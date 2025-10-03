English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Cough Syrup Death: কাফ সিরাপেই মরণফাঁদ! মৃত্যুমিছিল, বাজারে দেদার বিকোচ্ছে...আতঙ্ক...

Cough Syrup: সরকারি হাসপাতালগুলিতে সরবরাহ করা হয় এই জেনেরিক কাশি কমানোর ওষুধ ডেক্সট্রোমেথরফ্যান হাইড্রোব্রোমাইড। সূত্রের খবর রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোলের তরফ থেকে, এই একই কম্বিনেশনের ওষুধ অন্য সংস্থার হলেও সতর্ক হয়ে ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।  

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Oct 3, 2025, 05:20 PM IST
ফাইল ছবি

অয়ন শর্মা: রাজস্থানে আগেই কোয়ালিটি টেস্টে ফেল করে, তারপরও বাজারে বিক্রি হচ্ছিল দেদার। সেই কফ সিরাপ খেয়ে রাজস্থানে পরপর দুই শিশু মারা গিয়েছে। অসুস্থ হয়ে পড়েছে কমপক্ষে আরও ১০ শিশু। শুধু তাই নয়, কফ সিরাপটি নিরাপদ বলে দাবি করে, নিজে চেখে তার প্রমাণ দিতে গিয়েছিলেন এক ডাক্তার। গাড়ির মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান তিনি। প্রায় আট ঘণ্টা পর উদ্ধার করা হয় তাঁকে।

এই দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে রাজস্থানের ভরতপুর এবং শিকার জেলায়। এই ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন রাজস্থানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং। রাজস্থান মেডিক্যাল সার্ভিস কর্পোরেশন লিমিটেড এই ওষুধ বিক্রির উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং নমুনা উদ্ধার করে রাজস্থানের ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।

কাইসন ফার্মার তৈরি dextromethorphan hydrobromide কফ সিরাপ খেয়ে, কিডনি বিকল হয়ে মৃত্যু দুই শিশুর। বেশ কয়েক বছর আগে, এই সংস্থা তৈরীর কফ সিরাপের ৪০ টি sample রাজস্থানে কোয়ালিটি টেস্ট এর ফেল করে। শিকার জেলায় ৪ টি স্যাম্পল, দুটি ভরতপুর,৭ টা আজমের,১৭ টা উদয়পুর,জয়পুর ২ টি ,বানসাওয়ারা ২ টি,যোধপুর ১ টা।

এই ঘটনা ঘটার পর, সতর্ক রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোল। কাইসন ফার্মার তৈরি এই জেনেরিক কফ সিরাপ, এখনো পর্যন্ত কোন হোলসেল রেটেলার বিক্রি করছে কিনা খোঁজখবর শুরু করল রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোল। তবে সূত্রের খবর, আমাদের রাজ্যে এই সংস্থার ওষুধ বিক্রি না হলেও, এই একই কম্বিনেশন এর ওষুধ ব্যবহার করেন এ রাজ্যের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞরা। বিক্রিও হয়, বিভিন্ন ওষুধের দোকানে।

অভিযোগ, কেসন ফার্মা নামক একটি কোম্পানির  ডেক্সট্রোমেথরফান হাইড্রোব্রোমাইড যৌগ থাকা কাশির সিরাপ খেয়ে ৫ ঘণ্টার মধ্যে মারা যায় এক শিশু। তার আগে কাফ সিরাপ খাওয়ার পর ২ বছরের এক শিশুর মৃত্যু ঘটেছে বলে অভিযোগ ওঠে।

Tags:
Cough Syrup Deathchildren deathRajasthan govt
