English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Cricketer Coach Death: প্রকাশ্যে একের পর এক গুলিতে ঝাঁঝরা ক্রিকেটার-কোচ... রাস্তায় বইল রক্তগঙ্গা...

Haryana Shocker: জনবহুল এলাকায় প্রকাশ্য রাস্তায় ক্রিকেটার-কোচকে গুলিতে ঝাঁজরা। হরিয়ানায় এক ভয়াবহ সন্ধ্যের সাক্ষী থাকল সকলে। একের পর এক গুলি, রক্তাক্ত অবস্থায় সপরিবারের সামনে লুটিয়ে পড়েন তিনি।    

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Nov 4, 2025, 12:05 PM IST
Cricketer Coach Death: প্রকাশ্যে একের পর এক গুলিতে ঝাঁঝরা ক্রিকেটার-কোচ... রাস্তায় বইল রক্তগঙ্গা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোমবার সন্ধ্যেবেলা একের পর এক গুলির আওয়াজে কেঁপে উঠল এলাকা। প্রকাশ্যে ক্রিকেটার-কোচকে গুলিতে ঝাঁজরা। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়লেন তিনি। ঘটনাটি হরিয়ানার গণৌরের।

Add Zee News as a Preferred Source

প্রাক্তন ক্রিকেটার রামচরণকে প্রকাশ্য রাস্তায় একের পর এক গুলি করে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রাথমিক তদন্তের অনুমান, নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণেই এই ঘটনা। খুনের মামলা দায়ের করে তদন্তে নেমেছে পুলিস।

আরও পড়ুন:Teen Death: ৩২ হাজারি ফোনের পর এবার আইফোন চাই! বায়না না মেটায় ১৭-র পড়ুয়ার চরম পদক্ষেপ...

জানা গিয়েছে, ঘটনার সময় রামচরণ সপরিবারে একটি বিয়েবাড়িতে যাচ্ছিলেন। গনৌরের সাব-ডিভিশনাল হাসপাতালের সামনের রাস্তা সবসময় জনবহুল। সেখানেই সকলের সামনে গুলিতে ঝাঁজরা করা হয় প্রাক্তন ক্রিকেটারকে। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় রামচরণের। পুলিস জানিয়েছে, দুষ্কৃতীরা গাড়ি নিয়ে এসে রামকরণের উপর গুলি চালায় এবং ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। 

রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা:
পুলিসের ধারণা, এই হামলা পৌর নির্বাচনের রাজনৈতিক বিরোধের ফল। নিহত রামচরণের বউমা বর্তমানে ওয়ার্ড নং ১২ থেকে কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্বে আছেন। এবং অভিযুক্তদের মধ্যে একজন, সুনিল 'লম্বু', গণৌর পৌরসভার প্রাক্তন কার্যনির্বাহী চেয়ারম্যান। দু’টি পরিবারের মধ্যে শেষ পৌর নির্বাচনের পর থেকে বিরোধ চলছিল।

আরও পড়ুন:Bengal Weather Update: হু হু করে নামছে পারদ! কুয়াশার চাদরে ঢাকছে ভোর, কিন্তু ভিলেন নিম্নচাপ... বুধ থেকেই বদলাবে...

ঘটনার পর তীব্র চাঞ্চল্য:
এই হামলা এলাকায় তীব্র আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। দোকানদাররা দোকান বন্ধ করে দেন এবং পুলিস ঘটনাস্থল ঘিরে রাখে। সোণপত পুলিস সিনিয়র কর্মকর্তারা দ্রুত হাসপাতালে ও ঘটনাস্থলে পৌঁছান। ফরেনসিক দল প্রমাণ সংগ্রহ করছে এবং আশেপাশের সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করা হচ্ছে।

খুনের মামলা দায়ের:
নিহতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে গণৌর পুলিস খুনের মামলা দায়ের করেছে এবং তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্তদের খুঁজে বের করতে রেইড চলছে, শহরে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
HaryanaGanaurRamkaranCricketer MurderPolitical FeudMunicipal electionsGanaur Municipal Councilpolice investigationMurder casepolitical rivalrySonepat policecrime sceneforensic evidencecctv footagesecurity deployment
পরবর্তী
খবর

Tamil Nadu Horror: বয়ফ্রেন্ডের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে MBA ছাত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ! কাতরাচ্ছেন রক্তাক্ত, বিবস্ত্র...
.

পরবর্তী খবর

SIR in Bengal: ফের SIR আতঙ্ক! বর্ধমানের বিমল সাঁতরার রহস্যমৃত্যু... ছেলের চাঞ্চল্যকর দাবি...