোন তেল কত হল? দেখে নিন...

নবনীতা সরকার | Updated By: Feb 24, 2026, 12:14 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের পকেটের টান কমাতে এবং রান্নাঘরের বাজেট নিয়ন্ত্রণে আনতে এক বড়সড় পদক্ষেপ গ্রহণ করল কেন্দ্রীয় সরকার। গত কয়েক মাস ধরে ভোজ্য তেলের (Cooking Oil) আকাশছোঁয়া দাম সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস তুলছিল। সেই পরিস্থিতির মোকাবিলায় এবং ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতিকে বাগে আনতে অপরিশোধিত ভোজ্য তেলের ওপর আমদানি শুল্ক (Import Duty) উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে সারা দেশে পাম তেল, সয়াবিন তেল এবং সূর্যমুখী তেলের দাম লিটার প্রতি অনেকটা কমবে বলে আশা করা হচ্ছে।

শুল্ক হ্রাসের প্রেক্ষাপট ও সরকারি সিদ্ধান্ত

বিশ্ব বাজারে অপরিশোধিত ভোজ্য তেলের দামের অস্থিরতা এবং অভ্যন্তরীণ বাজারে তার সরাসরি প্রভাব নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরেই চিন্তিত ছিল আমজনতা। চাল, ডাল এবং সবজির আকাশছোঁয়া দামের মাঝে রান্নার তেলের মূল্যবৃদ্ধি 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশেষ করে উৎসবের মরসুমের পর যখন বাজারদর কমার কথা, তখন উল্টে দাম বাড়তে থাকায় সরকার চাপের মুখে ছিল।

এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, অপরিশোধিত পাম তেল (Crude Palm Oil), অপরিশোধিত সয়াবিন তেল (Crude Soyabean Oil) এবং অপরিশোধিত সূর্যমুখী তেলের (Crude Sunflower Oil) ওপর মৌলিক আমদানি শুল্ক ২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ করা হয়েছে। নতুন এই নিয়মটি আগামী ৩১ মে থেকে সারা দেশে কার্যকর হওয়ার কথা জানানো হয়েছে। সরকারের এই সময়োচিত হস্তক্ষেপ আমদানিকৃত তেলের খরচ একধাক্কায় অনেকটা কমিয়ে দেবে।

আমদানির ওপর ভারতের নির্ভরশীলতা

ভারত তার ভোজ্য তেলের বার্ষিক চাহিদার প্রায় ৭০ শতাংশই আমদানির মাধ্যমে পূরণ করে। দেশীয় তেলবীজ উৎপাদন চাহিদার তুলনায় কম হওয়ায় ভারত মূলত বিদেশের ওপর নির্ভরশীল।

পাম তেল: মূলত মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং থাইল্যান্ড থেকে আমদানি করা হয়।

সয়াবিন ও সূর্যমুখী তেল: আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, রাশিয়া এবং ইউক্রেন থেকে ভারতে আসে।

বিদেশের বাজারের ওপর এই অতিনির্ভরশীলতার কারণেই আন্তর্জাতিক স্তরে শুল্কের সামান্য পরিবর্তন দেশের খুচরো বাজারে বড় প্রভাব ফেলে। গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে শুল্ক বাড়ানোর পর থেকেই ভোজ্য তেলের গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী ছিল। বর্তমানের এই শুল্ক ছাড় সেই ধারাকে নিম্নমুখী করবে।

করের বোঝা কমছে: সাধারণের লাভ কত?

এতদিন পর্যন্ত অপরিশোধিত ভোজ্য তেলের ওপর কার্যকর শুল্কের হার (মৌলিক শুল্ক, সেস এবং অন্যান্য সারচার্জ মিলিয়ে) ছিল প্রায় ২৭.৫ শতাংশ। সরকারের নতুন সিদ্ধান্তের ফলে এই মোট করের হার কমে দাঁড়াবে প্রায় ১৬.৫ শতাংশে।

বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, শুল্কের এই ১১ শতাংশ হ্রাস পাওয়ার ফলে খুচরো বাজারে লিটার প্রতি তেলের দাম ৫ থেকে ১০ টাকা পর্যন্ত কমে যেতে পারে। তবে রিফাইনড বা পরিশোধিত ভোজ্য তেলের ক্ষেত্রে শুল্কের হার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো দেশীয় রিফাইনারি শিল্পকে সুরক্ষা দেওয়া, যাতে তারা বিদেশ থেকে অপরিশোধিত তেল এনে দেশেই তা পরিশোধন করার উৎসাহ পায় এবং কর্মসংস্থান বজায় থাকে।

