English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Bird Flu: উড়তে উড়তেই আকাশ থেকে খসে পড়ছে কাক, গাছ থেকেও! পাখিদের মৃত্যুমিছিলে মারাত্মক ভাইরাসের অশনি সংকেত, নতুন আতঙ্ক...

Bird Flu: উড়তে উড়তেই আকাশ থেকে খসে পড়ছে কাক, গাছ থেকেও! পাখিদের মৃত্যুমিছিলে মারাত্মক ভাইরাসের অশনি সংকেত, নতুন আতঙ্ক...

Bird Flu Alert In Bihar:  বিহারের দ্বারভাঙা জেলার ভিগো নামক এলাকায় বিপুল পরিমাণ কাকের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায় তারপর যানা যায় এই রোগের নাম বার্ড ফ্লু যা কিনা মানুষের মধ্যে সংক্রমণ ছড়াতে পারে।

রজত মণ্ডল | Updated By: Feb 2, 2026, 06:36 PM IST
Bird Flu: উড়তে উড়তেই আকাশ থেকে খসে পড়ছে কাক, গাছ থেকেও! পাখিদের মৃত্যুমিছিলে মারাত্মক ভাইরাসের অশনি সংকেত, নতুন আতঙ্ক...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: করোনা ভাইরাসের পর ফের বিহারে দেখা মিলল এক বিরল রোগ যার নাম বার্ড ফ্লু। হঠাৎ মাটিতে দেখা য়ায কাকের ভর্তি মৃত দেহ পরে সমিক্ষ্যায় যানা যায় এই রোগে প্রায় ১০ হাজার কাকের মূত্যু হয়। তারপর বিহারের এলাকায় এই রোগ দেখতে পাওয়া যায় পোল্ট্রির মুরগিদের মধ্যে। জানুয়ারির ১২ তারিখ প্রথম বিহারের দ্বারভাঙা জেলার ভিগো নামক এলাকায় বিপুল পরিমাণ কাকের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। এরপরই এলাকা থেকে মৃত কাকের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। ভোপালের পরীক্ষাগারে মৃত কাকের শরীরে এভিয়ান ফ্লু, অর্থাৎ বার্ড ফ্লুর  অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। 

Add Zee News as a Preferred Source

তারপর শুক্রবার থেকে দ্বারভাঙা এলাকায় সতর্কতা জারি করেছে বিহারের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতর। দ্বারভাঙার  পাশাপাশি ভাগলপুর জেলাতেও সতর্কতা জারি করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। সেখানে নবগাছিয়া এলাকায় নতুন করে কাকের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। 

আরও পড়ুন: Mother killed Children: ৫, ৪, ২-- OTP নয়, বয়স! তিন খুদেকে মেরে টাঙিয়ে ডিজেল খেলেন যুবতী রূপা, কিন্তু...

এরপরই বিহারের একাধিক এলাকা জুড়ে পোল্ট্রি মুরগীর শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে, বার্ড ফ্লু অস্তিত্ব পরীক্ষায়। তবে সবচেয়ে বড় চিন্তার বিষয় হল এই  বার্ড ফ্লু মানুষের মধ্যে ছরাতে পারে।  মানুষের মধ্যে এই রোগের লক্ষণগুলি হল জ্বর, সর্দি, শ্বাসকষ্ট এবং মাথা ব্যথা।

বার্ড ফ্লু রোগের চিকিৎসা 

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীরা লক্ষণগুলির পাশাপাশি সংস্পর্শের ইতিহাস (যেমন অসুস্থ বা মৃত পাখির সংস্পর্শ) বিবেচনা করবেন। পরীক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণত শ্বাসযন্ত্রের নমুনা সংগ্রহ করা এবং বিশেষায়িত পরীক্ষাগারে ইনফ্লুয়েঞ্জা এ ভাইরাসের জেনেটিক উপাদান পরীক্ষা করা জরুরি। দ্রুত রোগ নির্ণয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রাথমিক অ্যান্টিভাইরাল চিকিৎসা, যেমন ওসেলটামিভির (যখন স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ দ্বারা সুপারিশ করা হয়), অসুস্থতার প্রথম দিকে শুরু করলে ফলাফল উন্নত হতে পারে।

আরও পড়ুন: 8th pay commission DA Hike: বিগ বিগ ব্রেকিং! ৬০% হচ্ছে ডিএ? নতুন পে কমিশনের ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত বাড়তে থাকবে DA...

তবে এক কথায় বলা যেতে পারে,করোনা ভাইরাসের পর এই  বার্ড ফ্লু  এলাকার মানুষের মধ্যে এক বড়ো চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। এখন দেখার বিষয় একটাই যে পাখিদের এই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব যায় কিনা।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
bird fluNew Virusbihar
পরবর্তী
খবর

Mother killed Children: ৫, ৪, ২-- OTP নয়, বয়স! তিন খুদেকে মেরে টাঙিয়ে ডিজেল খেলেন যুবতী রূপা, কিন্তু...
.

পরবর্তী খবর

Union Budget 2026: নজর তামিলনাড়ুতে! কাঞ্জিভরমেই এবার বাজেট পেশ নির্মলার...