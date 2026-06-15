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Crude oil price crash: ক্রুড অয়েলের দাম কমলেও ভারতে স্বস্তি নয়! এখনই সস্তা হচ্ছে না পেট্রল-ডিজেল-এলপিজি?

Petrol, Diesel Price fall now: ইরান-মার্কিন শান্তি চুক্তি চূড়ান্ত। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমায় ভারতের আমজনতার মনে প্রশ্ন- এই পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে ভারতের বাজারে পেট্রোল, ডিজেল এবং এলপিজি সস্তা হবে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 15, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 12:59 PM IST
Crude oil price crash: ক্রুড অয়েলের দাম কমলেও ভারতে স্বস্তি নয়! এখনই সস্তা হচ্ছে না পেট্রল-ডিজেল-এলপিজি?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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