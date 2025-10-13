English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Cricketer death: জিততে দরকার ১ বলে ১১! শেষ বলটা ছুঁড়েই লুটিয়ে পড়লেন পিচের উপর... আর উঠলেন না! মাঠেই মৃত্যু...

Bowler collapses on pitch, dies: শেষ মুহূর্তে তাদের প্রয়োজন ছিল শেষ ৪ বলে ১৪ রান। অভিজ্ঞ বাঁ-হাতি ফাস্ট বোলার শেষ ওভারে বল করতে নামেন। দলকে তখন জয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 13, 2025, 02:31 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: শেষ ডেলিভারিটা হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছে তখন... তারপরই মাঠে পড়ে গেলেন বোলার। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন সতীর্থরা। তাঁকে সিপিআর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। মাঠেই মৃত্যু ক্রিকেটারের। ম্যাচ চলাকালীন মাঠেই মারা যান তিনি।

মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদে। টানটান উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচ চলছিল। ম্যাচের শেষ বলটাই শুধু বাকি ছিল। শেষ বলটা থ্রো করার পরই মাঠে পড়ে যান স্থানীয় অভিজ্ঞ বোলার আহমার খান। সঙ্গে সঙ্গেই মাঠে তাঁর জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ব্যর্থ হয় সেই চেষ্টা। তড়িঘড়ি এরপর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বিলারি ব্লকের চিনিকল মাঠে উত্তর প্রদেশ ভেটেরান্স ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত স্থানীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চলছিল। মোরাদাবাদ এবং সম্ভালের দলগুলি অংশগ্রহণ করেছিল সেই টুর্নামেন্টে। মোরাদাবাদ প্রথমে ব্যাট করে টার্গেট দেয় সম্ভালকে। সম্ভাল সেই টার্গেট তাড়া করতে নামে। শেষ মুহূর্তে তাদের প্রয়োজন ছিল শেষ ৪ বলে ১৪ রান।

মোরাদাবাদের অভিজ্ঞ বাঁ-হাতি ফাস্ট বোলার আহমের খান শেষ ওভারে বল করতে নামেন। সেইসময় অভিজ্ঞ বোলার আহমার খান তাঁর দলকে জয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ১১ রানে তখন মোরদাবাদের জয় নিশ্চিত। সেইসময়ই ঘটে যায় অঘটন। শেষ বলটি দেওয়ার পরই মাঠে লুটিয়ে পড়েন আহমার খান। আচমকা তাঁর শ্বাসকষ্ট হতে শুরু করে, তারপরই তিনি মাঠে বসে পড়েন। এরপর মাঠেই লুটিয়ে পড়ে যান। 

গোটা ঘটনাটি ধরা পড়েছে ম্যাচে ভিডিও করা এক ব্যক্তির ফোনে। সঙ্গে সঙ্গেই আহমার খানের সতীর্থরা তাঁর সাহায্যে ছুটে আসেন। মাঠে উপস্থিত একজন ডাক্তার তাৎক্ষণিকভাবে সিপিআর দিতেও শুরু করেন। কিন্তু সব চেষ্টা নিষ্ফল হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় জয়ের আনন্দ মুহূর্তে বদলে যায় বিষাদে। শোকস্তব্ধ দুই দলই। গভীর শোক প্রকাশ করেছেন টুর্নামেন্টের আয়োজকরাও। 

