CRPF Vehicle Accident: জম্মু-কাশ্মীরে হুড়মুড়িয়ে খাদে পড়ল গাড়ি, ভয়ংকর দুর্ঘটনায় সেনা মৃত্যু! আহত বহু...

Jammu and Kashmir: জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুরে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সিআরপিএফ-এর একটি গাড়ি খাদে পড়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় দুই জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে। 

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 7, 2025, 12:38 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হুড়মুড়িয়ে খাদে পড়ল সেনা জওয়ানের গাড়ি। বুধবার কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিস বাহিনীর (CRPF) একটি গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে জম্মু ও কাশ্মীরের উদমপুর জেলায়। এই দুর্ঘটনায় দুইজন সিআরপিএফ জওয়ান প্রাণ হারিয়েছেন এবং আরও ১২ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।দুর্ঘটনাটি ঘটে জেলার বসন্তগড় এলাকার কন্দভা অঞ্চলে। ইতিমধ্যেই প্রশাসনের তরফ থেকে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করা হয়েছে।

একটি অ্যাম্বুল্যান্সও ঘটনাস্থলে উপস্থিত। স্থানীয়রাও উদ্ধারকাজে সহায়তা করছেন। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দুই সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। অতিরিক্ত পুলিস সুপার সন্দীপ ভাট ANI-কে বলেন, "জম্মু ও কাশ্মীরের উদমপুর জেলার বসন্তগড় এলাকার কন্দভার কাছে সিআরপিএফের একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়ে। এতে দুইজন সিআরপিএফ কর্মী মারা যান এবং ১২ জন আহত হন।

পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করে এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠানো হয়।" এই ঘটনার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং জেলা শাসক সলোনি রাই-এর সঙ্গে কথা বলেন এবং পরিস্থিতির খোঁজ নেন। 

