SBI Branch in Odisha: ব্যাংকের দরজা বন্ধ, টাকা তুলতে ঢুকতে হচ্ছে দোতলায় মই লাগিয়ে! আজব কাণ্ড SBI শাখায়...

SBI Branch in Odisha: স্থানীয় পুলিস জবরদখলে বিরোধী অভিযান চালিয়েছিল। তাতেই ব্যাংকের সামনের দোকানদানি ভাঙতে গিয়ে ভবনে ঢোকার মেন দরজা ভেঙে যায়

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Nov 25, 2025, 08:50 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাড়ির দরজা বন্ধ। আপনি ঢুকছেন মই লাগিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে। তেমনই এক দৃশ্য দেথা গেল ওড়িশার ভদ্রক জেলায়। দেখা গেল ভদ্রকের এক এসবিআইয়ের একতলার ব্রাঞ্চে গ্রাহকরা ঢুকছেন মই লাগিয়ে। কারণ ব্যাংকে ঢোকার প্রধান দরজা বন্ধ। 

কীভাবে এমন সমস্যা হল?  স্থানীয় পুলিস জবরদখলে বিরোধী অভিযান চালিয়েছিল। তাতেই ব্যাংকের সামনের দোকানদানি ভাঙতে গিয়ে ভবনে ঢোকার মেন দরজা ভেঙে যায়। ফলে গ্রাহকরা পড়ে যান বিপাকে। লোকজন ঢুকতেই পারছেন না উপরতলায় ব্যাংকের শাখায়। ফলে ব্যাংকের কর্মীরা একটা বুদ্ধি বের করলেন। তারা একটা মইয়ের ব্যবস্থা করলেন। সেই মইয়ে চড়েই গ্রাহকরা উঠেছেন ব্যাংকে। কাজ সেরে নেমেও যাচ্ছেন ওই মইয়ের সাহায্যে। কিন্তু এর ফলে ব্যাংকের সামনে গ্রাহকদের লাইন পড়ে যাচ্ছে। আজব দৃশ্য দেখতেও আসছেন অনেকে।

এদিকে, এই সাময়িক ব্যবস্থায় গ্রাহকরা তো খুশি নয়ই বরং রীতিমতো ক্ষুব্ধ। অনেকেই ব্যাংকে এসে ফিরে যাচ্ছেন। কারণ মইয়ে চড়ে হাত-পা ভাঙতে চান না। ওই ব্যবস্থার কারণ পথচলতি মানুষের অনেক সমস্যাও হচ্ছে। গ্রাহকরা চিত্কার করছেন যাতে তাড়াতাড়ি ব্যাংকে আগের মতো ঢোকার ব্যবস্থা হয়ে যায়।

যাইহোক এখনই যে কোনও ব্যবস্থা করা যাবে সেরকম আশ্বাস দিতে পারেছেন না ব্যাংক কর্মীরা। মেন দরজা কবে খুলবে তার কোনও সময় বলতে পারছেন না ব্যাংক ম্যানেজার। ফলে এখনই গ্রাহকদের জন্য জন্য কোনও সুখবর নেই। ফলে গ্রাহকরা গর্জাচ্ছেন বটে কিন্তু সমস্যা সমাধানের রাস্তাও দেখতে পারছেন না।

