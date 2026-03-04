crude oil 108 impact petrol price kolkata Explainer:বিগ আপডেট-- যুদ্ধের জেরে কাঁচা তেল $108 আর ডলারের দাম 90 টাকা... তাই সহজ অঙ্ক বলছে, কলকাতায় পেট্রোল খুব তাড়াতাড়িই ₹125...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Petrol Price hike due to Iran-Israel War: পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের ছায়া সরাসরি আছড়ে পড়ছে দালাল স্ট্রিটে। গিফট নিফটির সংকেত অনুযায়ী,সেনসেক্স ও নিফটি বড়সড় পতনের (Gap-down) মুখে। তেলের দাম প্রতি ব্যারেল ১০ ডলার বাড়লে ভারতের আর্থিক ঘাটতি ৪০ থেকে ৫০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি পেতে পারে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 4, 2026, 03:03 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এক দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল, অন্য দিকে ইরান—দুই শিবিরের মুখোমুখি সংঘর্ষে বর্তমানে দাউদাউ করে জ্বলছে পশ্চিম এশিয়া। সংঘাতের এই লেলিহান শিখা কেবল দুই দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই।ইতোমধ্যেই এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কাতার, কুয়েত এবং বাহরাইনের মতো উপসাগরীয় দেশগুলো। 

এমনকি ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানির মতো শক্তিধর দেশগুলিকেও এই সংঘর্ষে ‘নাক গলাতে’ দেখা যাচ্ছে। ২০২৬ সালের শুরুতেই এই যুদ্ধের অভিঘাত কতটা গভীর হতে পারে, তা নিয়ে এখন চিন্তিত মোদী সরকার।

তেলের বাজারে আগুন ও হরমুজ প্রণালীর গুরুত্ব

ইরান ও মার্কিন-ইজরায়েল জোটের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই বিশ্ববাজারে আকাশছোঁয়া হচ্ছে ‘তরল সোনা’ বা খনিজ তেলের দাম। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ হামলায় ইরান উত্তপ্ত হওয়ার ঠিক দু’দিন পরেই ব্রেন্ট ক্রুডের দর একলাফে ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। 

বর্তমানে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৮২.৩৭ ডলারে পৌঁছেছে, যা গত এক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। আর্থিক বিশ্লেষকদের মতে, এই অস্থিরতা বজায় থাকলে তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০৮ ডলার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে।

ভারতের জন্য সবথেকে বড় উদ্বেগের কারণ হলো হরমুজ প্রণালী। ১৬৭ কিলোমিটার লম্বা এই সামুদ্রিক পথ দিয়ে বিশ্বের ২০ শতাংশ এবং ভারতের মোট আমদানিকৃত তেলের ৫১ শতাংশ আসে। 

ইরান এই পথটি পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ায় এবং তেলের ট্যাঙ্কার লক্ষ্য করে হামলা চালানোয় পণ্যবাহী জাহাজ চলাচল প্রায় বন্ধ। বর্তমানে অন্তত ২০০টি তেল ও গ্যাসবাহী জাহাজ হরমুজ জলসীমায় আটকে পড়ে আছে, যার ফলে লাফিয়ে বাড়ছে বিমা ও পরিবহণ খরচ।

আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়ছে। আর ভারত যেহেতু ৮৫% ক্রুড আমদানি করে, তার সরাসরি প্রভাব পড়তে পারে পাম্পের দামে।

বিশ্ববাজারে তেলের দাম বাড়া মানেই ভারতের জন্য বিপদের ঘণ্টা। কারণ দেশের মোট চাহিদার প্রায় ৮৫ শতাংশ ক্রুড অয়েল বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে সামান্য ওঠানামাও শেষ পর্যন্ত এসে পড়ে সাধারণ মানুষের পকেটে।

এখন যদি ধরা হয় ক্রুড অয়েলের দাম $82 থেকে বেড়ে $108 প্রতি ব্যারেল হয়েছে এবং ডলারের দাম দাঁড়িয়েছে ₹90, তাহলে পেট্রোলের দামে সম্ভাব্য প্রভাব কত হতে পারে?

