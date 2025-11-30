Divorce rules of High Court: বড় রায়! যা খুশি একটা কিছু বললেই হবে না! অকাট্য প্রমাণ ও বিশ্বস্ত ভিত্তি থাকলে তবেই পাওয়া যাবে ডিভোর্স...

Divorce rules of High Court: বড় রায়! যা খুশি একটা কিছু বললেই হবে না! অকাট্য প্রমাণ ও বিশ্বস্ত ভিত্তি থাকলে তবেই পাওয়া যাবে ডিভোর্স...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সারাদেশে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে, বিচ্ছেদের সংখ্যা। এমনিতেই ফ্যামিলি কোর্ট, হাইকোর্ট পেরিয়ে সুপ্রিম কোর্টে এসে ঠেকছে সমস্ত ডিভোর্সের কেস (Divorce case)। কিছুদিন আগেই, সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court) অত্যন্ত তিতিবিরক্ত হয়ে বলেছিল যে, এবার দেশের সর্বোচ্চ কোর্টের নাম পাল্টে ডিভোর্স কোর্ট করে দিতে হবে। কেন হাইকোর্ট বা ফ্যামিলি কোর্টে বিবাহ-বিচ্ছেদ সংক্রান্ত মামলাগুলোর নিষ্পত্তি হচ্ছে না, তা নিয়ে বিস্ময় এবং ক্ষোভও প্রকাশ করে সুপ্রিম কোর্ট।
এবার একটি বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলায় দিল্লি হাইকোর্ট যুগান্তকারী রায় দিয়েছে।
দিল্লি হাইকোর্ট স্পষ্ট করে বলেছে যে, হিন্দুদের মধ্যে প্রথাগত বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে শক্তিশালী, সুস্পষ্ট এবং বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের ভিত্তি পেশ করতে হবে। তবেই হবে আইনত বিচ্ছেদ। কোনওরকম অনুমান, অযৌক্তিক বক্তব্য বা সাধারণ যুক্তি দিয়ে ডিভোর্স পাওয়া যাবে না। সত্যনিষ্ঠ যুক্তি ও আকাট্য প্রমাণ ছাড়া কোনমতেই ডিভোর্স গ্রাহ্য নয়।
হাইকোর্ট এক মহিলার দায়ের করা আপিল খারিজ করার সময় এই মন্তব্য করে। ওই মহিলার দ্বিতীয় বিবাহকে, পারিবারিক আদালত হিন্দু বিবাহ আইন অনুযায়ী বাতিল ঘোষণা করেছিল। পারিবারিক আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে, মহিলা তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ করার সময়ও তাঁর প্রথম স্বামীর সঙ্গে আইনত বিবাহিত ছিলেন।
বিচারপতি অনিল ক্ষেত্রপাল এবং বিচারপতি হরিশ বৈদ্যনাথন শঙ্কর-এর সমন্বয়ে গঠিত একটি ডিভিশন বেঞ্চ বলে যে, বিবাহবিচ্ছেদের মতো এরকম একটি হৃদয়বিদারক প্রথার প্রমাণে শুধুমাত্র কিছু সাক্ষীর মাধ্যমেই প্রমাণ করা যায় না।
আদালত বলেছে:
'এটি মামনাকারীর কাছ থেকে প্রত্যাশিত যে, তাঁরা তাদের এলাকায়/সম্প্রদায়ে প্রথাগত বিবাহবিচ্ছেদের প্রচলন প্রমাণ করার জন্য এমন রায় (judgments) পেশ করবে যা তাদের প্রথাকে স্বীকৃতি দেয় এবং সমাজে প্রথাগত বিবাহবিচ্ছেদের পূর্ববর্তী নজির দেখায়। প্রথা প্রমাণের অন্যতম একটি উপায় হল, হিন্দু আইনের যেকোনও পাঠ্য বা ব্যাখ্যা অথবা দীর্ঘ সময়ের জন্য এর ব্যবহারের উল্লেখ করা। একবার আইনে যখন এমন একটি প্রথা রয়েছে, যা বিধিবদ্ধ আইনের পরিপন্থী, তখন প্রথা দাবি করা পক্ষের উপর প্রমাণের ভারী বোঝা বর্তায়। প্রথাকে উপমা দ্বারা প্রসারিত করা যায় না এবং এটিকে পূর্বানুমানমূলক (a priori) পদ্ধতি দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা যায় না।'
মহিলার দাবি ও আদালতের পর্যবেক্ষণ
মহিলা দাবি করেছিলেন যে তিনি একটি 'পঞ্চায়েতি বিবাহবিচ্ছেদ' হয়েছে তাঁর, যা তিনি জাট সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার একটি প্রথাগত পদ্ধতি বলে দাবি করেন। তিনি যুক্তি দেন যে, এই প্রথাগত বিবাহবিচ্ছেদের পরেই তিনি তাঁর বর্তমান স্বামীকে বিবাহ করেন, যার সঙ্গে তার একটি ছেলেও রয়েছে।
হিন্দু বিবাহ আইনের বিধান, বিশেষত ধারা ২৯(২), যা বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কিত প্রথাগুলোকে রক্ষা করে, তা পর্যালোচনা করে হাইকোর্ট পুনর্ব্যক্ত করেছে যে হিন্দুদের বিবাহবিচ্ছেদকারী প্রথাগত অনুশীলনগুলিকে কঠোরভাবে আবেদন ও প্রমাণ করতে হবে, কারণ তারা সাধারণ বিধিবদ্ধ নিয়মের ব্যতিক্রম।
যদিও পারিবারিক আদালত প্রাথমিকভাবে এই ধরনের প্রথার অস্তিত্ব মেনে নিয়েছিল, হাইকোর্ট মনে করে যে এই সিদ্ধান্তটি ছিল ভুল। বেঞ্চ উল্লেখ করে যে মহিলা জাটদের মধ্যে পঞ্চায়েতি বিবাহবিচ্ছেদের একটি সুসংগত এবং স্বীকৃত প্রথা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সম্প্রদায়ের রেকর্ড, ঐতিহাসিক প্রমাণ বা পূর্ববর্তী আদালতের রায়ের মতো নির্ভরযোগ্য উপাদান দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন।
তিনি যে একমাত্র নথি জমা দিয়েছিলেন তা ছিল কথিত বিবাহবিচ্ছেদ দলিলের একটি ফটোকপি, যা আদালত কেবল দুই ব্যক্তির মধ্যে একটি ব্যক্তিগত চুক্তি হিসাবে বর্ণনা করে এবং সম্প্রদায়-ব্যাপী প্রথা প্রতিষ্ঠার জন্য এর কোনো সাক্ষ্যগত মূল্য নেই।
ফলস্বরূপ, হাইকোর্ট পারিবারিক আদালতের সিদ্ধান্ত বহাল রাখে এবং নিশ্চিত করে যে মহিলার দ্বিতীয় বিবাহটি বাতিল।
