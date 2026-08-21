/FIR দায়ের করতেই হবে! পেলেট কান্ডে থানার বাইরে ধর্নায় রাহুল গান্ধী, আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এফআইআর রুজু করতে পুলিস অস্বীকার করায় লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী পেলেট বন্দুকের আঘাতে জখম এক ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানার ডিসিপি অফিসের সামনে ধর্নায় বসেন। ২০ জুলাই যন্তর মন্তরে আন্দোলন চলাকালীন পেলেট গান চালানোর নির্দেশ কে দিয়েছিল, সেই প্রশ্ন তুলে তিনি থানায় উপস্থিত হন। পুলিস এফআইআর দায়ের করতে অস্বীকার করায় তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এফআইআর রুজু না হওয়া পর্যন্ত তিনি থানা থেকে যাবেন না।
সাহিল লোচাব ও তার শারীরিক অবস্থা
রাহুল গান্ধীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ১৯ বছর বয়সী আহত ছাত্র সাহিল লোচাব এবং তাঁর পরিবার। রাহুল গান্ধী প্লাস্টিকের কৌটো থেকে পেলেট বের করে সাংবাদিকদের দেখান এবং বলেন, "এগুলি সাহিলের শরীর থেকে পাওয়া গিয়েছে।" তিনি লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও এইমস-এর রিপোর্ট তুলে ধরে জানান, সাহিলের শরীরে ২০০টিরও বেশি এবং একটি চোখে ৩টি পেলেট আটকে রয়েছে। এর ফলে তাঁর একটি চোখের দৃষ্টিশক্তি চিরতরে হারানোর আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।
ধর্নায় যোগ দিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধীও
রাহুল গান্ধী সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'X'-এ লেখেন, "আমরা শিক্ষার্থীদের পাশে আছি। আমরা বিচার চাই। এফআইআর না হওয়া পর্যন্ত ডিসিপি অফিসের সামনে এই অবস্থান চলবে।" কিছুক্ষণের মধ্যেই কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এবং অন্যান্য বর্ষীয়ান নেতৃত্ব ওই স্থানে পৌঁছে ধর্নায় অংশ নেন।
आज साहिल लोचब के साथ, उनके साथ हुई पुलिस बर्बरता के खिलाफ FIR दर्ज कराने संसद मार्ग के DCP कार्यालय पहुँचा।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 21, 2026
20 जुलाई को जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे साहिल पर पुलिस ने पैलेट गन से हमला किया। छर्रों से बुरी तरह घायल साहिल की एक आँख की रौशनी खतरे में है।
शांतिपूर्ण… pic.twitter.com/on2uKkNeUM
দিল্লি পুলিস ও কেন্দ্রের বক্তব্য
দিল্লি পুলিস রাহুল গান্ধীকে জানায়, শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে অতিরিক্ত ও অসংগতিপূর্ণ বলপ্রয়োগের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যেই একটি উচ্চপর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে। তবে দিল্লি পুলিস এবং কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী পেলেট বন্দুক ব্যবহারের অভিযোগ অস্বীকার করেছে। পেলেট গান মূলত RAF-এর দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণের সরঞ্জামের অন্তর্ভুক্ত।
https://zeenews.india.com/bengali/nation/cops-refused-to-file-an-fir-rahul-gandh-with-a-pellet-gun-victim-sahil-lochab-sat-on-a-dharna-outside-the-police-station_667797.html
বিজেপির কড়া প্রতিক্রিয়া
ঘটনার জেরে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়ায়। বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা ও সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদ অভিযোগ করেন যে, রাহুল গান্ধী অরাজকতার রাজনীতি করছেন। তাঁর মতে, বন্দে মাতরম বিতর্ক থেকে সাধারণ মানুষের নজর ঘোরাতেই আগাম কোনো অনুমতি না নিয়ে রাহুল গান্ধী থানায় বসে বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা করছেন।
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