সহজ অঙ্কে তারই হিসেব।

প্রতি লিটারে কাঁচা তেলের খরচ কত বাড়ল

১ ব্যারেল ক্রুড অয়েল = ১৫৯ লিটার

ক্রুড বেড়েছে = $26

অতএব প্রতি লিটারে বৃদ্ধি—

$26 ÷ 159 = $0.163

ডলার যদি ₹90 হয় তাহলে—

0.163 × 90= ₹14.7

অর্থাৎ কাঁচা তেলের খরচ প্রতি লিটারে প্রায় ₹15 বেড়েছে।

যদি অপরিশোধিত তেলের দাম আরও বাড়ে?

ক্রুড দাম    সম্ভাব্য পাম্প বৃদ্ধি   কলকাতায় সম্ভাব্য  পেট্রোল দাম

পাম্পে পুরোটা কেন বাড়ে না

পেট্রোলের দামের ভিতরে শুধু ক্রুড থাকে না। এর সঙ্গে যুক্ত থাকে—

রিফাইনিং খরচ
পরিবহণ ব্যয়
কেন্দ্রের এক্সসাইজ ডিউটি
রাজ্যের ভ্যাট
ডিলার কমিশন

সাধারণত দেখা যায় অপরিশোধিত তেলের বাড়তি খরচের ৭০–৮০ শতাংশ খুচরো দামে প্রতিফলিত হয়

তাহলে কলকাতায় কত বাড়তে পারে-

যদি কাঁচা তেলের খরচ বাড়ে প্রায় ₹15 প্রতি লিটার, তাহলে পাম্পে সম্ভাব্য বৃদ্ধি হতে পারে—

₹10 থেকে ₹12 প্রতি লিটার

অর্থাৎ বর্তমানে কলকাতায় পেট্রোল যদি ₹103–104 এর আশেপাশে থাকে, তাহলে তা বেড়ে ₹113–115 পৌঁছনো অস্বাভাবিক নয়।

কেন এই আশঙ্কা বাড়ছে?

বিশ্ববাজারে তেলের দাম সাধারণত বাড়ে তিন পরিস্থিতিতে—

১.পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ বা অস্থিরতা
২. ওপেক দেশগুলির উৎপাদন কমানো
৩. ডলার শক্তিশালী হওয়া

এই তিনটি একসঙ্গে ঘটলে অপরিশোধিত তেল বা ক্রুড দ্রুত $120–$150 পৌঁছতে পারে।

সোজা কথায়

ক্রুড যদি $108 হয় এবং ডলার ₹90 থাকে, তাহলে সহজ অঙ্ক বলছে কলকাতায় পেট্রোল ₹10–12 প্রতি লিটার বাড়তে পারে। আর যদি দাম $150 ছুঁয়ে যায়, তাহলে পাম্পে ₹130 পার হওয়াও অসম্ভব নয়।

ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা:কতদিনের রসদ আছে?

ভারত তার প্রয়োজনীয় খনিজ তেলের ৮২ শতাংশই বিদেশ থেকে আমদানি করে। পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ভারতের হাতে সরবরাহ ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে মিলিয়ে প্রায় ৭৪ দিনের তেল মজুত রয়েছে। 

তবে এর বিন্যাসটি নিম্নরূপ: জ্বালানির ধরন মজুতকাল (আনুমানিক)

অপরিশোধিত তেল (Crude Oil) ১৭-১৮ দিন

পরিশোধিত জ্বালানি (পেট্রোল/ডিজ়েল) ২০-২১ দিন

তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG) ১০-১২ দিন

এনার্জি অ্যানালিটিক্স সংস্থা 'কেপলার'-এর দাবি অনুযায়ী, কৌশলগত ভাণ্ডার (Strategic Petroleum Reserves) এবং পথে থাকা জাহাজগুলি মিলিয়ে ভারত প্রায় ৪০-৪৫ দিন পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবে। 

তবে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে এই বাফার দ্রুত ফুরিয়ে আসবে। 

রান্নার গ্যাসে টান পড়ার আশঙ্কা:

এই যুদ্ধের সবথেকে বড় আঁচ পড়তে পারে সাধারণ মানুষের হেঁশেলে। ভারত তার এলপিজি (LPG) ব্যবহারের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আমদানি করে, যার ৯০ শতাংশই আসে উপসাগরীয় দেশগুলো থেকে। হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকায় এলপিজি সরবরাহ সবথেকে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। বর্তমান মজুত দিয়ে বড়জোর দুই সপ্তাহ চালানো সম্ভব। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ইন্ডিয়ান অয়েল বা এইচপিসিএল-এর মতো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে অভ্যন্তরীণ শোধনাগারগুলিতে এলপিজি উৎপাদন বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় অর্থনীতি ও শেয়ার বাজারে ধস

পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের ছায়া সরাসরি আছড়ে পড়ছে দালাল স্ট্রিটে। গিফট নিফটির সংকেত অনুযায়ী,সেনসেক্স ও নিফটি বড়সড় পতনের (Gap-down) মুখে। তেলের দাম প্রতি ব্যারেল ১০ ডলার বাড়লে ভারতের আর্থিক ঘাটতি ৪০ থেকে ৫০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি পেতে পারে।

মুদ্রাস্ফীতির চ্যালেঞ্জ: গত বছর (২০২৫) জুনে ভারতের ভোক্তা মুদ্রাস্ফীতি ২.১ শতাংশে নেমে এলেও, যুদ্ধের কারণে তা ফের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI) মুদ্রাস্ফীতি ২-৬ শতাংশের মধ্যে রাখার লক্ষ্যমাত্রা নিলেও তেলের দাম বাড়লে তা অসম্ভব হয়ে পড়বে। এর ফলে রেপো রেট বা সুদের হার কমানো সম্ভব হবে না, যার সরাসরি প্রভাব পড়বে মধ্যবিত্তের বাড়ি বা গাড়ির ঋণের ইএমআই-এর ওপর। এমনকি ডলারের বিপরীতে টাকার দাম কমে ৯০-৯১ টাকায় পৌঁছাতে পারে।

ভূ-রাজনৈতিক ও কৌশলগত প্রভাব

কেবল তেল নয়, ভারতের কৌশলগত বিনিয়োগও এখন সংকটে।

চাবাহার ও হাইফা বন্দর: দক্ষিণ ইরানে ভারতের তৈরি চাবাহার বন্দর এবং উত্তর ইজরায়েলে আদানি গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রিত হাইফা বন্দর—উভয়ই এখন যুদ্ধের নিশানায়।

বাণিজ্যিক ক্ষতি: সংযুক্ত আরব আমিরশাহি থেকে আসা সোনা ও হিরের সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে। ভারতের মোট সোনা আমদানির প্রায় ৬০ শতাংশই আসে দুবাই থেকে, যা এখন অনিশ্চিত।

বিকল্প পথ: ভারত এখন হরমুজ প্রণালীর বিকল্প হিসেবে লোহিত সাগর বা এডেন উপসাগর ব্যবহারের কথা ভাবলেও সেখানে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের ভয় রয়েছে।

সরকারের আগাম প্রস্তুতি ও কূটনৈতিক পদক্ষেপউদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইতিমধ্যেই মন্ত্রিসভার নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটির সাথে বৈঠক করেছেন। 

ভারতের রণকৌশল মূলত তিনটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে:

১. বিকল্প বাজার: রাশিয়া থেকে উরাল ক্রুডের আমদানি বাড়ানো এবং ভেনেজুয়েলা বা আমেরিকার বাজারের দিকে ঝুঁকে পড়া।

২. সামরিক সতর্কতা: পারস্য উপসাগরে জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে নৌবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এবং আটকে পড়া ভারতীয়দের উদ্ধারে বায়ুসেনাকে ‘হাই অ্যালার্ট’-এ রাখা হয়েছে।

৩. মানবিক কূটনীতি: কোনও নির্দিষ্ট পক্ষের হয়ে কথা না বলে ভারত বিবদমান দেশগুলোকে মানবিক সাহায্যের প্রস্তাব দিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইঙ্গিত অনুযায়ী, এই যুদ্ধ কয়েক সপ্তাহ স্থায়ী হতে পারে। যদি তাই হয়, তবে ভারতকে পেট্রোল-ডিজ়েল রফতানি হ্রাস এবং এলপিজি রেশনের মতো কঠোর পথে হাঁটতে হতে পারে। পশ্চিম এশিয়ার এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি কেবল বিশ্ব রাজনীতি নয়, বরং ভারতের সাধারণ মানুষের পকেট এবং দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির চাকাকেও থমকে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। নয়াদিল্লির এখন একমাত্র লক্ষ্য—কূটনৈতিক কৌশলে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

