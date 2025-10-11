Chennai Airport: মাঝ আকাশে ককপিটের উইন্ডশিল্ডে চিড়! চেন্নাইয়ে ফের বিপদের মুখে যাত্রীবাহী বিমান...

Chennai Airport: মাঝ আকাশে ককপিটের উইন্ডশিল্ডে চিড়! চেন্নাইয়ে ফের বিপদের মুখে যাত্রীবাহী বিমান...
IndiGo Flight from Madurai to Chennai Lands Safely After Windshield Crack Incident: মাঝ আকাশে ককপিটের উইন্ডশিল্ডে চিড় ধরার পরেও, মাদুরাই থেকে আসা ইন্ডিগো বিমানের পাইলট দ্রুত তৎপরতায় চেন্নাই বিমানবন্দরে ৭৪ জন যাত্রীকে নিয়ে সফলভাবে জরুরি অবতরণ করান। রাত ১১:১২ মিনিটে বিমানটি নিরাপদে নামার ফলে বড় দুর্ঘটনা এড়ানো যায় এবং পাইলটের দক্ষতার প্রশংসা করে যাত্রীরা, পরে এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দেয় বিমান চলাচল অধিদপ্তর।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চেন্নাই বিমানবন্দরে দুর্ঘটনা হতে হতে রক্ষা। শুক্রবার রাত্রে মাদুরাই থেকে চেন্নাই গামী এই ইন্ডিগো বিমান ৭৪ যাত্রীদের নিয়ে আসার পথে পাইলট ককপিটে লক্ষ্য় করে সামনের উইন্ডসিল্ডে চিড়। পাইলট দেরি না করে দ্রুতার সঙ্গে বিমানটি ল্যান্ডের প্রস্তুতি নেয়। ভাগ্যক্রমে বিমানটি এবং বিমানে থাকা যাত্রীরা দুর্ঘটনা থেকে রক্ষ্যা পায়,ফলে অবতরণ করানো শম্ভব হয়।
এই ঘটনার সময় পাইলট 'চেন্নাই অ্যার ট্রাফিক ক্রানট্রোলকে' সতর্ক করে দেয়,ফলে দুর্ঘটনার হাত থেকে বাচার জন্য চেন্নাইয়ের বিমানবন্দরে সব রকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল।
এই বিমান রাত্রি ১১:৩০ নাগাদ চেন্নাই বিমানবন্দরে পৌছানোর কথা ছিল, কিন্তু বিমানে দুর্ঘটনার জন্য বিমান নিজের নিধারিত সময়ের ১৮ মিনিট আগে বিমানবন্দরে পৌছে যায় অর্থাৎ ১১:১২ নাগাদ।
তবে, এই ঘটনায় কোন যাত্রীরা আহত হয়নি এবং সকল যাত্রীরা পাইলট এবং ক্রিউকে তাঁদের এই দক্ষতার জন্য প্রশংসা জানিয়েছে।
ঘটনার পর,'বেসামরিক বিমান চলাচল অধিদপ্তরের' এই ঘটনার নিখুঁত তদন্ত করার করা নিদেশ জারি করে।
