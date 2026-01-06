Metro Staff Quarters Fire: কম্বলের ওম মেখে শীতঘুমেই আগুনের ছোবল! মেট্রো রেলের আবাসনে জীবন্ত দগ্ধ ফুটফুটে সন্তান-সহ দম্পতি...
Delhi Metro Staff Quarter Fire: মেট্রো স্টাফ কোয়ার্টারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। ছয়টি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর পর ফায়ার ব্রিগেডের সদস্যরা ফ্ল্যাটে প্রবেশ করলে তিনজনের দগ্ধ দেহ উদ্ধার করেন। মৃত একই পরিবারে তিন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কনকনে শীতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। মৃত একই পরিবারের তিন। জানা গিয়েছে, দিল্লির আদর্শ নগরে দিল্লি মেট্রো স্টাফ কোয়ার্টার্সে বিধ্বংসী আগুন লেগে যায়। দুর্ঘটনায় দম্পতি অজয় (৪২), তাঁর স্ত্রী নীলম (৩৮), এবং তাদের ১০ বছর বয়সী মেয়ে জানভী মারা যায়।
দিল্লি ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, সোমবার রাত ২.৪০ নাগাদ তারা একটি জরুরি কল পান, যেখানে DMRC স্টাফ কোয়ার্টার্সে ঘরের জিনিসপত্রে আগুন লেগেছে বলে জানানো হয়। আগুনটি ভবনের দ্বিতীয় তলায় লেগেছিল। অবিলম্বে ছয়টি ফায়ার ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পাঠানো হয় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য। আগুন নেভানোর পর ফায়ার ব্রিগেডের সদস্যরা ফ্ল্যাটে প্রবেশ করলে তিনজনের দগ্ধ দেহ উদ্ধার করেন।
ফায়ার ডিপার্টমেন্টের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, আগুনটি ঘরের জিনিসপত্রে লেগেছিল, যেখানে তিনজনের দেহ পাওয়া যায়। উদ্ধার অভিযানের সময় একজন ফায়ারফাইটার রাকেশ তার হাতে আঘাত পান, তাকে জগজীবন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং চিকিৎসা শেষে ছেড়ে দেওয়া হয়। পুলিস ইতিমধ্যেই ঘটনার কারণ জানার জন্য আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করেছে এবং আরও তদন্ত চলছে।
উল্লেখ্য, অন্যদিকে খড়গপুর লোকাল থানার অন্তর্গত কলাইকুন্ডা অঞ্চলের শোভাপুরে একটি গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। সোমবার রাত আনুমানিক আটটা নাগাদ আচমকাই গুদাম থেকে ঘন ধোঁয়া ও আগুনের লেলিহান শিখা বেরোতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। মুহূর্তের মধ্যেই খবর দেওয়া হয় দমকল ও পুলিসকে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিটের জেরেই এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে থাকতে পারে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রশ্মি মেটালিকসের দুটি দমকল ইঞ্জিন। দমকল কর্মীরা দীর্ঘক্ষণ ধরে আগুন নেভানোর কাজ চালান। গুদামের ভেতরে থাকা দাহ্য সামগ্রীর কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হলেও দমকলের তৎপরতায় তা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। এর ফলে আশপাশের বসতবাড়িগুলি বড়সড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পায়।
জেলা আইএনটিটিইউসির সভাপতি গোপাল খাটুয়া জানান, আগুন লাগা গুদামটি স্থানীয় বাসিন্দা শেখ মন্টুর মালিকানাধীন। ওই গুদামে মূলত পরিত্যক্ত ড্রাম এবং বিভিন্ন ধরনের পুরনো ও অব্যবহৃত সামগ্রী মজুত রাখা ছিল। অগ্নিকাণ্ডে গুদামের ভেতরে থাকা বহু জিনিসপত্র পুড়ে যায়, যার ফলে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। ঘটনার সময় গুদামের ভেতরে কেউ উপস্থিত না থাকায় কোনও হতাহতের খবর নেই। তবে হঠাৎ আগুন লাগায় এলাকাজুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা নিরাপত্তার খাতিরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন এবং দমকলের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এলাকায় ভিড় জমে যায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় খড়গপুর লোকাল থানার পুলিসও। আগুন লাগার সঠিক কারণ নির্ধারণ করতে পুলিস ও দমকল বিভাগ যৌথভাবে তদন্ত শুরু করেছে। শর্ট সার্কিটের সম্ভাবনা থাকলেও অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বর্তমানে আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।
