Cyclone Shakti: ভয়ংকর শক্তি নিয়ে উন্মত্ত দৈত্যের মতো ধেয়ে আসছে ভয়াল ঘূর্ণিঝড়! হাড়হিম-করা হাওয়ার গতি, তুমুল বৃষ্টি, উত্তাল সমুদ্র...

সৌমিত্র সেন | Updated By: Oct 3, 2025, 08:13 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারত মহাসাগরীয় আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে, উত্তর-পূর্ব আরব সাগরের উপর একটি গভীর নিম্নচাপ কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঘূর্ণিঝড় শক্তি (depression intensify into Cyclone Shakhti)-তে পরিণত হওয়ার এবং আরও শক্তিশালী হয়ে একটি গুরুতর ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই সতর্কতার জেরে ভারতের পশ্চিম উপকূল শঙ্কিত রয়েছে। দ্বারকা এবং পোরবন্দরের পশ্চিমে অবস্থিত এই সিস্টেমটি ভারত থেকে দূরে উত্তর-পশ্চিম আরব সাগরের দিকে সরে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে-- তবে তার আগে এটি গুজরাত-উত্তর মহারাষ্ট্র উপকূলে সমুদ্র উত্তাল করে তুলবে। বইবে ঝোড়ো হাওয়া (squalls)। এটি বর্ষা-পরবর্তী মরসুমের আরব সাগরের প্রথম ঘূর্ণিঝড়। এবং এর নাম, শক্তি (Shakhti), বিতর্ক সৃষ্টি করছে কারণ এর আগে একটি "ঘূর্ণিঝড় শক্তি" (Cyclone Shakti) নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল, যা বাস্তবে কখনও তৈরিই হয়নি।

'শক্তি' না, 'শাক্তি'

উত্তর ভারত মহাসাগরের উপর তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড়গুলির নাম ১৩টি দেশের দেওয়া একটি তালিকা থেকে IMD ক্রমানুসারে ব্যবহার করে। এইবারের নাম 'শাক্তি' (Shakhti), যেখানে একটি 'এইচ' বা 'হ' (h) রয়েছে। নামটি প্রস্তাব করেছে শ্রীলঙ্কা। নামটি কেবল তখনই ব্যবহৃত হবে, যখন সিস্টেমটি ঘূর্ণিঝড়ের শক্তি (ঘণ্টায় ৬২ কিলোমিটার) অর্জন করবে।

ঝড়-ধন্দ

প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের মে মাসে, বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়েছিল 'শক্তি' নামে (Cyclone Shakti)। এ নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে প্রবল হইচইও শুরু হয়েছিল। সেই সময় IMD স্পষ্টভাবে বলেছিল, কেবল উপরের বাতাসে একটি সঞ্চালন ছিল, ভূপৃষ্ঠে কোনো ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়নি। সেই প্রচার অপ্রয়োজনীয় আতঙ্কের আবহ তৈরি করেছিল। তবে, এবার পরিস্থিতি আলাদা। সিস্টেমটি বাস্তব, এবং IMD নিজেই এই ঘূর্ণিঝড়ের সত্যতা নিশ্চিত করেছে।

হাওয়ার গতি

গুজরাত-উত্তর মহারাষ্ট্র উপকূলে বাতাসের গতিবেগ ৪৫-৫৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা, যা বেড়ে ৬৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা পর্যন্ত হতে পারে। উত্তর-পশ্চিম আরব সাগরে এটি বেড়ে ১০০-১১০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা হতে পারে, যা ১২৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা পর্যন্তও হতে পারে।

সমুদ্র-পরিস্থিতি

উপকূল থেকে দূরে (offshore) সমুদ্রের অবস্থা খুব উত্তাল থাকবে; গুজরাত-উত্তর মহারাষ্ট্র উপকূলের কাছে এটি উত্তাল থেকে অতি উত্তাল হবে। ছোট জাহাজ এবং বন্দরগুলিকে প্রস্তুতি সেরে রাখতে বলা হয়েছে। বন্দরের সিগন্যালের (harbour signals) দিকে নজর রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কাদের বিপদ সবচেয়ে বেশি?

এই ঝড়ে সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়বেন সমুদ্রনির্ভর মানুষজন। জেলেরা সবচেয়ে বেশি সমস্যার মুখোমুখি হবেন। জেলেদের ৩ থেকে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব এবং সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম আরব সাগর এবং গুজরাত ও উত্তর মহারাষ্ট্র উপকূল বরাবর মাছ ধরতে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

