English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Countries With Lowest Quality Of Life: বাংলাদেশ ৩, পাকিস্তান ১৪! ভারত কত নম্বরে? বসবাসের জন্য কতটা যোগ্য আমাদের দেশ...

Countries With Lowest Quality Of Life Rankings 2025: জীবনযাত্রার মান বিভিন্ন কারণ দ্বারা নির্ধারিত হয়। যেমন স্বাস্থ্য পরিষেবা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, আয়-ব্যয়, দূষণের মাত্রা, পরিকাঠামো ও বাসযোগ্যতা।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 19, 2025, 10:54 PM IST
Countries With Lowest Quality Of Life: বাংলাদেশ ৩, পাকিস্তান ১৪! ভারত কত নম্বরে? বসবাসের জন্য কতটা যোগ্য আমাদের দেশ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পৃথিবীর কোন দেশ থাকার জন্য কতটা বাসযোগ্য? কোন দেশে জীবনযাত্রার মান কেমন? জীবনযাত্রার মানসূচক সেটাই বুঝিয়ে দেয়। বিশ্বব্যাপী জীবনযাত্রার মানসূচক তালিকায় কম স্কোর করা দেশগুলি কেবল খারাপ জীবনযাত্রার অবস্থাই বোঝায় না, পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরে বৈষম্যকেও তুলে ধরে।

Add Zee News as a Preferred Source

জীবনযাত্রার মান বিভিন্ন কারণ দ্বারা নির্ধারিত হয়। যেমন স্বাস্থ্য পরিষেবা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, আয়-ব্যয়, দূষণের মাত্রা, পরিকাঠামো ও বাসযোগ্যতা। এই তালিকায় থাকা নিম্নমানের দেশগুলি রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, দুর্বল ওয়েলফেয়ার সিস্টেম, বেকারত্ব ও মুদ্রাস্ফীতিকে সূচিত করে। ২০২৫-এর Countries With Lowest Quality Of Life Rankings বলছে, এই মাপকাঠিতে বাংলাদেশ বসবাসের জন্য একেবারেই অযোগ্য! তার থেকে পাকিস্তান খানিকটা ভালো! আর ভারত....?

Countries With Lowest Quality Of Life Rankings ২০২৫-এ বাংলাদেশ রয়েছে ৩-এ। বাংলাদেশে জীবনযাত্রার মানসূচক মাত্র ৭৭.০। দূষণ, জনবহুল শহর, স্বাস্থ্য পরিষেবায় সমস্যা, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো চ্যালেঞ্জের কারণে বাংলাদেশ জীবনযাত্রার মান একদমই নিম্নমানের। পাকিস্তান রয়েছে 'টপ ফিফটিন'-এর মধ্যে। পাকিস্তানের অবস্থা বাংলাদেশের থেকে খানিকটা ভালো। ১০৫.৭ স্কোর নিয়ে পাকিস্তান রয়েছে ১৪ নম্বর স্থানে। মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, দুষ্প্রাপ্য স্বাস্থ্য পরিষেবা ও সুশাসনের অভাব পাকিস্তানের সমস্যাগুলির শীর্ষে রয়েছে।

এবার আসা যাক ভারতের কথায়। উন্নয়নশীল ভারত রয়েছে ২৮ নম্বরে। জীবনযাত্রার মান সূচকে ১২৪.৪ স্কোর নিয়ে ভারত ২৮ তম স্থানে রয়েছে (India Ranks 28)। পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, ডিজিটালাইজেশন ও বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ভারত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে। তবে দূষণ, জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্যা এবং গ্রামীণ ও নগরজীবনে জীবনযাত্রার মানে বৈষম্য ভারতের জন্য উদ্বেগজনক।

জীবনযাত্রার মান র‌্যাঙ্কিংয়ে ভারত এখনও পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কার মতো প্রতিবেশী দেশগুলির তুলনায় ভালো অবস্থানে রয়েছে। তবে বিশ্ব গড়ের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। তাই ভারতে বিদ্যমান সমস্যাগুলির আশু সমাধান প্রয়োজন। তবেই ভারতের জীবনযাত্রার মান আরও বৃদ্ধি পাবে।

আরও পড়ুন, India Hits Gold Jackpot: ভারতের হাতে 'সোনার জ্যাকপট'! বৃহত্তম ও 'প্রথম' স্বর্ণখনি থেকেই মিলবে এবার টন টন সোনা...

আরও পড়ুন, Yoga Guru Niranjana Murthy Arrested: 'শরীর দাও, মেডেল দেব!' নাবালিকা ছাত্রীর সঙ্গে বার বার জোর করে যৌনতা বিশিষ্ট যোগগুরুর... যোগকেন্দ্রে যেন লীলাভূমি...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Countries With Lowest Quality Of Life Rankings 2025India RanksPakistanBangladesh
পরবর্তী
খবর

Huderabad shocker: তুলকালাম ঝগড়া করে ক্লান্ত স্বামী ঘুমিয়ে পড়লেন, রাগে গোমড়ানো স্ত্রী ধারাল ছুরি চালাল গলায়...
.

পরবর্তী খবর

Shocking moment of Spicejet: সেই গুজরাত! মুম্বই যাওয়ার জন্য স্পাইসজেটের বিমান ওড়ার পরই খুলে...