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের কঠোর নজরদারি

খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি বা 'ফুড ইনফ্লেশন' বর্তমানে ভারতীয় অর্থনীতির অন্যতম প্রধান মাথা ব্যথার কারণ। ভোজ্য তেলের দাম কমলে তা শুধু গৃহিণীদের হেঁশেলেই স্বস্তি দেবে না, বরং পরোক্ষভাবে প্যাকেটজাত খাদ্যপণ্য (বিস্কুট, চানাচুর, চিপস) এবং হোটেল-রেস্তোরাঁর খাবারের দামেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

শুল্ক কমানোর সুবিধা যাতে ব্যবসায়ীরা নিজেদের পকেটে না পুরে সরাসরি ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দেন, তা নিশ্চিত করতে ভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রক কড়া নজরদারি শুরু করেছে। বিশেষ করে যেসব রাজ্যে তেলের রিফাইনারি বেশি রয়েছে—যেমন অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রদেশ—সেখানে বিশেষ পরিদর্শন ও তদারকি চালানো হচ্ছে। অনেক বড় তেল প্রস্তুতকারী সংস্থা ইতিমধ্যেই তাদের পণ্যের দাম কমানোর প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে।

দেশীয় শিল্প ও চাষিদের সুরক্ষা

সরকার একদিকে যেমন ক্রেতাদের সস্তা তেল দিতে চাইছে, অন্যদিকে দেশীয় তেলবীজ চাষিদের স্বার্থের কথাও ভুলে যায়নি। শুল্ক একেবারে শূন্য না করে ১০ শতাংশে রাখার মাধ্যমে একটি ভারসাম্য বজায় রাখা হয়েছে। যদি শুল্ক পুরোপুরি তুলে নেওয়া হতো, তবে বিদেশি তেলের বন্যায় দেশীয় চাষিরা ন্যায্য দাম পেতেন না। বর্তমান এই মধ্যপন্থা দেশীয় উৎপাদন ও আমদানির মধ্যে একটি সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা বজায় রাখবে।

শিল্প মহলের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া

সরকারের এই জনমুখী সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছে সলভেন্ট এক্সট্র্যাক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (SEA)। তাদের মতে, এটি একটি অত্যন্ত সময়োপযোগী পদক্ষেপ। শীতকালীন বিয়ের মরসুম এবং বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের কারণে আগামী মাসগুলিতে ভোজ্য তেলের চাহিদা তুঙ্গে থাকবে। এই সময়ে দাম কমলে সাধারণ মানুষ ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন। প্রক্রিয়াকরণ সংস্থাগুলি আশ্বাস দিয়েছে যে, নতুন কম শুল্কে আমদানিকৃত তেল বাজারে এলেই খুচরো দামের আসল পতন দেখা যাবে।

মূল পয়েন্টসমূহ একনজরে:

শুল্ক হ্রাস: ২০% থেকে কমে ১০% (মৌলিক শুল্ক)।

কার্যকরী কর: ২৭.৫% থেকে কমে ১৬.৫%।

কোন কোন তেল: পাম, সয়াবিন ও সূর্যমুখী।

কার্যকরী তারিখ: ৩১ মে।

সম্ভাব্য সাশ্রয়: লিটার প্রতি ৫-১০ টাকা।

ভোজ্য তেলের ওপর আমদানি শুল্ক কমানোর এই সিদ্ধান্ত মোদী সরকারের 'সাধারণ মানুষের পাশে থাকার' বার্তারই প্রতিফলন। দীর্ঘদিনের মূল্যবৃদ্ধির জ্বালা থেকে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিকে মুক্তি দিতে এই পদক্ষেপটি অত্যন্ত কার্যকরী হবে। তবে আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যের ওঠানামা ভবিষ্যতে তেলের দামকে কতটা স্থিতিশীল রাখে, সেটাই এখন দেখার। আপাতত সরকারের এই ঘোষণায় দেশবাসীর হেঁশেলে যে খুশির হাওয়া বইবে, তা বলাই বাহুল্য।

 

 

