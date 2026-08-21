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FIR দায়ের করতেই হবে! পেলেট কান্ডে থানার বাইরে ধর্নায় রাহুল গান্ধী, আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

রাহুল গান্ধী পেলেট বন্দুকের আঘাতে জখম ছাত্র সাহিল লোচাবকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লি পুলিসের ডিসিপি অফিসের সামনে ধর্নায় বসেন। লেডি হার্ডিঞ্জ ও এইমস-এর রিপোর্ট তুলে ধরে তিনি দাবি করেন, সাহিলের শরীরে ২০০টি এবং চোখে ৩টি পেলেট আটকে রয়েছে। এফআইআর দায়েরের দাবিতে তিনি সরব হন। তবে বিজেপি এই অবস্থানকে 'অরাজকতার রাজনীতি' বলে আখ্যা দিয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 21, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 04:35 PM IST
FIR দায়ের করতেই হবে! পেলেট কান্ডে থানার বাইরে ধর্নায় রাহুল গান্ধী, আন্দোলনের হুঁশিয়ারি
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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