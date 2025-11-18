English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
SIR in Bengal CPIM on SIR: ঘোর SIR-বিতর্কের মধ্যেই বোমা পলিটব্যুরোর! তারা বলল, SIR আসলে NRC-ই! 'পরিকল্পিত রাজনৈতিক প্রকল্প'...

CPI(M) on SIR: সিপিএম পলিটব্যুরো এক বিবৃতিতে বলেছে, ১২টি রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধনের যে বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া চলছে সেটা বিজেপি-আরএসএস জোটের এক "পরিকল্পিত রাজনৈতিক প্রকল্প"। যা ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Nov 18, 2025, 04:06 PM IST
SIR in Bengal CPIM on SIR: ঘোর SIR-বিতর্কের মধ্যেই বোমা পলিটব্যুরোর! তারা বলল, SIR আসলে NRC-ই! 'পরিকল্পিত রাজনৈতিক প্রকল্প'...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় পুরোদমে চলছে এসআইআর (SIR)। এটি হল ভোটার তালিকাভুক্তির ফর্মের ডিজিটাইজেশন (Digitisation)। এই কাজ শেষ করার জন্য এবার নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিল ইসিআই (ECI)। ভারতের নির্বাচন কমিশন (ECI) পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (Special Intensive Revision-SIR) অধীনে সংগৃহীত ভোটারদের বিস্তারিত তথ্য সংবলিত তালিকাভুক্তির ফর্মগুলির ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া নভেম্বরের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিল। আর এর মধ্যেই এসআইআর নিয়ে বোমা ফাটাল বামপন্থী দল। সিপিএম (CPI(M)) পলিট ব্যুরো রবিবার এক বিবৃতিতে বলেছে, ১২টি রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য যে বিশেষ নিবিড় সংশোধন (Special Intensive Revision - SIR) চলছে, সেই প্রক্রিয়াটি বিজেপি-আরএসএস জোটের একটি পরিকল্পিত রাজনৈতিক প্রকল্প, যা "অনুগত" ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের (Election Commission of India) মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বিজেপি-আরএসএস পরিকল্পিত রাজনৈতিক প্রকল্প

সিপিএম বলছে, এসআইআর (SIR) নির্বাচনী গণতন্ত্রের উপর একটি আঘাত: সিপিআই(এম) পলিট ব্যুরো বলেছে, এসআইআর একটি কঠিন ডকুমেন্টেশনের কাজ, যদিও তা সেই ২০০২ সালের ভিত্তি ব্যবহার করেই কাজটি সারছে।
সিপিআই(এম) পলিট ব্যুরো রবিবার এক বিবৃতিতে বলেছে, ১২টি রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য চলমান বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়াটি আসলে বিজেপি-আরএসএস জোটের এক পরিকল্পিত রাজনৈতিক প্রকল্প, যা তারা নির্বাচন কমিশনের দিয়ে করাচ্ছে।

আসলে এনআরসি 

দিল্লিতে ১৩-১৪ নভেম্বর দু'দিনের বৈঠকের পর পলিটব্যুরো এই বিবৃতিটি জারি করে। তারা বলেছে, এসআইআর প্রক্রিয়াটির লক্ষ্য আসলে কোটি কোটি ভোটারকে পদ্ধতিগতভাবে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা। এটি খুঁটিয়ে ডকুমেন্টেশন করছে। আর এত খুঁটিয়ে এর প্রয়োজন পড়ছে কারণ, এসআইআর-তথ্যই গোপন এক জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (NRC) হিসেবে কাজ করবে। পার্টি উল্লেখ করেছে, এর প্রধান উদ্দেশ্য হল শাসকদলের অনুকূলে নির্বাচনী জনসংখ্যা পরিবর্তন করা এবং সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিকে দুর্বল করা, যা নির্বাচনী গণতন্ত্রের উপর সবচেয়ে বড় আঘাত হয়ে উঠতে চলেছে।

বিহার নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন

সিপিআই(এম) পলিট ব্যুরো আরও বলেছে যে, তারা বিহার বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ-র জয়ে অবদান রাখা ইসিআই-এর পক্ষপাতমূলক মনোভাব, এসআইআর-এর আকস্মিক সূচনা এবং অন্যান্য কারণগুলি বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখবে।

আসলে বিজেপির খাতায় 'শূন্য'

পলিট ব্যুরো উল্লেখ করেছে, ভোটার অংশগ্রহণ ৯.৬% বৃদ্ধি পেলেও, এনডিএ তাদের ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পারফরম্যান্সের তুলনায় ভোটের দিক থেকে খুব বেশি লাভ করতে পারেনি। শাসকজোট সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে ব্যবহার করেছে, বিভিন্ন কারচুপির আশ্রয় নিয়েছে, বিপুল পরিমাণ অর্থ এবং রাজ্যের বাইরে থেকে আনা বিপুল সংখ্যক কর্মীকে কাজে লাগিয়েছে। এটি প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতো নেতাদের মেরুকরণকারী সাম্প্রদায়িক ও জাতপাত-সংক্রান্ত কথাবার্তা থেকে বিশেষ সুবিধা পেয়েছে। 

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
CPIM on SIRCPIM Polit Bureau on SIRCPIM SIRassault on electoral democracyCPIM Polit Bureaubackdoor National Register of CitizensNRC
