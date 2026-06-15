/Crude oil price crash: ক্রুড অয়েলের দাম কমলেও ভারতে স্বস্তি নয়! এখনই সস্তা হচ্ছে না পেট্রল-ডিজেল-এলপিজি?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত এবং মার্কিন-ইরান চুক্তির প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের (Crude Oil) দাম এক ধাক্কায় অনেকটাই কমে গিয়েছে। দীর্ঘ আলোচনার পর হওয়া এই চুক্তির ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম এক ধাক্কায় অনেকটাই কমে গিয়েছে, তবে কি এবার দেশের বাজারে পেট্রল ও ডিজেল সস্তা হতে চলেছে?
তেলের বাজারে কতটা ধস নামল?
চুক্তির ঘোষণার পর ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ৩.৫%-এর বেশি কমে ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮৩.৪৮ ডলারে নেমে এসেছে। অথচ চলতি বছরের শুরুর দিকে সংঘাত যখন চরমে ছিল, তখন এই দাম ব্যারেল প্রতি ১২০ ডলার পর্যন্ত ছুঁয়েছিল। আমেরিকার বেঞ্চমার্ক 'ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট'-এর দাম প্রায় ৫% কমে ব্যারেল প্রতি ৮০.৬১ ডলারে এসে দাঁড়িয়েছে।
দাম কমার মূল কারণগুলো কী কী?
হরমুজ প্রণালী পুনরুন্মুক্ত হওয়ায় স্বস্তি। বিশ্বের মোট অপরিশোধিত তেলের প্রায় ২০% এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথ দিয়ে পরিবাহিত হয়। সংঘাতের কারণে এটি বন্ধ থাকায় বিশ্বজুড়ে তেলের সংকট তৈরি হয়েছিল। এখন এটি পুরোপুরি খুলে যাওয়ায় এশিয়ার দেশগুলো আবার স্বাভাবিকভাবে তেল আমদানি করতে পারবে। OPEC-এর সিদ্ধান্ত তেলের দাম কমার পেছনে আরেকটি বড় কারণ। আগামী জুলাই মাস থেকে বাজারে অতিরিক্ত তেল আসতে শুরু করবে, যা সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করবে।
ভারতের বাজারে পেট্রল, ডিজেল ও এলপিজি কি সস্তা হবে?
ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশ—যা তাদের প্রয়োজনীয় তেলের সিংহভাগই আমদানি করে, তাদের জন্য এই তেলের দাম পড়ে যাওয়া অত্যন্ত ইতিবাচক খবর। আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রুড অয়েলের দাম ব্যারেল প্রতি ১২০ ডলার থেকে কমে ৮০-৮৩ ডলারে নেমে আসায় ভারতীয় তেল সংস্থাগুলোর তেল আমদানির খরচ এক ধাক্কায় অনেক কমে যাবে। যদি বিশ্ববাজারে তেলের এই নিম্নমুখী দাম আগামী কয়েক সপ্তাহ বজায় থাকে, তবে ভারত সরকার এবং তেল সংস্থাগুলো দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে পেট্রল ও ডিজেলের দাম লিটার প্রতি বেশ কিছুটা কমাতে পারে।
এলপিজি-র দামও আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের দামের ওপর অনেকটাই নির্ভর করে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির সরবরাহ স্বাভাবিক হলে এবং দাম কমলে আগামী মাসগুলোতে ভর্তুকিহীন ও বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কমার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। ট্রাম্পের এই ঘোষণার ফলে ভারতের আমদানির খরচ কমবে এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসবে। সব ঠিক থাকলে সাধারণ মানুষ খুব শীঘ্রই পেট্রলপাম্প এবং রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারে এই দাম কমার সুফল পেতে পারেন।
তবে অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্ববাজারে ক্রুড অয়েলের দাম কমলেই যে দেশের বাজারে পেট্রল-ডিজেলের দাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে কমে যাবে, তা কিন্তু নয়। ভারতে খুচরো জ্বালানির দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে অপরিশোধিত তেলের দাম কেবল একটি উপাদান মাত্র। এর বাইরেও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ট্যাক্স, তেল শোধনাগারের খরচ, পরিবহন খরচ এবং ডিলারদের কমিশন জ্বালানির চূড়ান্ত দাম নির্ধারণে বড় ভূমিকা পালন করে।
বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ভারতের বাজারে পেট্রল ও ডিজেলের দাম এখনই বা অবিলম্বে কমার সম্ভাবনা খুবই কম। তবে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের এই কম দাম যদি আগামী এক মাস বা তার বেশি সময় ধরে একইভাবে বজায় থাকে, তবেই ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারে জ্বালানির দাম কমার ক্ষেত্রে কিছুটা আশার আলো দেখা যেতে পারে।
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