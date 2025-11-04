Cricketer Coach Death: প্রকাশ্যে একের পর এক গুলিতে ঝাঁঝরা ক্রিকেটার-কোচ... রাস্তায় বইল রক্তগঙ্গা...

Cricketer Coach Death: প্রকাশ্যে একের পর এক গুলিতে ঝাঁঝরা ক্রিকেটার-কোচ... রাস্তায় বইল রক্তগঙ্গা...
Haryana Shocker: জনবহুল এলাকায় প্রকাশ্য রাস্তায় ক্রিকেটার-কোচকে গুলিতে ঝাঁজরা। হরিয়ানায় এক ভয়াবহ সন্ধ্যের সাক্ষী থাকল সকলে। একের পর এক গুলি, রক্তাক্ত অবস্থায় সপরিবারের সামনে লুটিয়ে পড়েন তিনি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোমবার সন্ধ্যেবেলা একের পর এক গুলির আওয়াজে কেঁপে উঠল এলাকা। প্রকাশ্যে ক্রিকেটার-কোচকে গুলিতে ঝাঁজরা। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়লেন তিনি। ঘটনাটি হরিয়ানার গণৌরের।
প্রাক্তন ক্রিকেটার রামচরণকে প্রকাশ্য রাস্তায় একের পর এক গুলি করে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রাথমিক তদন্তের অনুমান, নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণেই এই ঘটনা। খুনের মামলা দায়ের করে তদন্তে নেমেছে পুলিস।
জানা গিয়েছে, ঘটনার সময় রামচরণ সপরিবারে একটি বিয়েবাড়িতে যাচ্ছিলেন। গনৌরের সাব-ডিভিশনাল হাসপাতালের সামনের রাস্তা সবসময় জনবহুল। সেখানেই সকলের সামনে গুলিতে ঝাঁজরা করা হয় প্রাক্তন ক্রিকেটারকে। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় রামচরণের। পুলিস জানিয়েছে, দুষ্কৃতীরা গাড়ি নিয়ে এসে রামকরণের উপর গুলি চালায় এবং ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।
রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা:
পুলিসের ধারণা, এই হামলা পৌর নির্বাচনের রাজনৈতিক বিরোধের ফল। নিহত রামচরণের বউমা বর্তমানে ওয়ার্ড নং ১২ থেকে কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্বে আছেন। এবং অভিযুক্তদের মধ্যে একজন, সুনিল 'লম্বু', গণৌর পৌরসভার প্রাক্তন কার্যনির্বাহী চেয়ারম্যান। দু’টি পরিবারের মধ্যে শেষ পৌর নির্বাচনের পর থেকে বিরোধ চলছিল।
ঘটনার পর তীব্র চাঞ্চল্য:
এই হামলা এলাকায় তীব্র আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। দোকানদাররা দোকান বন্ধ করে দেন এবং পুলিস ঘটনাস্থল ঘিরে রাখে। সোণপত পুলিস সিনিয়র কর্মকর্তারা দ্রুত হাসপাতালে ও ঘটনাস্থলে পৌঁছান। ফরেনসিক দল প্রমাণ সংগ্রহ করছে এবং আশেপাশের সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করা হচ্ছে।
খুনের মামলা দায়ের:
নিহতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে গণৌর পুলিস খুনের মামলা দায়ের করেছে এবং তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্তদের খুঁজে বের করতে রেইড চলছে, শহরে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে।
