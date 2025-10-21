Cyclone Alert: উত্তাল বঙ্গোপসাগরে ফুঁসছে ঘূর্ণিঝড়! ওদিকে ট্রপিক্যাল হারিকেনের রক্তচক্ষু... ভয়ংকর ঝড়ের আশঙ্কায় কাঁপছে...

Cyclone Alert: উত্তাল বঙ্গোপসাগরে ফুঁসছে ঘূর্ণিঝড়! ওদিকে ট্রপিক্যাল হারিকেনের রক্তচক্ষু... ভয়ংকর ঝড়ের আশঙ্কায় কাঁপছে...
Cyclone Alert: জানানো হয়েছে, আজ, ২১ অক্টোবর থেকে ঝড়ের আশঙ্কা ক্রমশ তীব্রতর হবে। আবহাওয়া দফতর সতর্ক করেছে স্থানীয় বন্দর কর্তৃপক্ষকে। ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি হয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। এই ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে তৈরি হতে পারে প্রবল ঘূর্ণিঝড়। বিরাট দুর্যোগের অশনি সংকেত কোথায় কোথায়?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের কি এল ঝড়ের মরসুম? বর্ষা চলে যেতে-যেতেও কি বাধিয়ে গেল বিপদ? আসলে আইএমডি অ্যালার্ট জারি করেছে, আগামী দুদিনের মধ্যেই তৈরি হচ্ছে নিম্নচাপ। তৈরি হয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। সেই ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে তৈরি হতে পারে প্রবল ঘূর্ণিঝড়। আবহাওয়া বিভাগ (আইএমডি) এই সতর্কবার্তা জারি করেছে। কিন্তু ঝড় আসছে কি? না, আইএমডি (India Meteorological Department/IMD) বলেছে, এখনই ঝড়ের তেমন আশঙ্কা নেই। ওদিকে, পূর্ব ক্যারিবিয়ান সমুদ্রে (eastern Caribbean Sea) ঘূর্ণিঝড় বাধার (tropical wave) প্রবল আশঙ্কা আছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। প্রায় ৯০ শতাংশ (cyclone formation in the next 48 hours)। মার্কিন ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টার (U.S. National Hurricane Center) জানিয়েছে। বিষয়টিকে ট্রপিক্যাল হারিকেন (tropical depression) বলা হচ্ছে।
আন্দামানে ঝড়
জানা গিয়েছে, ২১ অক্টোবর থেকে ঝড়ের আশঙ্কা ক্রমশ তীব্রতর হবে। এজন্য স্থানীয় বন্দর কর্তৃপক্ষকে সতর্কও করেছে আবহাওয়া দফতর। ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে একটি ঘূর্ণাবর্ত। এর জেরে ঝড়ের আশঙ্কা করছে আবহাওয়া দফতর। এই ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে তৈরি হতে পারে প্রবল ঘূর্ণিঝড়। ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ এই সতর্কবার্তা জারি করে জানিয়েছে, ২১ অক্টোবর থেকে ঝড়ের আশঙ্কা তীব্রতর হবে। ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। মোটামুটি ৭-১১ সেমির মতো। দুর্যোগ চলতে পারে তিন দিন ব্যাপী। ২১, ২২ এবং ২৩ অক্টোবর আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের এক বা দুটি জায়গায় ঝোড়ো হাওয়া বইবে। ৪০-৫০ কিমি প্রতি ঘণ্টা বেগে বইবে হাওয়া। বজ্রপাতের আশঙ্কাও আছে।
সমুদ্রে সজাগ
২২ অক্টোবর থেকে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত আন্দামান সাগরে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। বাতাসের গতি হবে ৩৫-৪৫ কিলোমিটার থেকে ৫৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। আগামী পাঁচ দিন সমুদ্র থাকবে উত্তাল। ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত আন্দামান সাগর এবং আন্দামান ও নিকোবর উপকূলে সমুদ্রে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে জেলেদের। পর্যটকদেরও সতর্ক করা হয়েছে।
ট্রপিক্যাল ওয়েভ
ওদিকে ট্রপিক্যাল ওয়েভ দেখা দিচ্ছে ক্যারিবিয়ান সি-তে। এর জেরে পূর্ব ক্যারিবিয়ান সমুদ্রে ৯০ শতাংশ ঝড়ের আশঙ্কা। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সেখানে দুর্যোগ ঘনাতে পারে। ট্রপিক্যাল ডিপ্রেসন থেকেই এই ঝড়ের আশঙ্কা। মিয়ামির একটি ফোরকাস্ট থেকে এটা জানা গিয়েছে।
